भारतीय शादियों में दूल्हे की grand entry तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसी दुल्हन छाई हुई है जिसने शादी से पहले ही पूरा माहौल लूट लिया. वायरल वीडियो में दुल्हन अपनी शादी से एक दिन पहले सीधे अपने होने वाले दूल्हे के घर पहुंच जाती है और ऐसा surprise देती है कि लड़के की खुशी देखते ही बनती है. वीडियो में दूल्हे का reaction देखकर लोग कह रहे हैं कि “भाई की तो lottery लग गई.”

Sunroof से किया आने का ऐलान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार गली में एंट्री करती है और उसमें बैठी दुल्हन sunroof से बाहर निकलकर हाथ में mic पकड़ लेती है. इसके बाद वह पूरे स्टाइल में अपने आने का एलान करती है. गली में मौजूद लोग भी अचानक यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं. जैसे ही कार दूल्हे के घर के सामने रुकती है, माहौल पूरी तरह जश्न में बदल जाता है.

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दुल्हन ने फूल दिया, दूल्हा खुशी से हंस पड़ा

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि दुल्हन कार से उतरती है और सीधे अपने दूल्हे के पास पहुंचकर उसे फूल देती है. दूल्हा पहले तो कुछ सेकंड तक हैरान रह जाता है, फिर जोर-जोर से हंसने लगता है. उसका reaction इतना प्यारा होता है कि सोशल मीडिया यूजर्स भी उस पर दिल हार बैठे हैं. आसपास खड़े परिवार वाले और दोस्त भी इस moment को देखकर तालियां बजाने लगते हैं.

पटाखे, डांस और पूरा जश्न

सरप्राइज के बाद घर के बाहर जमकर जश्न शुरू हो जाता है. वीडियो में लोग पटाखे फोड़ते और डांस करते दिखाई दे रहे हैं. पूरा माहौल किसी फिल्मी scene जैसा लग रहा है. दूल्हा-दुल्हन की chemistry और परिवार का excitement लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले- “ऐसी दुल्हन सबको मिले”

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स मजेदार reactions दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “भाई दूल्हे की हंसी सब कुछ बता रही है.” दूसरे ने कहा, “ये हुई ना filmy love story.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “अब दूल्हे की बारात की जरूरत ही क्या है.” कई लोग दुल्हन के confidence और surprise idea की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को Nandini & Sarthak नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

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