CAT 2026 की आंसर-की पर आज से दर्ज कराएं आपत्ति, जानें किस दिन जारी होगा रिजल्ट

हिंदी न्यूज़शिक्षाCAT 2026 की आंसर-की पर आज से दर्ज कराएं आपत्ति, जानें किस दिन जारी होगा रिजल्ट

CAT 2026 Answer Key: कैट 2026 की प्रोविजनल आंसर-की पर ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. जिसमें कैंडिडेट 10 दिसंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 Dec 2025 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

CAT 2026 Answer Key: कैट 2026 परीक्षा देने वाले लाखों कैंडिडेट्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है. भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोझीकोड ने घोषणा की है कि प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने की विंडो आज दोपहर 12 बजे से खुल जाएगी.

कैंडिडेट्स इस पर 10 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर लॉगिन करना होगा. आइए जानते हैं उम्मीदवार किस तरह आंसर-की चेक कर सकते हैं और आपत्ति उठाई जा सकती है. 

कैट परीक्षा का आयोजन इस साल 30 नवंबर 2025 को किया गया था. देशभर के 170 शहरों में बनाए गए 339 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम सीबीटी मोड में आयोजित हुआ. कुल 2.58 लाख अभ्यर्थियों ने इस मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट में हिस्सा लिया.

आंसर-की पर आपत्ति क्यों जरूरी?

प्रोविजनल आंसर-की की मदद से कैंडिडेट अपने उत्तरों की तुलना कर सकते हैं और यदि किसी सवाल में त्रुटि दिखती है, तो उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. IIM ने साफ कहा है कि सिर्फ तय समय के भीतर की गई आपत्तियों पर ही विचार होगा. इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह है कि समय पर अपनी आपत्ति दर्ज करें.

इसके साथ ही, IIM ने तीनों स्लॉट- स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 की रिस्पॉन्स शीट भी जारी कर दी है. इससे अभ्यर्थियों को पता चल सकेगा कि उन्होंने कौन-सा उत्तर चुना और वह सही है या गलत.

कैट 2026 रिजल्ट कब आएगा?

इंटरिम (प्रोविजनल) आंसर-की पर दर्ज की गई सभी आपत्तियों की जांच के बाद ही फाइनल आंसर-की जारी होगी. उम्मीद है कि जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में कैट 2026 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. हालांकि रिजल्ट की आधिकारिक तिथि अभी IIM कोझिकोड की ओर से जारी नहीं की गई है.

कैट स्कोरिंग कैसे होती है?

कैट में सही उत्तर पर 3 नंबर मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर पर 1 नंबर काटा जाता है. नॉन-MCQ सवालों पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. इस स्कोर के आधार पर देशभर के IIM और अन्य टॉप बिजनेस स्कूलों में एमबीए और पीजीडीएम प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं. 

आंसर-की पर आपत्ति कैसे करें?

आंसर-की पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए कैंडिडेट को बस कुछ आसान स्टेप्स अपनाने होंगे. उन्हें वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाना होगा, लॉगिन टैब पर क्लिक करना होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा. इसके बाद जिस प्रश्न पर आपत्ति है, उसे चुनकर अपना ऑब्जेक्शन सबमिट किया जा सकता है.

Published at : 08 Dec 2025 10:56 AM (IST)
