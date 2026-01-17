सुनीता आहूजा और गोविंदा का रिश्ता पिछले एक साल से सुर्खियों में है. उनके तलाक की खबरों के बाद, गोविंदा के किसी और महिला के साथ अफेयर की खबरें भी खूब फैलीं. हालांकि सुनीता ने तलाक की खबरों का खंडन किया है, लेकिन उन्होंने एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूमर्स पर कई बार बात की है. इन सबके बीच अब एक नए इंटरव्यू में सुनीता ने फिर से अपने पति और अभिनेता गोविंदा पर निशाना साधा है. वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि गोविंदा ने अपने बेटे हर्षवर्धन आहूजा की कोई मदद नहीं की.

गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर क्या बोलीं सुनीता?

मिस मालिनी को दिए इंटरव्यू में गोविंदा के अफेयर की ओर इशारा करते हुए कहा, “ऐसी लड़कियाँ बहुत आती हैं.” हालांकि इंटरव्यू अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन मिस मालिनी के पॉडकास्ट से जारी प्रोमो के में सुनीता ने गोविंदा के कथित अफेयर पर फिर से बात की है. इस दौरान उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, “मैं गोविंदा को माफ़ नहीं करूंगी. सतर्क हो जा बेटा, अभी भी.”सुनीता आहूजा कहती हैं,"ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं, लेकिन तुम थोड़े बेवकूफ हो. तुम 63 के हो गए हो. तुम्हें टीना की शादी करनी होगी, यश का करियर है."





गोविंदा ने नहीं की बेटे की कोई मदद

बेटे यश के करियर में गोविंदा के मदद न करने के बारे में बोलते हुए, सुनीता ने कहा, "गोविंदा के बेटे होने के नाते, उन्होंने उनसे यह नहीं कहा, 'आप मेरी मदद करो.' गोविंदा ने भी उसकी कोई मदद नहीं की. मैंने गोविंदा को उसके मुंह पर बोला, 'तू बाप है क्या है कि क्या है बे?''





जब सुनीता ने तलाक की अफवाहों को किया था खारिज

2025 के गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान, सुनीता ने मीडिया से बातचीत की और तलाक की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा था, "आज मीडिया के मुंह पर थप्पड़ नहीं पड़ी क्या? हमको साथ में देख कर... इतना करीब... अगर कुछ होता तो इतने नजदीक होते? ऊपर से कोई भी आ जाए... मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है."

गोविंदा-सुनीता ने 1987 में की थी शादी

गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी और 1989 में अपनी बेटी टीना के जन्म तक इसे छिपा कर रखा था और दशकों से एक मजबूत रिश्ता बनाए रखा, लेकिन अफवाहें थमने को तैयार नहीं हैं. गोविंदा और सुनीता आहूजा दशकों से बॉलीवुड की सबसे फेमस कपल में से एक रहे हैं, लेकिन हाल ही में उनकी शादी को लेकर चल रही चर्चाओं ने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है.