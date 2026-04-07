KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?

कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 के लिए मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन चोट के कारण ये गेंदबाज अभी तक भारत भी नहीं आ पाया है. अभी तक हुए मैचों में KKR की कमजोर गेंदबाजी देखने को मिली है, टीम ने पथिराना को मिस किया है. अब उनको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है. वह तेजी से रिकवर हो रहे हैं और नेट पर गेंदबाजी शुरू कर दी है.

क्रिकेट श्रीलंका ने पुष्टि की है कि मथीशा पथिराना और वानिंदु हसरंगा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है, हालांकि इन दोनों ने अभी तक अपना फिटनेस टेस्ट नहीं दिया है. इनके आलावा और भी कई प्लेयर्स हैं, जो अलग अलग कारणों से फिटनेस टेस्ट नहीं दे पाए. लेकिन इनकी समय सीमा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों IPL 2026 में शामिल हैं. हसरंगा लखनऊ सुपर जायंट्स और मथीशा कोलकाता नाइट राइडर्स में है.

IPL 2026 के लिए भारत कब आएंगे पथिराना?

मथीशा पथिराना को टी20 वर्ल्ड कप में चोट लगी थी, हालांकि अब उनको लेकर अच्छी खबर आई है. ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने नेट्स पर गेंदबाजी शुरू कर दी है. रिपोर्ट में क्रिकेटर के करीबी सूत्रों ने बताया कि पथिराना अप्रैल के मध्य तक आईपीएल के लिए भारत जाएंगे. श्रीलंका क्रिकेट अगले हफ्ते उनके लिए फिटनेस टेस्ट आयोजित कर सकता है, हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं कि गई है.

वहीं IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हसरंगा को लेकर खबर अच्छी नहीं है. रिपोर्ट में उनके करीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि उम्मीद कम है कि वह जल्द ही मैदान पर वापसी कर पाएंगे. श्रीलंका के सूत्र ने बताया कि हसरंगा ने तो अभी तक एनओसी के लिए भी अनुरोध नहीं किया है.

पथिराना को लेकर आई अपडेट कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छी खबर है. कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, टीम अपने शुरूआती 2 मैच हार चुकी है और उनका तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया.