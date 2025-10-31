आधार कार्ड में करवानी है जानकारी अपडेट तो नोट कर लें यह बात, 1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम

Aadhaar Card New Rules: आधार कार्ड देश में अब लगभग हर जरूरी काम के लिए चाहिए हो चुका है. स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर किसी सरकारी योजना का लाभ पाने तक इसकी जरूरत पड़ती है. पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर यह सबसे अहम दस्तावेज़ बन गया है.

कई बार आधार में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक डिटेल्स बदलनी पड़ सकती हैं. ऐसे में यूआईडीएआईकी ओर से 1 नवंबर 2025 से अपडेट नियमों में बदलाव किया जा रहा है. अब आधार अपडेट करवाने वालों को नई रेट के हिसाब से चार्ज देना होगा. चलिए आपको बताते हैं किस अपडेट के लिए कितना देना होगा चार्ज.

1 नवंबर से देनी होगी ज्यादा फीस

यूआईडीएआई के नए नियमों के मुताबिक 1 नवंबर से आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करवाने पर 75 रुपये देने होंगे. अगर आप फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट करवाना चाहते हैं. तो इसका चार्ज 125 रुपये होगा. वहीं 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह फ्री रहेगा. ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा फिलहाल 14 जून 2026 तक फ्री है.

लेकिन उसके बाद केंद्र पर इस सर्विस के लिए 75 रुपये का चार्ज देना होगा. आधार कार्ड रीप्रिंट करवाने पर 40 रुपये और घर बैठे एनरोलमेंट सर्विस के लिए पहले व्यक्ति पर 700 रुपये. जबकि उसी पते पर हर एक्सट्रा व्यक्ति के लिए 350 रुपये देने होंगे. इसलिए अगर आपको कोई बदलाव कराना है. तो बेहतर रहेगा कि समय रहते ऑनलाइन ही इसे पूरा कर लें.

आधार से पैन लिंक करना जरूरी

UIDAI की ओर हर पैन कार्ड धारक को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करने की सूचना जारी कर दी गई है. अगर आपने यह काम तय तरीख तक नहीं किया. तो फिर 1 जनवरी 2026 से आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा. इससे न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही किसी फाइनेंशियल ट्रांसजेक्शन में पैन कार्ड का यूज कर सकेंगे.

सरकार ने यह कदम फर्जीवाड़े और टैक्स चोरी के मामलों को रोकने के लिए उठाया है. ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक आधार-पैन लिंक नहीं किया ह. उन्हें जल्द यह प्रोसेस पूरी करनी चाहिए. इसे आप आसानी से www.incometax.gov.in या uidai.gov.in वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं.

