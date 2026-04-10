कार है या घर... Grand i10 को बना डाला अजूबा, वायरल वीडियो देख घूम जाएगा दिमाग

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी कार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर पहली नजर में पहचानना मुश्किल हो जाता है. यह कोई आम कार नहीं लगती, बल्कि एक छोटा सा चलता-फिरता घर नजर आती है. बताया जा रहा है कि यह कार Hyundai Grand i10 पर आधारित है, लेकिन इसके मॉडिफिकेशन इतने अलग हैं कि यह अपनी असली पहचान लगभग खो चुकी है. लोग इस अनोखी कार को देखकर हैरान भी हैं और एक्साइटिड भी, कुछ लोग इसे क्रिएटिविटी की मिसाल बता रहे हैं, तो कुछ इसकी सुरक्षा और कानून से जुड़े सवाल उठा रहे हैं.

Grand i10 को बना डाला अजूबा

वायरल वीडियो में एक Hyundai Grand i10 दिखाई दे रही है, जिस पर गुजरात का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो जयपुर का हो सकता है. इस कार को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि यह अपने असली रूप से बिल्कुल अलग नजर आती है. इसके एक्सटीरियर में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इसे एकदम यूनिक बना देते हैं. Grand i10 को पूरी तरह से नए अंदाज में तैयार किया गया है. कार की छत को ऊपर उठाया गया है, जिससे अंदर बैठने वालों को ज्यादा हेडरूम और स्पेस मिलता है. कार का लुक किसी गोल्फ कार्ट जैसा दिखता है.

साइड में पारंपरिक दरवाजे नहीं हैं. बड़ी-बड़ी ग्लास विंडो दी गई हैं. पीछे की तरफ दो हिस्सों में खुलने वाला खास दरवाजा लगाया गया है. इन सभी बदलावों की वजह से यह कार बाहर से भी और अंदर से भी पूरी तरह अलग नजर आ रही है. कार के इंटीरियर को खास तौर पर आराम और स्पेस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह कार सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि आराम से बैठने और सफर को मजेदार बनाने के लिए बनाई गई लगती है.

View this post on Instagram A post shared by Mo (@mo.of.everything)

यह भी पढ़ें -Viral Video: बाइक पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे दो लफंगे, वीडियो वायरल हुआ तो भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कमाल की क्रिएटिविटी है. वहीं कुछ लोग इसे छोटी कार को इतना बड़ा और यूनिक बनाना आसान नहीं बोल रहे हैं. वहीं कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह कार रोड पर चलाना सुरक्षित है और क्या इतने बड़े बदलाव कानून के हिसाब से सही हैं. भारत में गाड़ियों में इस तरह के बड़े मॉडिफिकेशन अक्सर नियमों के खिलाफ माने जाते हैं.

अगर आप इस कार को सामने से देखें, तो शायद थोड़ा अंदाजा लग जाए कि यह Grand i10 है, लेकिन पीछे से देखने पर इसे पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है. रियर पूरी तरह बदला हुआ है और साइड प्रोफाइल बिल्कुल अलग दिखती है. यही वजह है कि लोग इसे अजूबा कार कह रहे हैं.

यह भी पढ़ें - Viral Video: घर मैं चला रही, बच्चे मैं पाल रही... दिल्ली मेट्रो में पति-पत्नी की बहस का वीडियो वायरल