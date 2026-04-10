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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: रेलवे प्लेटफॉर्म पर बूढ़ी मां को पीठ पर लादे जा रहा था शख्स, वीडियो वायरल हुआ तो तारीफ करने लगे यूजर्स

Viral Video: रेलवे प्लेटफॉर्म पर बूढ़ी मां को पीठ पर लादे जा रहा था शख्स, वीडियो वायरल हुआ तो तारीफ करने लगे यूजर्स

Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों को इमोशनल कर दिया. इस वीडियो में एक युवक अपनी बुजुर्ग मां को रेलवे प्लेटफॉर्म पर पीठ पर उठाकर ले जाता नजर आ रहा है.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 10 Apr 2026 01:47 PM (IST)
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Viral Video : आजकल की बिजी लाइफ में जहां लोग अक्सर अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते, वहीं कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जो इंसानियत और रिश्तों की असली ताकत को दिखाते हैं. मां-बेटे का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र रिश्तों में से एक माना जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों को इमोशनल कर दिया. इस वीडियो में एक युवक अपनी बुजुर्ग मां को रेलवे प्लेटफॉर्म पर पीठ पर उठाकर ले जाता नजर आ रहा है.

रेलवे प्लेटफॉर्म पर बूढ़ी मां को पीठ पर लादे जा रहा था शख्स

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक युवक अपनी बुजुर्ग मां को पीठ पर उठाए हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है. प्लेटफॉर्म पर भीड़ है, लेकिन इसके बावजूद वह बिना रुके अपनी मां को संभालते हुए रास्ता बनाता है. युवक अकेले ही अपनी मां को लेकर भागता हुआ नजर आता है, वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरे सीन को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स

वीडियो वायरल होते ही तारीफ करने लगे यूजर्स

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इमोशनल हो गए. हर कोई इस बेटे की तारीफ करता नजर आया. लोगों ने कहा कि आज के समय में ऐसा बेटा मिलना बहुत मुश्किल है. कुछ यूजर्स ने कमेंट किया सच में, बेटा हो तो ऐसा. वहीं एक यूजर ने लिखा मां और बेटे दोनों को सलाम. कुछ लोगों ने कहा भगवान इस मां-बेटे की जोड़ी को हमेशा खुश रखे. इसके अलावा एक यूजर ने कमेंट किया नजर ना लगे इस प्यारे रिश्ते को, कई लोगों ने इस युवक को आज का श्रवण कुमार बताया और उसकी जमकर तारीफ की. 

यह भी पढ़ें - Viral Post: फोटो में फंस गया चोर....कटा चोरी हुई स्कूटी का चालान और कैमरे में दिख गया चोर, पोस्ट वायरल

Published at : 10 Apr 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Railway Platform Mother Son Love VIRAL VIDEO Elderly Mother Video
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