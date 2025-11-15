60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात

UP Senior Citizens Pension Rule: उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. इनमें से कुछ योजनाएं खास तौर पर बुजुर्गों के लिए भी होती हैं. हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब 60 साल की उम्र पूरी होते ही उन्हें पेंशन मिलने लगेगी. इसके लिए बुजुर्गों को अलग से आवेदन करने की झंझट नहीं होगी. यह सुविधा एक परिवार-एक पहचान यानी फैमिली आईडी सिस्टम के तहत दी जाएगी.

जिससे पात्र नागरिकों का ऑटोमैटिक चिन्हीकरण होगा और सहमति मिलने पर पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी. फिलहाल प्रदेश में 67.50 लाख बुजुर्ग इस योजना का फायदा ले रहे हैं. लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्रोसेस पूरी न कर पाने की वजह से पेंशन से बाहर रह जाते हैं. नये सिस्टम के आने से बहुत से और बुजुर्गों को इसका फायदा मिलेगा.

60 साल की उम्र होते ही मिलने लगेगी पेंशन

उत्तर प्रदेश कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब 60 साल की उम्र पूरी होते ही पात्र बुजुर्गों की पेंशन ऑटोमैटिक शुरू हो जाएगी. समाज कल्याण विभाग फैमिली आईडी सिस्टम का इस्तेमाल कर पात्र लाभार्थियों की पहचान करेगा और डिजिटल माध्यम जैसे एसएमएस, वाट्सएप या कॉल से उनकी सहमति लेगा. अगर डिजिटल माध्यम से सहमति नहीं मिलती. तो विभागी के कर्मचारी खुद उनके पास जाकर उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनकी सहमति ली जाएगी. इस प्रोसेस से आवेदन का झंझट खत्म होगा और पेंशन हर बुजुर्ग तक समय पर पहुंचेगी.

यह भी पढ़ें: ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान

इस प्रोसेस से काम होगा आसान

नई व्यवस्था से बुजुर्गों के लिए पेंशन लेना अब आसान हो जाएगा. ऑटोमैटिक चिन्हीकरण और सहमति लेने के बाद योजना अधिकारी 15 दिन के अंदर डिजिटल सिग्नेचर के साथ स्वीकृति जारी करेंगे. जो पोस्ट के जरिए लाभार्थी तक पहुंचेगी. जिसके बाद पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी और हर ट्रांजैक्शन की जानकारी मैसेज के जरिए मिलेगी.

यह भी पढ़ें: क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ये चूक भारी पड़ सकती है, सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा

इसके अलावा मोबाइल ऐप में पासबुक की तरह सभी पेमेंट डिटेल्स देखी जा सकेंगी. ग्राम पंचायत सहायक या कामन सर्विस सेंटर से डोर-टू-डोर सपोर्ट भी मिलेगा. सरकार के इस फैसले से बहुत से बुजुर्गों के लिए पेंशन हासिल कर पाना काफी आसान हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस