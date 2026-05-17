हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: विश्वयुद्ध हुआ तो यहीं छिपेंगे, भारत की फैन हुई गौरी मैम, बोली- सबसे सुरक्षित देश, वीडियो वायरल

Viral Video: विश्वयुद्ध हुआ तो यहीं छिपेंगे, भारत की फैन हुई गौरी मैम, बोली- सबसे सुरक्षित देश, वीडियो वायरल

Viral Video: विश्वयुद्ध और एलियंस हमले पर विदेशी महिलाओं का मजेदार हिंदी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. UP-बिहार के “भौकाली” अंदाज ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. यहां देखें पूरी वीडियो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 17 May 2026 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Video:  दुनियाभर में इन दिनों युद्ध और तनाव की खबरें लगातार बढ़ रही हैं. कहीं रूस-यूक्रेन युद्ध की चर्चा हो रही है तो कहीं देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर लोग चिंता जता रहे हैं. ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. खास बात ये है कि इस वीडियो में दो विदेशी महिलाएं एकदम देसी अंदाज में हिंदी बोलती नजर आ रही हैं और भारत की तारीफ करते हुए ऐसा मजेदार तर्क दे रही हैं कि लोग वीडियो बार-बार देख रहे हैं. 

“इंडिया सबसे सुरक्षित देश” बोलकर छा गई विदेशी महिला

वीडियो में पहली विदेशी महिला कहती है कि अगर दुनिया में कभी वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो वह बच जाएगी, क्योंकि वह इंडिया शिफ्ट हो जाएगी. इसके बाद दूसरी महिला हैरानी से पूछती है कि “अगर इंडिया पर हमला हो गया तो?” इस पर पहली महिला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि “ये इम्पॉसिबल है… क्योंकि रूस, यूक्रेन, अफगानिस्तान, चीन, अमेरिका और ईरान… सब इंडिया के दोस्त हैं.”  लेकिन वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा इसके बाद आता है. दूसरी महिला पूछती है कि “अगर एलियंस ने हमला कर दिया तो?” इस पर पहली महिला ऐसा जवाब देती है जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी. वह कहती है, “तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि UP-बिहार वाले एलियंस को भोजपुरी गाने सुना देंगे. फिर दिन-रात दावत, ढेर सारा पैसा और लौंडा नाच चलेगा.” इतना सुनते ही दूसरी महिला पूछती है, “UP-बिहार के लोग इतने crazy हैं क्या?” इस पर जवाब आता है, “Crazy नहीं… भौकाली हैं!”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaisa Oljakka & Ankit Kumar (@videshi__indian)

यह भी पढ़ेंः PM मोदी के ‘ईंधन बचत’ संदेश से प्रेरित हुआ दूल्हा, बैलगाड़ी पर लेकर निकला बारात, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर छाए मजेदार कमेंट्स और मीम्स

बस फिर क्या था, यह डायलॉग सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, “Power of India and Modi Ji.” दूसरे ने लिखा, “एक बिहारी 100 पर भारी. ” वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, “यूपी-बिहार वाले सच में भौकाली ही होते हैं. ” कई लोग लिख रहे हैं कि “एलियंस भी अगर बिहार पहुंच गए तो वापस नहीं जा पाएंगे. ”

देसी हिंदी बोलती विदेशी महिलाओं ने जीता लोगों का दिल

वीडियो को और ज्यादा खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि दोनों विदेशी महिलाएं बहुत ही मजेदार अंदाज में हिंदी बोल रही हैं. उनका देसी स्टाइल, भोजपुरी का जिक्र और UP-बिहार को लेकर किया गया मजाक लोगों को खूब पसंद आ रहा है.  इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि “विदेशी लोग भी अब भारतीय मीम कल्चर समझने लगे हैं. ” कुछ यूजर्स तो यह भी बोल रहे हैं कि “अब दुनिया में भारत की पहचान सिर्फ टेक्नोलॉजी या योग से नहीं, बल्कि UP-बिहार के भौकाल से भी हो रही है. यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. 

यह भी पढ़ेंः शादी से एक दिन पहले दूल्हे को सरप्राइज देने ससुराल पहुंची दुल्हन, फिर ससुराल वालों ने यूं किया रिएक्ट

Published at : 17 May 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Viral Entertainment News VIRAL VIDEO World War Viral Video UP Bihar Bhaukal Gauri Maam Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: विश्वयुद्ध हुआ तो यहीं छिपेंगे, भारत की फैन हुई गौरी मैम, बोली- सबसे सुरक्षित देश, वीडियो वायरल
विश्वयुद्ध हुआ तो यहीं छिपेंगे, भारत की फैन हुई गौरी मैम, बोली- सबसे सुरक्षित देश, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: MBA छोड़ो, मैगी बेचो! पहाड़ों में युवक की कमाई सुन हैरान रह गए यूजर्स, वीडियो वायरल
MBA छोड़ो, मैगी बेचो! पहाड़ों में युवक की कमाई सुन हैरान रह गए यूजर्स, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
PM मोदी के ‘ईंधन बचत’ संदेश से प्रेरित हुआ दूल्हा, बैलगाड़ी पर लेकर निकला बारात, वीडियो वायरल
PM मोदी के ‘ईंधन बचत’ संदेश से प्रेरित हुआ दूल्हा, बैलगाड़ी पर लेकर निकला बारात, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
शादी से एक दिन पहले दूल्हे को सरप्राइज देने ससुराल पहुंची दुल्हन, फिर ससुराल वालों ने यूं किया रिएक्ट
शादी से एक दिन पहले दूल्हे को सरप्राइज देने ससुराल पहुंची दुल्हन, फिर ससुराल वालों ने यूं किया रिएक्ट
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Sansani: मुंब्रा में फरेबी प्रेमिका ने प्रेमी को दिया धोखा....! | Crime News | Maharashtra
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | Massive Hike in Silver Import Duty | PM Modi Appeal
भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ओवैसी भी स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं', गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के AIMIM चीफ, कहा- शुद्ध अंतःकरण...
'ओवैसी भी स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं', गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के AIMIM चीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिजिटल जनगणना में CM योगी ने भरा ऑनलाइन फॉर्म, बोले- ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’
डिजिटल जनगणना में CM योगी ने भरा ऑनलाइन फॉर्म, बोले- ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’
विश्व
आसिम मुनीर को बड़ी चुनौती, BLA के दावा- 10 दिन में किए 18 अटैक, पाकिस्तान के 31 सैनिकों को मार गिराया
आसिम मुनीर को बड़ी चुनौती, BLA के दावा- 10 दिन में किए 18 अटैक, पाकिस्तान के 31 सैनिकों को मार गिराया
स्पोर्ट्स
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ ने शेयर की पति विक्की कौशल के बर्थडे की झलक, बेटा विहान भी आया नजर
कैटरीना कैफ ने शेयर की पति विक्की कौशल के बर्थडे की झलक, बेटा विहान भी आया नजर
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
हेल्थ
Muskmelon Benefits: गर्मियों में खरबूजा खाना क्यों है जरूरी? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए इसके जबरदस्त फायदे
गर्मियों में खरबूजा खाना क्यों है जरूरी? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए इसके जबरदस्त फायदे
टेक्नोलॉजी
Instagram Reels पर नहीं आ रहे Views और Likes? तुरंत बदलें ये Hidden Settings
Instagram Reels पर नहीं आ रहे Views और Likes? तुरंत बदलें ये Hidden Settings
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget