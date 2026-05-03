8वें वेतन आयोग की हलचल तेज! लद्दाख-श्रीनगर और हैदराबाद क्यों जा रही टीम? क्या जल्द बढ़ेगी सैलरी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कर्मचारी और पेंशनभोगी सुझाव ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अहम माने जा रहे 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं का पहला दौर अब खत्म हो गया है. यह प्रक्रिया फ्यूचर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों को तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी. दिल्ली में 28 अप्रैल से शुरू हुई ये बैठकें 30 अप्रैल 2026 को खत्म हुई, जहां कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें आयोग के सामने रखीं.

3 दिन चली बैठ में कर्मचारियों ने क्या मांगा?

इनमें मुख्य रूप से

सबसे पहले ज्यादा बेहतर सैलरी

साथ ही पेंशन में सुधार

नौकरी से जुड़े नियमों में बदलाव

आखिर में कामकाज को आसान बनाने के लिए ज्यादा सुविधाएं मांगी

कर्मचारी प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि मौजूदा टाइम में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सैलरी और सुविधाओं में बदलाव करना बेहद जरूरी है.

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जाने आयोग के लिए क्यों जरूरी है ये बैठकें?



आयोग इन बैठकों के जरिए कर्मचारियों की राय और उनकी जरूरतों को समझ रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, यह चरण बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर आयोग अपनी अंतिम सिफारिशों का मसौदा तैयार करेगा.

अब इन शहरों का दौरा करेगा आयोग

दिल्ली में चर्चा पूरी होने के बाद अब आयोग अगले चरण की तैयारी में लगा है.

अब आयोग का अगला दौरा इन शहरों पर होगा

18-19 मई हैदराबाद में होगा.

1 से 4 जून श्रीनगर में होगा.

और 8 जून को लद्दाख में होगा.

सुझाव भेजने का मौका

हितधारकों से कहा गया है कि वे तय सीमा के अंदर आधिकारिक पोर्टस पर अपने सुझाव और मांगे जमा करें. इसी के साथ ही वे बैठक के लिए अनुरोध भी कर सकते हैं.

कर्मचारियों के लिए क्यों है खास मौका?

यह मौका इसलिए खास है क्योंकि चरण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अपनी मांगे रखने का बड़ा मौका माना जा रहा है. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर देशभर के लाखों केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा.