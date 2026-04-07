हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटMatheesha Pathirana: KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?

Matheesha Pathirana: KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?

KKR Matheesha Pathirana: श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना चोटिल होने के कारण अभी तक भारत नहीं आए हैं, उनकी फिटनेस पर अब बड़ा अपडेट आया है. वह IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा हैं.

By : शिवम | Updated at : 07 Apr 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2026 के लिए मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन चोट के कारण ये गेंदबाज अभी तक भारत भी नहीं आ पाया है. अभी तक हुए मैचों में KKR की कमजोर गेंदबाजी देखने को मिली है, टीम ने पथिराना को मिस किया है. अब उनको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है. वह तेजी से रिकवर हो रहे हैं और नेट पर गेंदबाजी शुरू कर दी है.

क्रिकेट श्रीलंका ने पुष्टि की है कि मथीशा पथिराना और वानिंदु हसरंगा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है, हालांकि इन दोनों ने अभी तक अपना फिटनेस टेस्ट नहीं दिया है. इनके आलावा और भी कई प्लेयर्स हैं, जो अलग अलग कारणों से फिटनेस टेस्ट नहीं दे पाए. लेकिन इनकी समय सीमा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों IPL 2026 में शामिल हैं. हसरंगा लखनऊ सुपर जायंट्स और मथीशा कोलकाता नाइट राइडर्स में है.

IPL 2026 के लिए भारत कब आएंगे पथिराना?

मथीशा पथिराना को टी20 वर्ल्ड कप में चोट लगी थी, हालांकि अब उनको लेकर अच्छी खबर आई है. ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने नेट्स पर गेंदबाजी शुरू कर दी है. रिपोर्ट में क्रिकेटर के करीबी सूत्रों ने बताया कि पथिराना अप्रैल के मध्य तक आईपीएल के लिए भारत जाएंगे. श्रीलंका क्रिकेट अगले हफ्ते उनके लिए फिटनेस टेस्ट आयोजित कर सकता है, हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं कि गई है.

वहीं IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हसरंगा को लेकर खबर अच्छी नहीं है. रिपोर्ट में उनके करीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि उम्मीद कम है कि वह जल्द ही मैदान पर वापसी कर पाएंगे. श्रीलंका के सूत्र ने बताया कि हसरंगा ने तो अभी तक एनओसी के लिए भी अनुरोध नहीं किया है.

पथिराना को लेकर आई अपडेट कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छी खबर है. कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, टीम अपने शुरूआती 2 मैच हार चुकी है और उनका तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 07 Apr 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Matheesha Pathirana IPL KKR KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Matheesha Pathirana: KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
क्रिकेट
IPL 2026: सीएसके की लगातार हार की वजह क्या है? इरफान ने बताया कारण
IPL 2026: सीएसके की लगातार हार की वजह क्या है? इरफान ने बताया कारण
क्रिकेट
Watch: श्रेयस अय्यर की बहन ने KKR को यूं चिढ़ाया, मैच रद्द होने के बाद बनाई वीडियो और कही ये बात
Watch: श्रेयस अय्यर की बहन ने KKR को यूं चिढ़ाया, मैच रद्द होने के बाद बनाई वीडियो और कही ये बात
क्रिकेट
Who is Samreen Kaur: कौन है अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर, जानिए क्रिकेटर से कितने साल छोटी
कौन है अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर, जानिए क्रिकेटर से कितने साल छोटी
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
छत्तीसगढ़
भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट के बाद भीषण आग, कई मजदूरों के घायल होने की खबर
भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट के बाद भीषण आग, कई मजदूरों के घायल होने की खबर
इंडिया
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
आईपीएल 2026
IPL 2026 Point Table में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
IPL 2026 Point Table में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान आप भी रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान आप भी रह जाएंगे हैरान!
विश्व
ईरान जंग में दलाली पर उतरे आसिम मुनीर! पर्दे के पीछे से पाकिस्तान कर रहा गंदा खेल, ऐसे खुला डार्क सीक्रेट
ईरान जंग में दलाली पर उतरे आसिम मुनीर! पर्दे के पीछे से पाकिस्तान कर रहा गंदा खेल, ऐसे खुला डार्क सीक्रेट
हेल्थ
Small Cell Lung Cancer: लंग कैंसर के मरीजों के लिए नई उम्मीद, AI टूल पहले ही भांप लेगा इलाज का असर
लंग कैंसर के मरीजों के लिए नई उम्मीद, AI टूल पहले ही भांप लेगा इलाज का असर
टेक्नोलॉजी
गेमर्स के लिए खुशखबरी! BGMI पर WhatsApp से हो सकेगा यह काम
गेमर्स के लिए खुशखबरी! BGMI पर WhatsApp से हो सकेगा यह काम
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget