ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम

IRCTC Travel Insurance: देश में ट्रेन से सफर करने वालों की संख्या हर दिन लाखों में होती है. इनमें से बहुत से लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं. लेकिन टिकट बुक करते वक्त ज्यादातर लोग एक जरूरी ऑप्शन को नजरअंदाज कर देते हैं. यही ऑप्शन किसी हादसे के वक्त बड़ी मदद साबित हो सकता है. हम बात कर रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की जो ऑनलाइन टिकट बुक करते समय सिर्फ कुछ पैसे में जुड़ जाता है.

इस ऑप्शन को एक्टिव करना बेहद आसान है और इसके फायदे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बेहद अहम हो सकते हैं. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC यात्रियों को टिकट बुक करते वक्त 45 पैसे से भी कम में इंश्योरेंस कवर देता है. लेकिन बहुत से लोग इस इंश्योरेंस को लेना भूल जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे आप इस इंश्योरेंस को ले सकते हैं.

ऐसे करें ट्रैवल इंश्योरेंस एक्टिव

टिकट बुक करते समय जब आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर डिटेल भरते हैं. तो एक ऑप्शन ट्रैवल इंश्योरेंस का दिखाई देता है. बहुत से लोग जल्दबाजी में इस बॉक्स को टिक नहीं करते. लेकिन यही छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ा नुकसान कर सकती है. इसलिए हर बार टिकट कन्फर्म करने से पहले इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें.

इंश्योरेंस एक्टिव होते ही आपको ईमेल और मैसेज के जरिए पॉलिसी डिटेल मिल जाती है. अगर यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना होती है. तो पॉलिसी नंबर के आधार पर क्लेम किया जा सकता है. क्लेम की प्रक्रिया भी बेहद आसान है और ऑनलाइन पूरी की जा सकती है. इसलिए अगली बार जब ट्रेन टिकट बुक करें. तो यह जरूर याद रखें कि ट्रैवल इंश्योरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना जरूरी है.

इतना मिलता है क्लेम

अगर ट्रेन यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो IRCTC ट्रैवल इंश्योरेंस यात्रियों या उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है. इस बीमा के तहत मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का क्लेम मिल सकता है. आंशिक विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है. जबकि इलाज के खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक की मदद मिलती है. यह पॉलिसी IRCTC द्वारा चुनी गई सरकारी मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों के जरिए जारी की जाती है. हादसे की स्थिति में क्लेम की प्रक्रिया आसान है और यात्री या उनके परिवार वाले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

