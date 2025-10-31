ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में हो न जाए फ्रॉड, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

डिजिटलाइजेशन होने के साथ ही चीजें काफी आसान हो गई हैं. अब बैंक का काम हो, कोई पेमेंट करनी हो या घर पर ही खाना मंगाना हो हर काम बस एक क्लिक पर कुछ ही मिनटों के अंदर हो जाता है, लेकिन इसके जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं. आजकल ऑनलाइन फ्रॉड काफी बढ़ गए हैं. स्कैमर्स ज्यादातर लोगों को पैसों का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं. लोग ऑनलाइन पैसा कमाने के चक्कर में सेफ्टी पर ध्यान नहीं देते और फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में हम आपको बताते हैं ऐसे कुछ तरीके जिनकी मदद से आप भी ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं.

ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके

1. अंजान लिंक या ईमेल पर क्लिक न करें

आजकल सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड ईमेल या लिंक्स के जरिए किए जा रहे हैं. इसमें आपके फोन पर कैशबैक मिलने, लॉटरी जीतने या कोई वाउचर मिलने का मैसेज या मेल आता है और उसमें दिए गए लिंक से उसे क्लेम करने को कहा जाता है. अक्सर लोग स्कैमर्स के झांसे में आ जाते हैं और लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं. इसलिए ऐसे किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें क्योंकि कंपनियां कभी भी ऐसे लिंक्स नहीं भेजती हैं.

2. थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल न करें

आजकल हर कोई घर बैठे पैसा कमाना चाहता है. ऐसे में कई गेम्स या ऐप्स आपको आसान पैसा कमाने के एड्स दिखाते हैं. ये एड्स देखकर लोग बिना कुछ सोचे ही इन ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं. दरअसल, इन थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए आपकी सारी इनफॉर्मेशन और डाटा लीक हो जाता है, जिससे आपके साथ आसानी से फ्रॉड किया जाता है. कई मामलों में फोन भी इन्हीं ऐप्स के जरिए हैक किए जाते हैं. ऐसे में थोड़े से लालच के पीछे अपनी गाढ़ी कमाई न खोए और कोई भी थर्ड पार्टी ऐप बिना वेरिफाई किए डाउनलोड करने से बचें.

ऑनलाइन सिक्योरिटी को करें डबल

इन बातों का ध्यान रखने के अलावा कहीं भी किसी के साथ बेवजह ओटीपी शेयर न करें फिर चाहे आपको 50 रुपए की कमाई मिले या 1 करोड़ की. साथ ही,ऑनलाइन सिक्योरिटी डबल करने के लिए अपने डिवाइस पर 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई भी बिना आपकी परमिशन के आपके किसी भी अकाउंट को एक्सेस न कर सके. अपने जीमेल और बाकी ऐप्स पर स्ट्रांग पासवर्ड लगाकर भी आप ऑनलाइन स्कैमर्स को चकमा दे सकते हैं. इसके अलावा अपने फोन और लैपटॉप में हमेशा एंटीवायरस डालकर रखें.