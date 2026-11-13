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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Incident: यमुना एक्सप्रेसवे पर 1KM की ओवरस्पीडिंग पर चालान, अटलांटिक की लोकेशन देख यूजर्स हैरान

Viral Incident: यमुना एक्सप्रेसवे पर 1KM की ओवरस्पीडिंग पर चालान, अटलांटिक की लोकेशन देख यूजर्स हैरान

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में यमुना एक्सप्रेसवे पर 101 KM की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये का चालान मिला. हालांकि कैमरे की लोकेशन अटलांटिक महासागर दिखाने से यूजर्स सवाल खड़े करने लगे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Nov 2026 06:57 PM (IST)
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देश में सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों के साथ ट्रैफिक नियमों की निगरानी भी पहले के मुकाबले काफी आधुनिक हो गई है. अब हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह स्पीड डिटेक्शन कैमरे लगाए जा रहे हैं. इनकी मदद से वाहन की रफ्तार पर नजर रखी जाती है और नियमों का उल्लंघन होने पर ऑनलाइन चालान जारी कर दिया जाता है. हालांकि टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बढ़ने के साथ उसकी सटीकता को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं.

ऐसा ही एक मामला यमुना एक्सप्रेसवे से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को महज 1 किलोमीटर प्रति घंटे की ओवरस्पीडिंग के लिए 2000 रुपये का चालान मिला. लेकिन इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात चालान में दर्ज गाड़ी की लोकेशन थी. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला.

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100 की जगह 101 KM प्रति घंटे थी गाड़ी की रफ्तार

यह मामला अनुजीत शिवम नाम के व्यक्ति से जुड़ा है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर किया. उनकी पोस्ट के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे पर उनकी गाड़ी 101 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जबकि वहां निर्धारित अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी. इस मामूली अंतर के बावजूद उनके पास 2000 रुपये का ई-चालान पहुंच गया. यानी निर्धारित सीमा से सिर्फ एक किलोमीटर ज्यादा रफ्तार दर्ज होने पर उन्हें जुर्माना भरने का नोटिस मिला. उन्होंने अपनी पोस्ट में इस बात पर हैरानी जताई कि केवल एक किलोमीटर प्रति घंटे की अतिरिक्त गति के लिए इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया है. उनका सवाल था कि क्या ट्रैफिक नियमों को लागू करने का यही तरीका है?

भारत की जगह अटलांटिक महासागर में दिखी लोकेशन

इस पूरे मामले में असली दिलचस्पी तब बढ़ गई, जब व्यक्ति ने चालान में दर्ज लोकेशन की जानकारी शेयर की. दरअसल, स्पीड डिटेक्शन सिस्टम की ओर से दर्ज GPS कोऑर्डिनेट्स 0°N, 0°E बताए गए थे. अगर इन कॉर्डिनेट्स को मैप पर देखा जाए, तो यह जगह भारत में नहीं, बल्कि अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है. इसका मतलब है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर चल रही गाड़ी की लोकेशन चालान में समुद्र के बीच दिखाई दे रही थी. इस तकनीकी गड़बड़ी ने ई-चालान सिस्टम की सटीकता पर सवाल खड़े कर दिए. अब चर्चा सिर्फ एक किलोमीटर की ओवरस्पीडिंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि यूजर्स यह भी पूछने लगे कि जब लोकेशन जैसी जानकारी गलत दर्ज हो सकती है, तो ऐसे सिस्टम पर पूरी तरह भरोसा कैसे किया जाए?

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ट्रैफिक पुलिस ने दिया हेल्पलाइन पर संपर्क करने का जवाब

अनुजीत शिवम ने अपनी पोस्ट में नोएडा ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस को टैग करते हुए मामले पर जवाब मांगा. इस पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से उन्हें ई-चालान हेल्पलाइन नंबर 7065060882 पर संपर्क करने की सलाह दी गई. वहीं व्यक्ति ने ई-चालान पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने में परेशानी होने की बात भी कही. उनके मुताबिक, शिकायत दर्ज करने की कोशिश के दौरान पोर्टल पर 'No active GRO available' का संदेश दिखाई दे रहा था. इस वजह से उन्होंने सवाल उठाया कि जब चालान में तकनीकी गलती नजर आ रही हो, तो उसे ठीक कराने के लिए शिकायत कहां और किस तरह दर्ज कराई जाए?

स्पीड लिमिट और चालान को लेकर छिड़ी बहस

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की राय बंट गई. कुछ यूजर्स का कहना था कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा तय है तो वाहन चालकों को उससे कम रफ्तार में गाड़ी चलानी चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि क्या सिर्फ एक किलोमीटर की अतिरिक्त गति पर चालान जारी करना उचित है? कुछ यूजर्स ने स्पीड लिमिट में 5 परसेंट की छूट मिलने का दावा भी किया. एक यूजर ने कमेंट किया कि आपको तय स्पीड से ज्यादा कार नहीं चलानी चाहिए थी. वहीं एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि यह सिस्टम की गलती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 06:57 PM (IST)
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