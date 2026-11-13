ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअमेरिका में लाखों की सैलरी, फिर भी मिडिल क्लास जिंदगी! वायरल वीडियो में खोला खर्च का राज

अमेरिका में लाखों की सैलरी, फिर भी मिडिल क्लास जिंदगी! वायरल वीडियो में खोला खर्च का राज

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अमेरिका में मोटी सैलरी मिलने के बावजूद एक भारतीय महिला ने अपनी बचत को सीमित बताया. घर की किस्त से लेकर मेडिकल खर्च तक, जानिए क्यों खुद को मानती हैं मिडिल क्लास.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Nov 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में जब भी विदेश में नौकरी करने या बसने की बात होती है तो अक्सर लोगों के मन में एक अच्छी सैलरी, बड़ा घर, शानदार गाड़ी और बेहतर लाइफस्टाइल की तस्वीर सामने आती है. खासकर अमेरिका जैसे देश में नौकरी करने का सपना देखने वाले लोगों को लगता है कि वहां पहुंचने के बाद आर्थिक परेशानियां काफी हद तक खत्म हो जाती हैं. लेकिन क्या ज्यादा कमाई होने का मतलब हमेशा ज्यादा बचत होना भी है? ऐसा जरूरी नहीं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला की कहानी ने इसी सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं. महिला हर महीने करीब 7.5 लाख रुपये कमाती हैं, लेकिन इसके बावजूद खुद को मिडिल क्लास मानती हैं. इसकी वजह उनकी कमाई नहीं, बल्कि वहां रहने का खर्च है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
Viral Video: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल बचाने का जुगाड़, ट्रिक सुन घूमेगा दिमाग; वीडियो वायरल
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल बचाने का जुगाड़, ट्रिक सुन घूमेगा दिमाग; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Microsoft Outage: Microsoft हुआ ठप तो ऑफिस में जश्न का माहौल, यूजर्स बोले- किसी ने तार काट दिया
Microsoft हुआ ठप तो ऑफिस में जश्न का माहौल, यूजर्स बोले- किसी ने तार काट दिया
ट्रेंडिंग
Viral Video: फुटपाथ पर स्कूटी चलाना पड़ा महंगा, शख्स ने सिखाया सबक; वीडियो वायरल
फुटपाथ पर स्कूटी चलाना पड़ा महंगा, शख्स ने सिखाया सबक; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: पेट्रोल भरवाकर भाग रहा था कार सवार, कर्मचारी ने सिखाया सबक; देखें वीडियो
पेट्रोल भरवाकर भाग रहा था कार सवार, कर्मचारी ने सिखाया सबक; देखें वीडियो

भाई ने शेयर किया बहन का बजट

दरअसल, अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के नितिन मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उनकी बहन महिमा राठी अपनी आमदनी और हर महीने होने वाले खर्चों के बारे में बताती नजर आती हैं. नितिन ने वीडियो के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि अमेरिका में अच्छी कमाई करने के बावजूद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां किस तरह बचत को प्रभावित करती हैं. महिमा के मुताबिक, उनकी महीने की आमदनी करीब 8,000 डॉलर यानी लगभग 7.5 लाख रुपये है. पहली नजर में यह आमदनी किसी भी भारतीय व्यक्ति को काफी बड़ी लग सकती है. लेकिन जब इस आमदनी से अमेरिका में घर चलाने, टैक्स भरने और दूसरी जरूरी जरूरतों को पूरा करने की बात आती है, तो तस्वीर बदल जाती है.

सैलरी का बड़ा हिस्सा इन खर्चों में हो जाता है खत्म

महिमा ने अपने वीडियो में महीनेभर के खर्चों का हिसाब भी बताया है. उनके मुताबिक  सबसे पहले करीब 1,500 डॉलर टैक्स के रूप में चले जाते हैं. इसके बाद घर की मॉर्गेज यानी होम लोन की किस्त पर 2,500 डॉलर खर्च होते हैं. इसके अलावा खाने-पीने पर करीब 1,000 डॉलर खर्च होते हैं. मेडिकल से जुड़े खर्चों के लिए 500 डॉलर और कार से संबंधित खर्चों के लिए भी 500 डॉलर रखने पड़ते हैं. फोन, इंटरनेट और दूसरे बिलों पर भी लगभग 500 डॉलर खर्च हो जाते हैं. इतना ही नहीं बच्चों की जरूरतों के लिए 300 डॉलर और अन्य छोटे-मोटे खर्चों के लिए 200 डॉलर अलग रखने पड़ते हैं. अगर इन सभी खर्चों को जोड़ें तो हर महीने करीब 7,000 डॉलर खर्च हो जाते हैं. इस तरह महिमा के पास लगभग 1,000 डॉलर यानी करीब 94 हजार रुपये बचते हैं. उन्होंने यह भी बताया किया कि इस हिसाब में उनके निजी खर्च शामिल नहीं हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nitin Malhotra | NRI Life in USA 🇺🇸 (@desidadinamerica)

