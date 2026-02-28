यूपी के इन शहरों से जानें वाली कई ट्रेनें कैंसिल, चेक कर लें कहीं आपकी ट्रेन भी तो नहीं शामिल

UP Train Cancelled News: यूपी से ट्रेन यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह अपडेट आपके लिए जरूरी है. कानपुर और उन्नाव के बीच गंगा नदी पर बने रेलवे पुल पर बड़े स्तर पर मरम्मत कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसका सीधा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ेगा. दो अप्रैल से 13 मई तक यानी पूरे 42 दिनों का मेगा ब्लॉक घोषित किया गया है.

इस दौरान कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. रेलवे ने 14 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है. वहीं 31 ट्रेनों का रूट बदला गया है और 10 ट्रेनों के समय में संशोधन किया गया है. साफ है कि इस अवधि में सफर करने वालों को पहले से तैयारी करनी होगी, वरना अंतिम समय में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

इस वजह से ट्रेनें की गईं कैंसिल

कानपुर और लखनऊ के बीच गंगा नदी पर बने रेलवे पुल पर जरूरी मरम्मत कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनों को अस्थायी रूप से रोका गया है. रेलवे डाउन लाइन, यानी कानपुर से लखनऊ की दिशा में रोज सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आठ घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा. इस दौरान ट्रैक पर पुराने ढांचे को मजबूत करने के लिए स्टील स्लीपर. खास तौर पर एच बीम टाइप स्लीपर लगाए जाएंगे.

यह काम सुरक्षा और भविष्य में बेहतर संचालन के लिहाज से जरूरी बताया गया है. ब्लॉक की अवधि खत्म होते ही ट्रेनों की आवाजाही फिर सामान्य कर दी जाएगी, लेकिन दिन के समय चलने वाली कई ट्रेनों को इसी कारण रद्द या डायवर्ट करना पड़ा है.

2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसिल रहेंगी यह ट्रेनें

ट्रेन नंबर 64701-64702 लखनऊ-झांसी मेमू पैसेंजर कैंसिल की गई

ट्रेन नंबर 54153-54154 रायबरेली पैसेंजर कैंसिल की गई

ट्रेन नंबर 64212 कानपुर-लखनऊ मेमू कैंसिल की गई

ट्रेन नंबर 64255 उतरेठिया-कानपुर मेमू कैंसिल की गई

ट्रेन नंबर 54101-54102 प्रयागराज पैसेंजर कैंसिल की गई

ट्रेन नंबर 54325-54326 कानपुर-सीतापुर पैसेंजर कैंसिल की गई

ट्रेन नंबर 55346-55345 कासगंज पैसेंजर कैंसिल की गई

ट्रेन नंबर 64203 कानपुर-लखनऊ मेमू कैंसिल की गई

ट्रेन नंबर 64214 कानपुर-लखनऊ मेमू पैसेंजर कैंसिल की गई

इन ट्रेनों के रूट किए गए चेंज

गाजियाबाद वाया मुरादाबाद से लखनऊ

ट्रेन नंबर 12004 नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22426 वंदे भारत एक्सप्रेस

गाजियाबाद- मुरादाबाद, शाहजहांपुर वाया बुढ़वल

ट्रेन नंबर 02563 बरौनी- नई दिल्ली क्लोन हमसफर

ट्रेन नंबर 02569 दरभंगा- नई दिल्ली क्लोन हमसफर

ट्रेन नंबर 02564 नई दिल्ली- बरौनी क्लोन हमसफर

ट्रेन नंबर 02570 बरौनी- नई दिल्ली क्लोन हमसफर

कानपुर- प्रयागराज- अयोध्या से

ट्रेन नंबर 11070 लोकमान्य तिलक- गोरखपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 15066 पनवेल- गोरखपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 15046 ओखा- गोरखपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22534- यशवंतपुर- गोरखपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12598 गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 15030 पुणे- गोरखपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12173 उद्योग नगरी एक्सप्रेस

