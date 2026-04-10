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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: बाइक पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे दो लफंगे, वीडियो वायरल हुआ तो भड़के यूजर्स

Viral Video: बाइक पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे दो लफंगे, वीडियो वायरल हुआ तो भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में एक लड़की के साथ चलती सड़क पर बदसुलूकी की जाती नजर आ रही है. हारनी के बात यह है कि यह सब खुलेआम होता है. लेकिन आसपास मौजूद लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 10 Apr 2026 10:00 AM (IST)
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Viral Video:  हमारे देश में सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बार-बार सवाल उठते रहते हैं और अब एक और वीडियो ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में एक लड़की के साथ चलती सड़क पर बदसुलूकी की जाती नजर आ रही है. हारनी के बात यह है कि यह सब खुलेआम होता है. लेकिन आसपास मौजूद लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

बाइक पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ करने लगे दो लफंगे

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की बाइक पर जा रही होती है. इसी दौरान दो युवक उसके पास आकर उसे परेशान करने लगते हैं और छेड़छाड़ करते नजर आते हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना राजस्थान के जयपुर की है, जहां इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो में साफ नजर आता है कि एक लड़की बाइक पर बैठ कर जा रही होती है. उसी दौरान उसके पीछे से दो लड़के दूसरी बाइक पर आते हैं और लड़की से बदसुलूकी करते हुए आगे निकल जाते हैं. यह घटना दिनदहाड़े होती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर भड़के यूजर्स

वीडियो सामने आते ही लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर नाराज लोगों ने गुस्से में कमेंट करते हुए लिखा पुलिस को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है ऐसे लोगों का तुरंत इलाज जरूरी है. वहीं एक और यूजर लिखता है कल यही लोग बड़े अपराध कर सकते हैं. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है प्रशासन को संज्ञान लें उचित कार्रवाई करनी चाहिए. वहीं कुछ लोग कमेंट करते हैं नेताओं को बस बड़े-बड़े भाषण सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने का कोई उपाय नहीं है. वहीं एक यूजर ने लिखा जिस व्यक्ति नेइस घटना का वीडियो बनाया उसे भी आडे हाथों लेकर कमेंट किया वीडियो जिसने बनाया वह भी गजब है, वह कुछ नहीं बोल पाया बस वीडियो बनाता रह गया.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Apr 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Women Safety Issue VIRAL VIDEO Jaipur Harassment Case Street Harassment Video Bike Harassment Incident
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