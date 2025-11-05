हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीगांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद

गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद

Business Ideas For Village: अगर आपके पास गांव में जमीन है तो आप कई छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं. सरकार लोन, सब्सिडी और ट्रेनिंग देकर मदद भी करती है. जिससे अच्छी कमाई हो सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Nov 2025 02:04 PM (IST)
Business Ideas For Village: अगर आपके पास गांव में जमीन है तो आप कई छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं. सरकार लोन, सब्सिडी और ट्रेनिंग देकर मदद भी करती है. जिससे अच्छी कमाई हो सकती है.

आजकल बहुत से युवा गांव में रहकर खुद का बिजनेस शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. अब सिर्फ शहरों में नहीं. बल्कि गांवों में भी सफलता के कई मौके हैं. केंद्र सरकार की कई योजनाएं ऐसे उद्यमियों को लोन, ट्रेनिंग और सब्सिडी में तौर पर मदद देती हैं.

1/6
अगर आपके पास गांव में जमीन है. तो आप बिना ज्यादा खर्च के एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं. सरकार की पहल का मकसद ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. चाहे डेयरी फार्मिंग हो, टेलरिंग, फूड प्रोसेसिंग या दुकानदारी. हर सेक्टर के लिए अलग योजना है.
अगर आपके पास गांव में जमीन है. तो आप बिना ज्यादा खर्च के एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं. सरकार की पहल का मकसद ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. चाहे डेयरी फार्मिंग हो, टेलरिंग, फूड प्रोसेसिंग या दुकानदारी. हर सेक्टर के लिए अलग योजना है.
2/6
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप बिना गारंटी के 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. यह योजना छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी. इससे आप किराना दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, टेलरिंग या छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप बिना गारंटी के 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. यह योजना छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी. इससे आप किराना दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, टेलरिंग या छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं.
3/6
अगर आपके पास कोई नया बिजनेस आइडिया है जैसे ऑर्गेनिक खेती, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग या फार्म टेक्नोलॉजी, तो स्टार्टअप इंडिया योजना आपके लिए फायदेमंद है. इस योजना के तहत सरकार टैक्स में राहत, ट्रेनिंग और निवेश के अवसर देती है. ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए यह योजना इनोवेशन के रास्ते खोलती है.
अगर आपके पास कोई नया बिजनेस आइडिया है जैसे ऑर्गेनिक खेती, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग या फार्म टेक्नोलॉजी, तो स्टार्टअप इंडिया योजना आपके लिए फायदेमंद है. इस योजना के तहत सरकार टैक्स में राहत, ट्रेनिंग और निवेश के अवसर देती है. ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए यह योजना इनोवेशन के रास्ते खोलती है.
4/6
आप डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन या मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत आपको सहायता देता है. इसके तहत सरकार सब्सिडी और लोन दोनों देती है. योजना के जरिए पशुपालन के जरिए रोजगार बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है.
आप डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन या मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत आपको सहायता देता है. इसके तहत सरकार सब्सिडी और लोन दोनों देती है. योजना के जरिए पशुपालन के जरिए रोजगार बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है.
5/6
गांवों में छोटे उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाती है. इसके तहत फर्नीचर वर्कशॉप, टेलरिंग यूनिट, मसाले पीसने की यूनिट जैसे बिजनेस शुरू करने वालों को सरकार 25% से 35% तक सब्सिडी देती है. बैंक लोन भी आसानी से मिल जाता है.
गांवों में छोटे उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाती है. इसके तहत फर्नीचर वर्कशॉप, टेलरिंग यूनिट, मसाले पीसने की यूनिट जैसे बिजनेस शुरू करने वालों को सरकार 25% से 35% तक सब्सिडी देती है. बैंक लोन भी आसानी से मिल जाता है.
6/6
कुल मिलाकर कहें तो अगर आपके पास गांव में जमीन है और कुछ नया करने का इरादा है. तो अब मौके बहुत सारे हैं. सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर आप न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं. बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकते हैं.
कुल मिलाकर कहें तो अगर आपके पास गांव में जमीन है और कुछ नया करने का इरादा है. तो अब मौके बहुत सारे हैं. सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर आप न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं. बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकते हैं.
Published at : 05 Nov 2025 02:04 PM (IST)
Tags :
Government Scheme Utility News Business Idea

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | अंशुल गर्ग | अगली फिल्म और अधिक
यामी गौतम और इमरान हाशमी का इंटरव्यू | हक | शाह बानो की भूमिका के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की?
Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | स्टारडम | यात्रा और अधिक
चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
ट्रेंडिंग
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
यूटिलिटी
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget