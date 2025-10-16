Video: रैंप पर चढ़ डॉगेश भाई ने किया कांड! मॉडल के पास ही कर दिया पेशाब, वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक डॉग रैंप वॉक के दौरान मॉडल्स को पीछे छोड़कर स्टेज पर छा गया. इस दृश्य को देखकर हर कोई हैरान रह गया है, लेकिन यहां सिर्फ डॉग ने स्टेज पर रैंप वॉक ही नहीं की, बल्कि कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगे.

डॉग की हरकत देख रुकेगी नहीं हंसी

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फैशन शो चल रहा है, जहां कई सारी मॉडल्स रैंप पर वॉक कर रही हैं. सभी बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं, लेकिन अचानक ही एक डॉग स्टेज पर आ जाता है. सभी लोग डॉग को बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं, तभी डॉग अचानक से स्टेज पर पेशाब कर देता है, जिसे देखकर वहां खड़ी मॉडल्स भी हंसने लगती है. ये दृश्य बेहद ही अनोखा था,ऐसा दृश्य शायद ही आपने कभी पहले देखा होगा.

वीडियो पर सामने आए लोगों के फनी कमेंट्स

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के फनी कमेंट्स सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि डॉगेश ने तो मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया तो वहीं दूसरे ने कहा कि बेचारा डॉग भी रैंप वॉक करने आया.

कुछ लोगों ने कहा कि डॉग भी मॉडल बनना चाहता होगा. डॉग की इस हरकत के वीडियो ने सोशल मीडिया पर गदर मचा दिया है. लोगों की हंसी नहीं रुक रही है इस वीडियो को देखकर. साथ ही साथ लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स को भी काफी पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.