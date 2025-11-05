एक्सप्लोरर
गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद
Business Ideas For Village: अगर आपके पास गांव में जमीन है तो आप कई छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं. सरकार लोन, सब्सिडी और ट्रेनिंग देकर मदद भी करती है. जिससे अच्छी कमाई हो सकती है.
आजकल बहुत से युवा गांव में रहकर खुद का बिजनेस शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. अब सिर्फ शहरों में नहीं. बल्कि गांवों में भी सफलता के कई मौके हैं. केंद्र सरकार की कई योजनाएं ऐसे उद्यमियों को लोन, ट्रेनिंग और सब्सिडी में तौर पर मदद देती हैं.
Published at : 05 Nov 2025 02:04 PM (IST)
