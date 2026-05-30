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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीऑनलाइन दिख रहे Customer Care नंबर पड़ सकते हैं भारी, साइबर स्कैम से बचने के लिए जानें जरूरी बातें

ऑनलाइन दिख रहे Customer Care नंबर पड़ सकते हैं भारी, साइबर स्कैम से बचने के लिए जानें जरूरी बातें

Digital Scammers: इंटरनेट पर दिखने वाला हर कस्टमर केयर नंबर सही हो यह जरूरी नहीं है. आजकल साइबर ठग फर्जी नंबर और नकली ऐप्स के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 30 May 2026 09:06 PM (IST)
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Customer Care Number Scam: डिजिटल दौर में जहां इंटरनेट ने लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया है, वहीं साइबर अपराधियों के लिए भी ठगी के नए रास्ते खुल गए हैं. आजकल स्कैमर्स लोगों को फंसाने के लिए ऐसे तरीके अपना रहे हैं, जिन पर पहली नजर में शक करना भी मुश्किल हो जाता है. कभी फर्जी लिंक, कभी नकली ऐप और अब इंटरनेट पर दिखने वाले फेक कस्टमर केयर नंबर के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है.

हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां इंटरनेट सर्च पर दिख रहे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने की वजह से 12 लाख रुपये की ठगी हो गई .इसकी जानकारी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, (आई4सी), गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक X हैंडल के जरिए दी है.

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क्या है पूरा मामला?

आई4सी के आधिकारिक आपने X हैंडल पर बताते हैं कि चंडीगढ़ के एक रिटायर्ड आर्मी अधिकारी को एक पार्सल भेजना था. उन्होंने इंटरनेट पर 'Blue Dart customer care number' सर्च किया और वहां दिख रहे नंबर पर कॉल किया. पहले 'होम पिकअप' के नाम पर उनसे 10 रुपये देने को कहा गया. इसके तुरंत बाद उन्हें व्हाट्सऐप पर 'ट्रैकिंग अपडेट' के लिए  एक APK फाइल भेजी गई. जैसे ही उन्होंने वह फाइल उन्होंने अपने फोन में  इंस्टॉल किया , ठगों को उनके फोन का रिमोट एक्सेस मिल गया और थोड़ी ही देर में उनके बैंक खाते से 12 लाख रुपये निकाल लिए गए.

स्कैमर्स कैसे करते है स्कैम

आई4सी के आधिकारिक ने X हैंडल पर बताया है कि पहले स्कैमर्स SEO के जरिए फेक वेबसाइट और फेक फोन नंबर्स को सर्च इंजन पर ऊपर रैंक करवा देते हैं. इसके बाद जब कोई यूजर कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं तो फर्जी नंबर सबसे ऊपर दिखने लगते हैं. जानकारी के अभाव में यूजर्स इस स्कैम में फंस जाते हैं और उनके पैसे डूब जाते हैं.

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साइबर ठगी से बचने के जरूरी टिप्स

  • सर्च रिजल्ट में दिख रहे कस्टमर केयर नंबर पर आंख बंदकर भरोसा न करें.
  • नकली वेबसाइट और नंबर यूजर्स को भ्रमित करने के लिए ऑनलाइन दिख सकते हैं.
  • व्हाट्सऐप या किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से मिली APK फाइल या अनजान ऐप कभी इंस्टॉल न करें.
  • कस्टमर केयर की जानकारी हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से ही चेक करें.

स्कैम हो जाए तो क्या करें?

अगर आप या आपका किसी करीबी के साथ साइबर स्कैम हो जाता है तो आप निश्चिंत रहिए और इसकी जानकारी https://cybercrime.gov.in/ पर तुरंत रिपोर्ट करिए या फिर 1930 नंबर पर कॉल करिए.

Published at : 30 May 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
Utility News Customer Care Digital Scam APK Scam
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