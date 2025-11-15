खो गया पर्स और ATM तो न लें टेंशन, पैसे निकालने के काम आएगा आधार एटीएम, ऐसे उठा सकते हैं लाभ

Aadhaar ATM: कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पकड़ लेती है जब हम बिल्कुल तैयार नहीं होते. मान लीजिए आप किसी जरूरी काम से बाहर हैं और अचानक पता चलता है कि पर्स गायब है. नकद नहीं ATM कार्ड नहीं और बैंक तक पहुंचना भी मुश्किल. ऐसे में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं क्योंकि मन में पहला सवाल आता है कि पैसे अब कैसे निकलेंगे. यही वह जगह है जहां आधार एटीएम आपकी परेशानी को पल में हल कर देता है.

इस सुविधा की सबसे खास बात यह है कि आपको न कार्ड चाहिए, न पिन और न ही पासबुक. सिर्फ आपका आधार नंबर और बायोमेट्रिक पहचान काफी है. यह सिस्टम खासकर उन लोगों के लिए राहत बन गया है. जो कार्ड साथ रखना भूल जाते हैं या अचानक मुश्किल में फंस जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे काम करता है आधार एटीम.

आधार एटीएम कैसे काम करता है?

आधार एटीएम एक अलग मशीन नहीं है. बल्कि यह आधार आधारित पेमेंट सिस्टम का हिस्सा है. इसे NPCI ने तैयार किया है. जिससे बैंकिंग सर्विस हर किसी तक आसानी से पहुंच सके. इसके लिए कार्ड स्वाइप या पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती. मिनी बैंक पॉइंट या बैंक मित्र के पास मौजूद माइक्रो एटीएम मशीन में आपका आधार नंबर दर्ज होता है और उसके बाद फिंगरप्रिंट लिया जाता है.

यह फिंगरप्रिंट ही आपकी पहचान साबित करता है और सिस्टम सीधे आपके बैंक खाते से कनेक्ट हो जाता है. जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होता है. ऑपरेटर आपको कैश दे देता है. यह तरीका उन जगहों पर बहुत काम आता है जहां एटीएम या बैंक ब्रांच कम होती हैं. बता दें इस सुविधा का फायदा आप तभी उठा पाएंगे. जब आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक होगा.

कैसे निकालें AePS केंद्र से कैश?

आधार एटीएम कही जाने वाली इस सर्विस को AePS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहा जाता है. यह पूरी व्यवस्था बायोमेट्रिक सुरक्षा पर आधारित है. इसमें कैश निकालने की प्रोसेस आसान है. आपको बस किसी नजदीकी AePS केंद्र पर जाना होता है और ऑपरेटर को यह बताना होता है कि आपको आधार से कैश निकालना है.

वह आपका आधार नंबर और बैंक का नाम दर्ज करता है, आप रकम बताते हैं और फिर आप अपनी उंगली फिंगरप्रिंट मशीन पर रखते हैं. पहचान मिलते ही लेनदेन पूरा हो जाता है और कैश आपके हाथ में आ जाता है.

