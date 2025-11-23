इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे म्यूजियम की चर्चा हो रही है जिसे मुर्दों की प्रदर्शनी के लिए जाना जाता है. इस म्यूजियम में हाल ही में एक महिला ने दावा किया है कि म्यूजियम जिस प्रदर्शनी को दर्शा रहा है वो उसके बेटे का शव है जिसकी मौत 2012 में हो गई थी. अब महिला ने डीएनए टेस्ट का दावा भी किया है. सोशल मीडिया पर जैसे ही मामला वायरल हुआ यूजर्स के कमेंट्स की झड़ी लग गई. पूरा मामला अमेरिका के लास वेगास का है.

मुर्दों की प्रदर्शनी में पहुंची मां को दिखा बेटे का शव!

दरअसल, अमेरिका में एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें मुर्दा लोगों की प्रदर्शनी लगाई जाती है. ये म्यूजियम शवों को संग्रहित करके रखता है और उनके अवशेषों को आगंतुकों के लिए प्रदर्शित करता है. लेकिन इसी म्यूजियम में जब एक महिला पहुंची तो उसके दावों ने सभी को चौंका दिया. महिला ने दावा किया कि जब वो म्यूजियम में पहुंची तो उसने अपने बेटे के अवशेषों को वहां प्रदर्शित होते देखा. महिला ने डीएनए जांच की मांग भी की है.

इस तरह से हुआ शक, म्यूजियम ने किया दावे का इनकार

दरअसल, 54 साल की किम एरिक लास वेगास की रियल बॉडीज प्रदर्शनी में थीं, इसी दौरान उन्हें वहां सजे कुछ अवशेषों पर शक हुआ. एरिक का मानना है कि उसने अपने बेटे के अवशेषों को वहां देखा. उसके बेटे के शव की खाल उतार दी गई थी और अंदरुनी अंगों को प्रदर्शनी में रख दिया गया था. हालांकि म्यूजियम ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वो शव महिला के बेटे का है. पुलिस का भी यही कहना है कि एरिक के बेटे क्रिस के बेटे की मौत की गहनता से जांच की है जिससे मालूम हुआ है कि क्रिस की मौत आत्महत्या की वजह से हुई थी.

यूजर्स बोले, जांच हो

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ लोगों ने अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...मां का दिल है, वो अपने बेटे के अवशेषों को भी पहचान लेता है. एक और यूजर ने लिखा...डीएनए जांच होनी ही चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...म्यूजियम की जांच की जानी चाहिए कि यह अवशेष वो कहां से लाए हैं.

