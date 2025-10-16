Video: फोन चला रही थी मां, लिफ्ट के दरवाजे में फंस गया मासूम का हाथ, सबक सिखा देगा ये वायरल वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मासूम बच्चे का हाथ लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है. हादसे के दौरान बच्चे की मां फोन पर कुछ देखने में व्यस्त थी.
Social Media Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक हादसे का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक मासूम बच्चे का हाथ लिफ्ट के दरवाजे में फंसा नजर आ रहा है. इस दौरान वहां पर मौजूद बच्चे की मां उसका हाथ दरवाजे से निकालने की कोशिश करती हैं. ये पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
बच्चे के हाथ को निकालने की खूब कोशिश की
वीडियो में देखा गया है कि एक महिला, जो सफेद शर्ट और चेकर्ड स्कर्ट पहने हुई है. वो अपने फोन में कुछ देखने में व्यस्त नजर आ रही है. इसी दौरान उसका छोटा बच्चा लिफ्ट के दरवाजे के पास खड़ा है और उसने लिफ्ट के दरवाजे को पकड़ा हुआ है.
मां फोन चला रही थी, उसी वक्त बच्चे का हाथ लिफ्ट में फंस गया।— Shagufta khan (@Digital_khan01) October 15, 2025
टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर है।
बच्चों पर पूरी नज़र रखें, एक पल की लापरवाही भारी पड़ सकती है। pic.twitter.com/nQ3LtqQhIw
फिर जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, वैसे ही बच्चे का हाथ दरवाजे में फंस जाता है, जिसके बाद बच्चे की मां बच्चे के हाथ को निकालने की कोशिश करने लगती है. बच्चा दर्द से चीख रहा होता है, जिसके कारण मां की चिंता ओर बढ़ जाती है. वह तुरंत घबराकर लिफ्ट के बटन दबाने लगती है, ताकि उसके बच्चे का हाथ दरवाजे से बाहर निकल जाए.
वीडियो पर लोगों के रिक्शन सामने आए
वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला लिफ्ट का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था और बच्चा दर्द के मारे रो रहा था.हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि बच्चे का हाथ निकला या नहीं.
वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के काफी कमेंट्स किए है. एक यूजर ने कहा कि मां फोन पर व्यस्त थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ. वहीं दूसरे ने कहा कि छोटे बच्चों पर पूरी नजर रखे, एक पल की लापरवाही भी भारी पड़ सकती है.
