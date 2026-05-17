विश्वयुद्ध हुआ तो यहीं छिपेंगे, भारत की फैन हुई गौरी मैम, बोली- सबसे सुरक्षित देश, वीडियो वायरल

Viral Video: दुनियाभर में इन दिनों युद्ध और तनाव की खबरें लगातार बढ़ रही हैं. कहीं रूस-यूक्रेन युद्ध की चर्चा हो रही है तो कहीं देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर लोग चिंता जता रहे हैं. ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. खास बात ये है कि इस वीडियो में दो विदेशी महिलाएं एकदम देसी अंदाज में हिंदी बोलती नजर आ रही हैं और भारत की तारीफ करते हुए ऐसा मजेदार तर्क दे रही हैं कि लोग वीडियो बार-बार देख रहे हैं.

“इंडिया सबसे सुरक्षित देश” बोलकर छा गई विदेशी महिला

वीडियो में पहली विदेशी महिला कहती है कि अगर दुनिया में कभी वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो वह बच जाएगी, क्योंकि वह इंडिया शिफ्ट हो जाएगी. इसके बाद दूसरी महिला हैरानी से पूछती है कि “अगर इंडिया पर हमला हो गया तो?” इस पर पहली महिला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि “ये इम्पॉसिबल है… क्योंकि रूस, यूक्रेन, अफगानिस्तान, चीन, अमेरिका और ईरान… सब इंडिया के दोस्त हैं.” लेकिन वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा इसके बाद आता है. दूसरी महिला पूछती है कि “अगर एलियंस ने हमला कर दिया तो?” इस पर पहली महिला ऐसा जवाब देती है जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी. वह कहती है, “तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि UP-बिहार वाले एलियंस को भोजपुरी गाने सुना देंगे. फिर दिन-रात दावत, ढेर सारा पैसा और लौंडा नाच चलेगा.” इतना सुनते ही दूसरी महिला पूछती है, “UP-बिहार के लोग इतने crazy हैं क्या?” इस पर जवाब आता है, “Crazy नहीं… भौकाली हैं!”

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सोशल मीडिया पर छाए मजेदार कमेंट्स और मीम्स

बस फिर क्या था, यह डायलॉग सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, “Power of India and Modi Ji.” दूसरे ने लिखा, “एक बिहारी 100 पर भारी. ” वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, “यूपी-बिहार वाले सच में भौकाली ही होते हैं. ” कई लोग लिख रहे हैं कि “एलियंस भी अगर बिहार पहुंच गए तो वापस नहीं जा पाएंगे. ”

देसी हिंदी बोलती विदेशी महिलाओं ने जीता लोगों का दिल

वीडियो को और ज्यादा खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि दोनों विदेशी महिलाएं बहुत ही मजेदार अंदाज में हिंदी बोल रही हैं. उनका देसी स्टाइल, भोजपुरी का जिक्र और UP-बिहार को लेकर किया गया मजाक लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि “विदेशी लोग भी अब भारतीय मीम कल्चर समझने लगे हैं. ” कुछ यूजर्स तो यह भी बोल रहे हैं कि “अब दुनिया में भारत की पहचान सिर्फ टेक्नोलॉजी या योग से नहीं, बल्कि UP-बिहार के भौकाल से भी हो रही है. यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है.

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