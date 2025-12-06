बहुत से लोग अपने काम को कोसते हैं, कोई ऑफिस के काम को मजदूरी कहता है तो कोई अच्छी खासी नौकरी से भी नाखुश दिखाई देता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इन सभी की जुबान और शिकायतों पर ताला मार दिया है. जी हां, इंटरनेट पर पैर पसार रहा ये वीडियो कोयले की खान का है जहां से मजदूर अपनी जान को मुसीबत में डालकर मालिकों के लिए खजाना निकाल कर लाते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है. वीडियो इतना खतरनाक है कि सोशल मीडिया यूजर्स भी इससे पनाह मांग गए हैं.

कोयले की खान में मजदूरी करते मजदूरों का वीडियो हो रहा वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ मजदूर कोयले की खान में एंट्री करते दिखाई दे रहे हैं. खान में एक छोटी सी पटरी जा रही है उसी पटरी पर रस्सी से बंधा हुआ एक छोटा सा कंटेनर है जिसमें मजदूर बैठे हैं. इस कंटेनर में बैठकर जाते हुए जान जाने का काफी रिस्क रहता है क्योंकि किसी भी वक्त कोयले की खदान धंस सकती है और फिर बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है. लेकिन अपना पेट पालने के लिए मजदूर अपनी जान को भी खतरे में डालकर ये खतरनाक काम करते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Motivation | Inspiration Quote (@successmantra.1)

वीडियो देख लोगों के मुंह पर लगे ताले

अगला सीन खान के इंदर का दिखाया गया है जिसमें गेती और फावड़ा लेकर मजदूर खान की परतें खोद रहे हैं इसके बाद मलबा भरभराकर गिर रहा है जिससे मुश्किल से मजदूर बच पा रहे हैं. अगर थोड़ी भी चूक होती है तो कोयले की मोटी परतें उन पर गिरेंगी और सब कुछ एक सेकंड में खत्म हो सकता है. वीडियो को देखकर उन लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं जो अपनी टेबल चेयर और एसी वाली कुर्सी को भला बुरा कहकर रात दिन कोसते रहते हैं ये बगैर समझे कि इसी से उनका घर चलता है. हालांकि हर कोई अपना काम करने या न करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है.

यह भी पढ़ें: इसे देख दिमाग बंद कर देगा काम करना! स्टेज पर हसीना ने लगाए जोरदार ठुमके तो दिल हार बैठे यूजर्स- वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, अपने काम को कोसने वालों, ये देखो

वीडियो को successmantra.1 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भगवान इन सभी को सही सलामत रखे. एक और यूजर ने लिखा...अपनी नौकरी को कोसने वालों, देख लो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मर्द अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है.

यह भी पढ़ें: Video: बेहद मॉडर्न है गिटार बजाने वाली रॉकस्टार बहू! एबीपी से बोलीं- 'वेस्टर्न पहनती हूं, फील लेने को ओढ़ा था घूंघट'