हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशादी से एक दिन पहले दूल्हे को सरप्राइज देने ससुराल पहुंची दुल्हन, फिर ससुराल वालों ने यूं किया रिएक्ट

शादी से एक दिन पहले दूल्हे को सरप्राइज देने ससुराल पहुंची दुल्हन, फिर ससुराल वालों ने यूं किया रिएक्ट

Viral Couple Video: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार गली में एंट्री करती है और उसमें बैठी दुल्हन sunroof से बाहर निकलकर हाथ में mic पकड़ लेती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 16 May 2026 08:25 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय शादियों में दूल्हे की grand entry तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसी दुल्हन छाई हुई है जिसने शादी से पहले ही पूरा माहौल लूट लिया. वायरल वीडियो में दुल्हन अपनी शादी से एक दिन पहले सीधे अपने होने वाले दूल्हे के घर पहुंच जाती है और ऐसा surprise देती है कि लड़के की खुशी देखते ही बनती है. वीडियो में दूल्हे का reaction देखकर लोग कह रहे हैं कि “भाई की तो lottery लग गई.”

Sunroof से किया आने का ऐलान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार गली में एंट्री करती है और उसमें बैठी दुल्हन sunroof से बाहर निकलकर हाथ में mic पकड़ लेती है. इसके बाद वह पूरे स्टाइल में अपने आने का एलान करती है. गली में मौजूद लोग भी अचानक यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं. जैसे ही कार दूल्हे के घर के सामने रुकती है, माहौल पूरी तरह जश्न में बदल जाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nandini & Sarthak (@nandini.and.sarthak)

दुल्हन ने फूल दिया, दूल्हा खुशी से हंस पड़ा

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि दुल्हन कार से उतरती है और सीधे अपने दूल्हे के पास पहुंचकर उसे फूल देती है. दूल्हा पहले तो कुछ सेकंड तक हैरान रह जाता है, फिर जोर-जोर से हंसने लगता है. उसका reaction इतना प्यारा होता है कि सोशल मीडिया यूजर्स भी उस पर दिल हार बैठे हैं. आसपास खड़े परिवार वाले और दोस्त भी इस moment को देखकर तालियां बजाने लगते हैं.

पटाखे, डांस और पूरा जश्न

सरप्राइज के बाद घर के बाहर जमकर जश्न शुरू हो जाता है. वीडियो में लोग पटाखे फोड़ते और डांस करते दिखाई दे रहे हैं. पूरा माहौल किसी फिल्मी scene जैसा लग रहा है. दूल्हा-दुल्हन की chemistry और परिवार का excitement लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: 'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर लोग बोले- “ऐसी दुल्हन सबको मिले”

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स मजेदार reactions दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “भाई दूल्हे की हंसी सब कुछ बता रही है.” दूसरे ने कहा, “ये हुई ना filmy love story.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “अब दूल्हे की बारात की जरूरत ही क्या है.” कई लोग दुल्हन के confidence और surprise idea की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को Nandini & Sarthak नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख

Published at : 16 May 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
शादी से एक दिन पहले दूल्हे को सरप्राइज देने ससुराल पहुंची दुल्हन, फिर ससुराल वालों ने यूं किया रिएक्ट
शादी से एक दिन पहले दूल्हे को सरप्राइज देने ससुराल पहुंची दुल्हन, फिर ससुराल वालों ने यूं किया रिएक्ट
ट्रेंडिंग
'मैं गलत थी' पहली बार भारत आई विदेशी महिला हुई भावुक, बोली ये सबसे जिंदादिल देश है, वीडियो वायरल
'मैं गलत थी' पहली बार भारत आई विदेशी महिला हुई भावुक, बोली ये सबसे जिंदादिल देश है, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: टॉयलेट फ्लश किया और बाहर आ गया सांप! छुट्टियां मनाने गए दोस्तों की हालत हुई खराब, वीडियो वायरल
टॉयलेट फ्लश किया और बाहर आ गया सांप! छुट्टियां मनाने गए दोस्तों की हालत हुई खराब, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
China Viral Video: चीन में प्याज-टमाटर की तरह बिक रहे जिंदा चूहे , वीडियो देख घूम जाएगा दिमाग
चीन में प्याज-टमाटर की तरह बिक रहे जिंदा चूहे , वीडियो देख घूम जाएगा दिमाग
Advertisement

वीडियोज

भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Cannes में Alia Bhatt को लेकर शुरू हुई नई बहस, ‘Who Is She?’ वीडियो वायर
Pati Brahmachari: 😦Suraj के सामने आया Isha की चोट का सच, पुरानी यादों में खोया! #sbs
Bollywood news: शुरू हुआ 'चाँद मेरा दिल' का धमाकेदार प्रमोशन, टिकटों के दाम बने नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा! (16-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा संगठन, पेपर लीक पर उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
NEET विवाद पर सड़कों पर उतरे युवा संगठन, पेपर लीक पर उठाया सवाल, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर कोई अपराध...', आजम खान के खिलाफ आए कोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान
'अगर कोई अपराध...', आजम खान के खिलाफ आए कोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान
आईपीएल 2026
IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड
IPL 2026 में लिख गया नया इतिहास, 19 साल में पहली बार बना 'शतकों' का ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Aakhri Sawal BO Day 1: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
बॉक्स ऑफिस: एक करोड़ भी नहीं कमा पाई 'आखिरी सवाल', RSS पर बनी फिल्म को थियेटर में नहीं मिल रहे दर्शक
इंडिया
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
ओलंपिक की मेजबानी, दुनिया के विकास का इंजन... नीदरलैंड्स दौरे में PM मोदी ने सेट किया भारत का एजेंडा
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
ब्यूटी
Homemade Anti-Aging Cream Tips: घर पर ऐसे बनाएं एंटी-एजिंग क्रीम, महंगे प्रोडक्ट्स को करें टाटा बाय-बाय
घर पर ऐसे बनाएं एंटी-एजिंग क्रीम, महंगे प्रोडक्ट्स को करें टाटा बाय-बाय
शिक्षा
CBSE ने बदला 9वीं-10वीं क्लास का लैंग्वेज स्कीम, अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा जरूरी
CBSE ने बदला 9वीं-10वीं क्लास का लैंग्वेज स्कीम, अब दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा जरूरी
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget