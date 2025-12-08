हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलपहाड़ों का सुकून और न समंदर का किनारा... 2025 की ट्रैवल सर्च में ये रही भारतीयों की पसंदीदा डेस्टिनेशन

पहाड़ों का सुकून और न समंदर का किनारा... 2025 की ट्रैवल सर्च में ये रही भारतीयों की पसंदीदा डेस्टिनेशन

भारत में 2025 का सबसे टॉप ट्रैवल सर्च महाकुम्भ मेला, प्रयागराज रहा है. इसके अलावा, फिलीपीन्स, जॉर्जिया और मॉरीशस भी भारतीयों की पसंदीदा ट्रेवल डेस्टिनेशन में शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 08 Dec 2025 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

गूगल की Year in Search 2025 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2025 का सबसे टॉप ट्रैवल सर्च जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. इस साल भारतीयों की टॉप ट्रैवल सर्च बिल्कुल अलग और सोच से परे रही है. देशभर के लोगों ने छुट्टियों या शौकिया यात्रा के लिए समुद्र किनारे या विदेशी रिसॉर्ट्स की बजाय अनुभव और सांस्कृतिक यात्रा को चुना. ऐसी यात्रा जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है. यह भारत में अध्यात्म के बढ़ते प्रभाव और लोगों के अपनी संस्कृति से जुड़ने की कहानी बताती है.

2025 में भारतीयों द्वारा गूगल पर खोजे गए टॉप टूरिस्ट प्लेस

महाकुंभ मेला, प्रयागराज

भारतीयों द्वारा गूगल पर खोजा गया टॉप ट्रेवल सर्च महाकुंभ मेला बना, जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया. आमतौर पर जब भी गूगल की टॉप सर्च लिस्ट आती है तो लोगों को लगता है कि जरूर कोई विदेशी जगह होगी. हालांकि, इस बार महाकुंभ मेले का नाम सबसे ऊपर आया और यह कई लोगों के लिए हैरानी की बात रही. इस बार महाकुंभ मेले की ऐतिहासिक ग्रह स्थिति ने इसे 144 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बना दिया. महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है. महाकुंभ मेला 3 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चला और इसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जनसमूह बन गया.

फिलीपींस

फिलीपींस अपनी किफायती ट्रैवल कॉस्ट, आसान वीजा सुविधाओं और खूबसूरत बीचों की वजह से भारतीयों की नई पसंद बन रहा है. यहाँ के द्वीप जैसे पालावन, बोरेकाय और सेबू अपने नीले क्रिस्टल पानी, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और शांत वातावरण के लिए मशहूर हैं. ये जगह बजट में भी लग्जरी जैसा अनुभव देती है. भारत से फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ने, सुरक्षा में सुधार और स्थानीय लोगों की गर्मजोशी ने भारतीय पर्यटकों को और आकर्षित किया है.

जॉर्जिया

जॉर्जिया भारतीयों की ट्रैवल लिस्ट में तेजी से ऊपर आया है. यहाँ पहुँचना आसान है, वीजा प्रक्रिया सरल है और देश छोटा होते हुए भी प्रकृति, इतिहास और आधुनिक संस्कृति का सुंदर मिश्रण मिलता है. कम दूरी की फ्लाइट, बजट फ्रेंडली यात्रा, शानदार पहाड़ों के बीच रोड ट्रिप, त्बिलिसी की यूरोपीय गलियाँ और मशहूर वाइन टूर इसे एक परफेक्ट छुट्टी डेस्टिनेशन बनाते हैं.

मॉरीशस

मॉरीशस एक बेहद खूबसूरत द्वीपीय देश है जो भारतीयों के लिए वीजा फ्री है. इसी वजह से यह तेजी से लोकप्रिय हुआ है. यह हनीमून, फैमिली वेकेशन और सोलो ट्रैवलिंग सभी के लिए आकर्षक विकल्प है. इसे समुद्र के बीच एक छोटे भारत के रूप में भी जाना जाता है. यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय लोगों के दिल में भारतीयों के लिए सम्मान और अपनापन इसे भारतीयों के लिए एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाता है.

 यह भी पढ़ें: वर्कआउट से पहले या बाद में, केले खाने के लिए क्या है बेस्ट टाइम?

Published at : 08 Dec 2025 11:27 AM (IST)
Tags :
Travel Mahakumbh Mela INDIA Top Travel Search
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Hyderabad Airport: हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: जनजातीय विद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू, बना प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल
देहरादून: जनजातीय विद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू, बना प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल
इंडिया
India vs Pakistan Submarine: भारत को मिलेगी रूस की Yasen-Class परमाणु पनडुब्बी, जानें मुकाबले में कहां ठहरता है पाकिस्तान
भारत को मिलेगी रूस की Yasen-Class परमाणु पनडुब्बी, जानें मुकाबले में कहां ठहरता है पाकिस्तान, पावर कंपैरिजन
क्रिकेट
IND vs SA T20 Series: गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
Advertisement

वीडियोज

Indigo Crisis: एयरपोर्ट पर CA को आया हार्ट अटैक, CPR के बाद भी नहीं बची जान! | Breaking
Indigo Crisis: दिल्ली से भी इंडिगो की 6 फ्लाइट कैंसिल, यात्री परेशान | Breaking
Indigo Crisis: 6 वें दिन भी इंडिगो की उड़ानें रद्द, सारे दावे हवा-हवाई साबित | Breaking
Goa Nightclub Fire: क्लब मालिक Sourabh-Gaurav Luthra की तलाश में दिल्ली आई गोवा पुलिस | Breaking
Goa Nightclub Fire: गिरफ्तार चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 6 दिन की रिमांड पर भेजा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Hyderabad Airport: हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: जनजातीय विद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू, बना प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल
देहरादून: जनजातीय विद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू, बना प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल
इंडिया
India vs Pakistan Submarine: भारत को मिलेगी रूस की Yasen-Class परमाणु पनडुब्बी, जानें मुकाबले में कहां ठहरता है पाकिस्तान
भारत को मिलेगी रूस की Yasen-Class परमाणु पनडुब्बी, जानें मुकाबले में कहां ठहरता है पाकिस्तान, पावर कंपैरिजन
क्रिकेट
IND vs SA T20 Series: गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
जनरल नॉलेज
सोमालिया में कमाए 100000 रुपये तो भारत में हो जाएंगे कितने, कितनी मजबूत यहां की करेंसी?
सोमालिया में कमाए 100000 रुपये तो भारत में हो जाएंगे कितने, कितनी मजबूत यहां की करेंसी?
फूड
वेट लॉस डाइट में शामिल करें शुगर फ्री ओट्स लड्डू, जानें पूरी रेसिपी
वेट लॉस डाइट में शामिल करें शुगर फ्री ओट्स लड्डू, जानें पूरी रेसिपी
ट्रेंडिंग
Video: कनाडा में बर्फबारी बनी आफत का फंदा! हाईवे पर धड़ाधड़ टकराईं कारें, लग गया लंबा जाम- वीडियो वायरल
कनाडा में बर्फबारी बनी आफत का फंदा! हाईवे पर धड़ाधड़ टकराईं कारें, लग गया लंबा जाम- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget