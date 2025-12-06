Video: बेहद मॉडर्न है गिटार बजाने वाली रॉकस्टार बहू! एबीपी से बोलीं- 'वेस्टर्न पहनती हूं, फील लेने को ओढ़ा था घूंघट'
कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक दुल्हन महिला संगीत वाले दिन हाथों में गिटार थामे मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर किसी रॉकस्टार की तरह परफॉर्म करती दिखाई दे रही है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही गिटार बजाने वाली दुल्हन से तो आप अब तक वाकिफ हो गए होंगे. महिला संगीत में बैठकर गिटार पारंपरिक साड़ी पहने हाथ में गिटार लेकर गर्दा उड़ाती बहू ने सोशल मीडिया पर तो जमकर लाइक्स बटोरे ही, लेकिन अब सामने आकर लोगों से अपने मन की बात भी कह डाली है. जी हां, एबीपी न्यूज से हुए खास बातचीत में रॉकस्टार बहू ने अपने परिधान, गिटार बजाने और परिवार को लेकर जो बातचीत की उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे.
एबीपी से खास बातचीत में क्या बोलीं गिटार बजाने वाली बहू
दरअसल, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक दुल्हन महिला संगीत वाले दिन हाथों में गिटार थामे मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर किसी रॉकस्टार की तरह परफॉर्म करती दिखाई दे रही है. अब दुल्हन ने अपने मन की बात एबीपी न्यूज से कही है. कहां से दुल्हन को घूंघट में गिटार बजाने का आइडिया आया और इस परफॉर्मेंस पर उनके ससुराल वालों की क्या प्रतिक्रिया रही ये सब दुल्हन ने इस बातचीत में बताया, चलिए आपको बताते हैं क्या थी वजह और कैसे दुल्गन का रॉकस्टार वाला मोड अचानक ऑन हो गया था.
वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूं, घूंघट तो केवल फील आए इसलिए लिया
एबीपी से बातचीत के दौरान रॉकस्टार दुल्हन ने कहा कि मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहनने का काफी शौक है और मैं वेस्टर्न कपड़े भी पहनती हूं. मेरी हाल ही में शादी हुई है इसलिए मुझे इन पारंपरिक परिधानों का फील लेना था तो मैंने घूंघट औढ़ लिया. वरना मेरे घर में मैंने कभी घूंघट किसी को लेते नहीं देखा. इतना ही नहीं, दुल्हन ने ये भी कहा कि मेरे ससुराल वाले भी काफी सपोर्टिव हैं जो मुझे इन सब के लिए मना नहीं करते.
ऐसा क्या हुआ कि DM करने लगी जनता
रॉक्सटार दुल्हन ने कहा कि मेरे गानों को खूब पसंद किया जा रहा है. मेरे वायरल होने की वजह ही ये है कि मैंने लंबा सा घूंघट लिया हुआ है और मैं गिटार बजा रही हूं. लोगों ने मुझे डीएम किए हुए हैं कि कहीं आपको जबरन तो इतना लंबा घूंघट लेने को नहीं कहा गया है? जनरली लोगों ने किसी दुल्हन को इस तरह से देखा नहीं है इसलिए वो हैरान हो रहे हैं.
वायरल वीडियो पर कैसा था पहला रिएक्शन
दुल्हन ने कहा कि मुंह दिखाई और महिला संगीत का प्रोग्राम था. मैं गिटार से परफॉर्म कर रही थी तभी एक चाची ने मेरा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया. हम जब सुबह सो कर उठे तो पता लगा कि वीडियो वायरल हो गया है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. सच बताऊं तो वीडियो वायरल होने पर पहली बार तो मुझे एक दम नॉर्मल लगा कि थोड़ी बहुत वायरल हो गई होगी.
आगे भी बनाऊंगी वीडियो
रॉकस्टार दुल्हन ने कहा कि वीडियो वायरल होने पर पूरा परिवार खुश है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं और इस तरह के दूसरे परफॉर्मेंस भी दूं. मैं और वीडियो बनाऊंगी. जनता से मिली इस रीच के लिए मैं काफी खुश हूं. आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर गिटार वाली वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है और कई लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थीं.
