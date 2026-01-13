आपने अपने जीवन में कई सारे कीड़ों के बारे में देखा सुना होगा. कहते हैं कि जहरीला कीड़ा अगर काट ले तो मुसीबत आ जाती है. लेकिन इन सब से खतरनाक कीड़ा है रील का कीड़ा. इसके काटने के बाद लोगों को अपनी जान तो दूर खुद के मासूम बच्चों की जान की परवाह नहीं रहती. सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लापरवाह मां तेज रफ्तार ट्रेन के दरवाजे पर बच्चे को लेकर खड़ी है और रील बना रही है.

1 साल के बच्चे को गोद में लेकर महिला ने बनाई खतरनाक रील

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने एक साल के बेटे को गोद में लेकर लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी है. इस दौरान महिला के साथ एक छोटी बच्ची भी है जिसकी उम्र मुश्किल से 7 साल है. इस दौरान महिला दरवाजे पर खड़ी होकर कैमरे की ओर देखती है और पोज मारती है. महिला इस बात से बेखबर है कि उसके पीछे दरवाजे खुले हैं और ट्रेन तेज रफ्तार में दौड़ रही है. अगर थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो एक साथ तीन जिंदगियां खत्म होने का खतरा है.

एक बच्ची को reel बनवा के खुद एक छोटे से बच्चे को लेकर चलती ट्रेन में इस तरह से साइड में खड़े होना थोड़ा सा झटका और फिर कुछ भी हो सकता है !



रेलवे पुलिस को ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना चाहिए ! pic.twitter.com/2pKVpGWkEv — Tanu (@ytanu7028) January 10, 2026

इससे पहले हो चुके हैं कई हादसे

वीडियो में दिख रहा है कि महिला की गोद में छोटा बच्चा है और महिला की आंखें केवल कैमरे को देख रही हैं. ये पहली बार नहीं है जब लोकल ट्रेन में इस तरह की लापरवाही सामने आई हो, इससे पहले भी कई लोग लोकल ट्रेन से स्टंट करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं या फिर गंभीर चोट का शिकार हो चुके हैं. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने पूछा, बच्चों से प्यार नहीं है क्या दीदी?

वीडियो को @ytanu7028 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...रील के चक्कर में बच्चों की और खुद की जान जोखिम में डालना मूर्खता है. एक और यूजर ने लिखा...इस महिला को अपने बच्चों से प्यार नहीं है क्या. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये जोखिम भरा हो सकता है दीदी.

