गूगल के नैनो बनाना प्रो से जमकर बन रहे नकली पैन कार्ड और आधार कार्ड, क्या है इनकी पहचान करने का तरीका?

गूगल के नैनो बनाना प्रो से जमकर बन रहे नकली पैन कार्ड और आधार कार्ड, क्या है इनकी पहचान करने का तरीका?

Fake PAN & Aadhaar Card: AI टूल्स से नकली PAN और आधार तेजी से बनाए जा रहे हैं, जिससे असली और फर्जी पहचान पत्र में फर्क करना मुश्किल हो गया है. लेकिन इन तरीको से पता लगा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 03 Dec 2025 05:50 PM (IST)
Fake PAN & Aadhaar Card: टेक्नोलॉजी ने लोगों की जिंदगी आसान कर दी है. मुश्किल से होने वाले काम आप टेक्नोलॉजी के सहारे बढ़ी आसानी से हो जाते हैं.  और जब से यही का आविष्कार हुआ है तब से तो कहने ही क्या हैं. यह दौर ऐसा है जहां AI ने चीजें बनाना बेहद आसान कर दिया है. लोग गूगल के Nano Banana Pro से तरह-तरह की तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं. 

इस टूल ने जहां लोगों की क्रिएटिविटी को बढ़ाया है. तो बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं. कई लोग गूगल के Nano Banana Pro से नकली पैन कार्ड और नकली आधार कार्ड बना रहे हैं. जिनका बहुत से गलत कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिनNano Banana Pro से बने नकली पैन कार्ड और आधार कार्ड का पता लगाया जा सकता है कैसे चलिए आपको बताते हैं. 

कैसे बन रहे हैं नकली पहचान पत्र?

AI मॉडल इंसानी फोटो, फोंट और कार्ड लेआउट को इतनी सफाई से दोबारा बना लेते हैं कि पहली नजर में पहचान करना मुश्किल हो जाता है. कई यूजर्स असली PAN या आधार की फोटो अपलोड कर देते हैं और AI टूल उसकी हूबहू कॉपी तैयार कर देता है. रंग, टेक्सचर और पैटर्न इतने क्लोज दिखते हैं कि कोई भी चकमा खा जाए. 

यह भी पढ़ें: लगातार 3 बार से नहीं आई पीएम किसान की किस्त, कैसे करें अप्लाई कि मिल जाए पूरा पैसा?

असली चुनौती यह है कि इन कार्ड्स को ऑनलाइन वेरिफिकेशन में भी कुछ समय तक पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि फर्जी कार्ड में QR जैसा विजुअल हिस्सा काफी हद तक वैसा ही दिखता है. यही कारण है कि फेक कार्ड की घटनाएं अचानक बढ़ने लगी हैं और धोखाधड़ी का खतरा भी उतना ही बढ़ गया है.

असली और नकली कार्ड पहचानने के आसान तरीके

QR कोड सबसे भरोसेमंद तरीका है. PAN हो या आधार, असली कार्ड के QR कोड को आधिकारिक ऐप से स्कैन करने पर तुरंत पूरी जानकारी सामने आ जाती है. फर्जी कार्ड स्कैन करते ही या तो कोई डेटा नहीं आएगा या फिर मिस्टमैच दिखेगा. दूसरा तरीका फोटो और फोंट की जांच है. फेक कार्ड में अक्सर फोटो का किनारा ज़रा धुंधला दिखता है या टेक्स्ट की शार्पनेस कम होती है. 

यह भी पढ़ें: सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी सैलरी होनी जरूरी? जान लें हर नियम

इसके साथ ही हाइलाइटेड टेक्स्ट का रंग पैटर्न भी टेढ़ा-मेढ़ा लगता है. असली आधार में माइक्रो लेटरिंग, उभरा टेक्सचर और यूनिक पैटर्न साफ दिखते हैं, जबकि AI जनरेटेड कार्ड इन बारीकियों को ठीक से नहीं उतार पाते. अगर फिर भी शक हो तो UIDAI, PAN portal या नजदीकी केंद्र पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा लेना बेहतर रहता है.

यह भी पढ़ें: लैपटॉप की डेट ऑफ बर्थ कैसे कर सकते हैं पता? यह तरीका जान लिया तो कोई आपको कभी नहीं दे पाएगा धोखा

 

Published at : 03 Dec 2025 05:50 PM (IST)
और पढ़ें
Chhattisgarh: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
Vladimir Putin Net Worth: व्लादिमीर पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
IND vs SA 2nd ODI: कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Chhattisgarh: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
Vladimir Putin Net Worth: व्लादिमीर पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
IND vs SA 2nd ODI: कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
बाबा वेंगा के बाद कौन-कौन से बाबा दुनिया में हुए फेमस, जिनकी भविष्यवाणी निकलती हैं एकदम सही?
Video: लड़कियां कभी लड़कों को प्रपोज क्यों नहीं करतीं? सच का खुलासा करने वाली रील देखकर खौफ में आ जाएंगे आप
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
