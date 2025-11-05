गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद

अगर आपके पास कोई नया बिजनेस आइडिया है जैसे ऑर्गेनिक खेती, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग या फार्म टेक्नोलॉजी, तो स्टार्टअप इंडिया योजना आपके लिए फायदेमंद है. इस योजना के तहत सरकार टैक्स में राहत, ट्रेनिंग और निवेश के अवसर देती है. ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए यह योजना इनोवेशन के रास्ते खोलती है.