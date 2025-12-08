गूगल की Year in Search 2025 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2025 का सबसे टॉप ट्रैवल सर्च जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. इस साल भारतीयों की टॉप ट्रैवल सर्च बिल्कुल अलग और सोच से परे रही है. देशभर के लोगों ने छुट्टियों या शौकिया यात्रा के लिए समुद्र किनारे या विदेशी रिसॉर्ट्स की बजाय अनुभव और सांस्कृतिक यात्रा को चुना. ऐसी यात्रा जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है. यह भारत में अध्यात्म के बढ़ते प्रभाव और लोगों के अपनी संस्कृति से जुड़ने की कहानी बताती है.

2025 में भारतीयों द्वारा गूगल पर खोजे गए टॉप टूरिस्ट प्लेस

महाकुंभ मेला, प्रयागराज

भारतीयों द्वारा गूगल पर खोजा गया टॉप ट्रेवल सर्च महाकुंभ मेला बना, जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया. आमतौर पर जब भी गूगल की टॉप सर्च लिस्ट आती है तो लोगों को लगता है कि जरूर कोई विदेशी जगह होगी. हालांकि, इस बार महाकुंभ मेले का नाम सबसे ऊपर आया और यह कई लोगों के लिए हैरानी की बात रही. इस बार महाकुंभ मेले की ऐतिहासिक ग्रह स्थिति ने इसे 144 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बना दिया. महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है. महाकुंभ मेला 3 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चला और इसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जनसमूह बन गया.

फिलीपींस

फिलीपींस अपनी किफायती ट्रैवल कॉस्ट, आसान वीजा सुविधाओं और खूबसूरत बीचों की वजह से भारतीयों की नई पसंद बन रहा है. यहाँ के द्वीप जैसे पालावन, बोरेकाय और सेबू अपने नीले क्रिस्टल पानी, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और शांत वातावरण के लिए मशहूर हैं. ये जगह बजट में भी लग्जरी जैसा अनुभव देती है. भारत से फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ने, सुरक्षा में सुधार और स्थानीय लोगों की गर्मजोशी ने भारतीय पर्यटकों को और आकर्षित किया है.

जॉर्जिया

जॉर्जिया भारतीयों की ट्रैवल लिस्ट में तेजी से ऊपर आया है. यहाँ पहुँचना आसान है, वीजा प्रक्रिया सरल है और देश छोटा होते हुए भी प्रकृति, इतिहास और आधुनिक संस्कृति का सुंदर मिश्रण मिलता है. कम दूरी की फ्लाइट, बजट फ्रेंडली यात्रा, शानदार पहाड़ों के बीच रोड ट्रिप, त्बिलिसी की यूरोपीय गलियाँ और मशहूर वाइन टूर इसे एक परफेक्ट छुट्टी डेस्टिनेशन बनाते हैं.

मॉरीशस

मॉरीशस एक बेहद खूबसूरत द्वीपीय देश है जो भारतीयों के लिए वीजा फ्री है. इसी वजह से यह तेजी से लोकप्रिय हुआ है. यह हनीमून, फैमिली वेकेशन और सोलो ट्रैवलिंग सभी के लिए आकर्षक विकल्प है. इसे समुद्र के बीच एक छोटे भारत के रूप में भी जाना जाता है. यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय लोगों के दिल में भारतीयों के लिए सम्मान और अपनापन इसे भारतीयों के लिए एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाता है.

