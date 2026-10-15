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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछठ-दीवाली की तैयारी, रेलवे का 3.4 लाख ट्रेन फेरे और स्पेशल सर्विसेज का ऐलान

छठ-दीवाली की तैयारी, रेलवे का 3.4 लाख ट्रेन फेरे और स्पेशल सर्विसेज का ऐलान

त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक 3.4 लाख नियमित ट्रेन यात्राएं चलाने की योजना बना रहा है. साथ ही 8,454 स्पेशल ट्रेन यात्राओं की घोषणा की गई है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 15 Oct 2026 06:28 PM (IST)
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त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने नियमित ट्रेनों के साथ स्पेशल ट्रेनों की भी व्यवस्था की है. 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 के बीच करीब 3.4 लाख नियमित ट्रेन यात्राएं संचालित करने की प्लानिंग है. पिछले साल इसी अवधि में करीब 3.3 लाख नियमित यात्राएं हुई थीं. ऐसे में अगर आप भी दिवाली, छठ पूजा या दुर्गा पूजा के दौरान ट्रेन से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे की यह जानकारी आपके काम आ सकती है.

दरअसल, रेलवे ने 13 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए 8,454 स्पेशल ट्रेन यात्राओं की घोषणा कर चुके हैं. इसके अलावा, पिछले साल की मुकाबले में 16,000 से ज्यादा अतिरिक्त नियमित ट्रेन यात्राएं भी निर्धारित की गई हैं. रेलवे के इस पहल का खास मकसद त्योहारों के समय यात्रियों को ज्यादा ट्रेन का ऑप्शन उपलब्ध कराना और भीड़ को कम करना है.

त्योहारों पर किन राज्यों में चलेंगी सबसे ज्यादा ट्रेनें?

त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई राज्यों में नियमित ट्रेनों की व्यवस्था बढ़ाई है. सबसे ज्यादा नियमित ट्रेन यात्राएं इन राज्यों में होने की उम्मीद है.

  • उत्तर प्रदेश: 37,000 से ज्यादा नियमित ट्रेन यात्राएं.
  • बिहार: 31,000 से ज्यादा नियमित ट्रेन यात्राएं.
  • पश्चिम बंगाल: 27,000 से ज्यादा नियमित ट्रेन यात्राएं.

बंगाल के लिए चलेंगी 49 स्पेशल ट्रेनें

दुर्गा पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के दूसरे शहरों के लिए 49 स्पेशल ट्रेनों की योजना की है. ये ट्रेनें 13 से 20 अक्टूबर 2026 के बीच शुरू की जानी हैं. इन ट्रेनों से हावड़ा, कोलकाता, सियालदह, संतरागाछी, शालीमार, मालदा टाउन और आसनसोल जैसे प्रमुख स्टेशनों को जोड़ा जाएगा. 

  • 27 स्पेशल ट्रेनें उत्तर रेलवे क्षेत्र से शुरू होंगी.
  • 14 स्पेशल ट्रेनें दक्षिण रेलवे क्षेत्र से शुरू होंगी.
  • 8 स्पेशल ट्रेनें पश्चिम रेलवे क्षेत्र से शुरू होंगी.

स्पेशल ट्रेनों के मामले में बिहार सबसे आगे

त्योहारी सीजन में यात्रियों की मांग को देखते हुए स्पेशल ट्रेन सेवाओं की सबसे ज्यादा अधिसूचना बिहार के लिए जारी की गई है. राज्यों के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार के लिए 2,057 स्पेशल ट्रेन यात्राएं निर्धारित की गईं. इसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली का स्थान रहा.

  • बिहार: 2,057 स्पेशल ट्रेन यात्राएं.
  • उत्तर प्रदेश: 1,056 स्पेशल ट्रेन यात्राएं.
  • दिल्ली: 975 स्पेशल ट्रेन यात्राएं.
  • महाराष्ट्र: 836 स्पेशल ट्रेन यात्राएं.
  • पश्चिम बंगाल: 464 स्पेशल ट्रेन यात्राएं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 15 Oct 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
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