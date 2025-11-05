हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आधार में लिंक नंबर हो जाए बंद, तो ऐसे करें नया नंबर अपडेट

Aadhaar Update Rules: अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ बंद हो गया है तो परेशान न हों. कुछ आसान स्टेप्स में आप नया नंबर अपडेट कर सकते हैं और फिर से सभी सेवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Nov 2025 03:34 PM (IST)
Aadhaar Update Rules:  आधार कार्ड अब हमारी पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है. बैंक, मोबाइल, गैस कनेक्शन या सरकारी योजनाएं. हर जगह आधार लिंक होना जरूरी है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस मोबाइल नंबर से आधार जुड़ा है. वह बंद हो जाता है या आपके पास नहीं रहता. 

ऐसे में आधार से जुड़ी कई सर्विसेज काम करना बंद कर देती हैं. क्योंकि OTP उसी नंबर पर आता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो चिंता की बात नहीं. आप आसानी से नया मोबाइल नंबर आधार से लिंक कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे कर सकते हैं आप आधार में मोबाइल नंबर अपडेट.

ऐसे कराएं आधार में नया मोबाइल नंबर अपडेट

अगर पुराना मोबाइल नंबर बंद हो गया है और आप नया नंबर लिंक कराना चाहते हैं. तो यह काम ऑनलाइन नहीं हो पाएगा. इसके लिए आपको नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होगा. इसके लिए सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं और वहां Locate Enrolment Center वाले सेक्शन में अपने इलाके का पिन कोड डालें. इससे आपको सबसे नजदीकी आधार सेवा केंद्र की जानकारी मिल जाएगी.

वहां जाकर आधार अपडेट फॉर्म भरें और नया मोबाइल नंबर दर्ज करें. फॉर्म के साथ आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देना होगा. जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बदलाव आप ही कर रहे हैं. यह प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको एक अपडेट रसीद मिलेगी जिसमें URN नंबर लिखा होगा. जिससे आप अपने नंबर अपडेट होने का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

इतनी देनी होगी फीस

नया मोबाइल नंबर अपडेट कराने में ज्यादा वक्त नहीं लगता. आमतौर पर 7 से 10 दिन के भीतर नया नंबर आधार से लिंक हो जाता है. इसके बाद आप आसानी से OTP वेरिफिकेशन और बाकी की ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं. इसके लिए फीस की बात करें तो पहले आपको 50 रुपये का देने होते थे. लेकिन अब 75 रुपये देने होंगे. अगर आप चाहें तो और बी जानकारियां जैसे पता या ईमेल भी साथ में अपडेट करा सकते हैं. एक बार नया नंबर लिंक हो जाने के बाद UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप से इसे वेरिफाई कर सकते हैं.

Published at : 05 Nov 2025 03:34 PM (IST)
Tags :
Utility News Aadhaar Card Aadhaar Update
