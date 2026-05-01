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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPNG कनेक्शन के नाम पर बढ़ रहा स्कैम, एक गलती से खाली हो सकता है अकाउंट, जानिए कैसे रहें सुरक्षित

PNG कनेक्शन के नाम पर बढ़ रहा स्कैम, एक गलती से खाली हो सकता है अकाउंट, जानिए कैसे रहें सुरक्षित

PNG Connection Scam: डिजिटल सुविधाओं के साथ बढ़ते PNG कनेक्शन स्कैम में ठग फर्जी कॉल और मैसेज से लोगों को डराकर पैसे ऐंठ रहे हैं. जानिए इससे बचने के लिए कुछ जरूरी बातें.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 01 May 2026 01:06 PM (IST)
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  • ठगी से बचने के लिए सतर्क रहें, जानकारी जांचें, शिकायत करें।

PNG Connection Scam: आज के समय में डिजिटल सुविधाएं तेजी से आगे बढ़ गई है. इसकी वजह से हमारे कई काम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साइबर ठगी के मामले भी तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. अब स्कैमर्स ने लोगों को ठगने के लिए PNG यानी Piped Natural Gas कनेक्शन को नया तरीका बना लिया है. सरकार के नए नियमों के बाद कई लोग तेजी से PNG कनेक्शन ले रहे हैं और इसी का फायदा स्कैमर्स उठा रहे हैं.

PNG गैस स्कैम क्या है?

अगर बात करें कि स्कैमर कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं तो वह इस स्कैम में खुद को गैस कंपना का अधिकारी बताकर लोगों को कॉल या मैसेज भेजते हैं. इस मैसेज में लिखा जाता है कि आपका गैस कनेक्शन बंद किया जा रहा है. इस तरह स्कैमर लोगों को डराते हैं. इसके बाद वे फर्जी लिंक, QR कोड या पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं. डर और जल्दबाजी में लोग बिना कोई जांच करें पैसे भेज देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं.

किन शहरों में ज्यादा मामले हैं जानिए

यह स्कैम उन शहरों में ज्यादा फैल रहा है जहां पर PNG कनेक्शन ज्यादा हैं जैसे...

लोग स्कैमर के मैसेज "अभी पेमेंट करो, नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा" जैसे मैसेज देखकर घबरा जाते हैं और अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं.

कैसे पहचानें फर्जी मैसेज?

  • मैसेज में डराने वाली भाषा होती है.
  • साथ ही तुरंत पेमेंट करने का दबाव बनाया जाता है.
  • किसी भी लिंक या फिर QR कोड भेजे जाते हैं.
  • असली कंपनियां कभी इस तरह दबाव नहीं डालती.

अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी मैसेज आए तो तुरंत अलर्ट हो जाएं और बिना जांचे कोई कार्रवाई न करें.

पेमेंट करते समय ध्यान रखें कुछ जरूरी बातें

  • जब भी पेमेंट करें तो हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही करें.
  • साथ ही किसी भी तरह के अनजान लिंक पर क्लिक न करें.
  • OTP,PIN या बैंक डिटेल किसी से भी शेयर न करें.
  • सारी जानकारी को अच्छी तरह जांच लें.

अगर ठगी हो जाए तो क्या करें?

अगर गलती से आप ठगी का शिकार हो जाते हैं तो ऐसे में तुरंत बैंक को इसकी सूचना दें और साथ ही ट्रांजैक्शन ब्लॉक करवाएं. इसके अलावा 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. अगर आप जल्दी कार्रवाई करेंगे तो आपके पैसे बच सकते हैं.

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Published at : 01 May 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
PNG Utility News Cyber Fraud Digital Scams
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