यह भी पढ़ें: Video Viral: हाथी का खौफनाक हमला, बाइक सवार की बाल-बाल बची जान; वीडियो वायरल

भारत में कम कमाई के बावजूद होती थी ज्यादा बचत

इस पूरी वीडियो का का सबसे दिलचस्प पहलू महिमा की भारत और अमेरिका की जिंदगी की तुलना है. उन्होंने बताया कि जब वह भारत में रहती थीं, तब उनकी सालाना कमाई करीब 15 लाख रुपये थी. इसके बावजूद वह अमेरिका में मौजूदा कमाई के मुकाबले अपनी आय का ज्यादा हिस्सा बचा पाती थीं. यानी केवल सैलरी का आंकड़ा देखकर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाना सही नहीं है. जिस देश में व्यक्ति रहता है, वहां की जरूरतें, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजमर्रा का खर्च भी उसकी बचत तय करते हैं.

यूजर्स दे रहे अपनी-अपनी प्रतिक्रिया

यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स इस पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स का मानना है कि अमेरिका में अच्छी सुविधाएं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ-सुथरा वातावरण मिलता है, इसलिए वहां होने वाले खर्च को सिर्फ रुपये में बदलकर नहीं देखना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर भारत में अच्छी नौकरी और स्थिर आमदनी मिल जाए तो व्यक्ति कम खर्च में बेहतर बचत कर सकता है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि विदेश में कमाई ज्यादा होने के बावजूद घर, बच्चों और स्वास्थ्य से जुड़े खर्च अधिक हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: 4 साल बाद अमेरिका से लौटा भाई, देखते ही रो पड़ी बहन, रुला देगा वीडियो

 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Trending News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल बचाने का जुगाड़, ट्रिक सुन घूमेगा दिमाग; वीडियो वायरल
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल बचाने का जुगाड़, ट्रिक सुन घूमेगा दिमाग; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Microsoft Outage: Microsoft हुआ ठप तो ऑफिस में जश्न का माहौल, यूजर्स बोले- किसी ने तार काट दिया
Microsoft हुआ ठप तो ऑफिस में जश्न का माहौल, यूजर्स बोले- किसी ने तार काट दिया
ट्रेंडिंग
Viral Video: फुटपाथ पर स्कूटी चलाना पड़ा महंगा, शख्स ने सिखाया सबक; वीडियो वायरल
फुटपाथ पर स्कूटी चलाना पड़ा महंगा, शख्स ने सिखाया सबक; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: पेट्रोल भरवाकर भाग रहा था कार सवार, कर्मचारी ने सिखाया सबक; देखें वीडियो
पेट्रोल भरवाकर भाग रहा था कार सवार, कर्मचारी ने सिखाया सबक; देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में SCO फोरम में शामिल होगा पाकिस्तान? मंत्री ने जताई ये उम्मीद
भारत में SCO फोरम में शामिल होगा पाकिस्तान? मंत्री ने जताई ये उम्मीद
बिहार
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
'मिलने से वो सातवीं फेल से PhD...', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर
इंडिया
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगे सलमान खान और श्रद्धा कपूर, दौलत के मामले में किसका पलड़ा भारी?
सलमान खान या श्रद्धा कपूर, कौन है ज्यादा अमीर? बॉक्स ऑफिस पर होगी टक्कर
क्रिकेट
इन 3 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली 244 रनों की हार, कोच गंभीर से भी हुआ ब्लंडर
इन 3 बड़े कारणों से टीम इंडिया को मिली 244 रनों की हार, कोच गंभीर से भी हुआ ब्लंडर
इंडिया
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
झारखंड
झारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO एक्ट में FIR
झारखंड: कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, POCSO एक्ट में FIR
ऐस्ट्रो
Nvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?
Nvidia, जासूसी विवाद और अफेयर: अमेरिका-चीन की कुंडली में छिपा है असली राज, 31 दिसंबर तक क्या होगा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget