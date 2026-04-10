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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Post: ऐसा है मेरे देश का 'चमन'... सक्सेना परिवार ने पढ़वाई चमन मियां के जनाजे की नमाज, सलाम ठोक रहे यूजर्स

Viral Post: ऐसा है मेरे देश का 'चमन'... सक्सेना परिवार ने पढ़वाई चमन मियां के जनाजे की नमाज, सलाम ठोक रहे यूजर्स

Viral Post: आज के समय में जब अक्सर धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है, ऐसे में यह घटना तेजी से वायरल हो रही है और इसे देख कर लोग कह रहे हैं कि असली पहचान इंसानियत है. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 10 Apr 2026 04:04 PM (IST)
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Viral Post: उत्तर प्रदेश के एटा जिले के छोटे से कस्बे मारहरा से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो दिल को छू लेने वाली है. यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि इंसानियत, प्यार और भाईचारे की है. आज के समय में जब अक्सर धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है, ऐसे में यह घटना तेजी से वायरल हो रही है और इसे देख कर लोग कह रहे हैं कि असली पहचान इंसानियत है. 

सक्सेना परिवार और चमन मियां क्या है इनका रिश्ता

चमन मियां, जो लगभग 75 साल के थे, उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सक्सेना परिवार के साथ बिताया, जब वे सिर्फ 10 साल के थे तब शारदा सक्सेना ने उन्हें अपने घर में जगह दी, उनकी परवरिश की और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया. समय बीतता गया और चमन मियां इस परिवार के इतने करीब हो गए कि वे किसी बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि घर के सदस्य जैसे ही हो गए. 

जब शारदा सक्सेना का निधन हुआ तो उनके बेटे डॉ. विमलचंद्र सक्सेना ने भी चमन मियां को वही सम्मान और प्यार दिया. साल 2018 में जब डॉ. विमलचंद्र सक्सेना भी इस दुनिया से चले गए, तब यह जिम्मेदारी उनके बेटे डॉ. सुबोध सक्सेना ने संभाली, डॉ. सुबोध ने भी चमन मियां को परिवार के बुजुर्ग सदस्य की तरह सम्मान दिया और उनका पूरा ख्याल रखा यह रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत था. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: गाय के लिए रोटी लेकर पहुंचा कुत्ता, वीडियो देख यूजर्स बोले- दोस्ती करना कोई जानवरों से सीखे

सक्सेना परिवार ने पढ़वाई चमन मियां के जनाजे की नमाज

चमन मियां ने उसी घर में आखिरी सांस ली, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के 66 साल बिताए. सक्सेना परिवार ने उनके सभी अंतिम संस्कार इस्लाम धर्म के अनुसार किए. ज़ुहर की नमाज के बाद जनाजे की नमाज अदा की गई, परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल हुए. हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे. इसमें सबसे इमोशनल पल तब आया जब डॉ. सुबोध सक्सेना ने बेटे का फर्ज निभाते हुए खुद चमन मियां की कब्र में पहली मिट्टी डाली. चमन मियां की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए. इसमें हर धर्म और समुदाय के लोग थे. यह सीन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे इंसानियत सबसे बड़ा धर्म बता रहे हैं. 

लोगों ने किए जमकर कमेंट्स

सोशल मीडिया पर इस घटना को पढ़कर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी. किसी ने इस पर इंसानियत जिंदाबाद का कमेंट किया तो एक यूजर ने यही असली हिंदुस्तान है, लिख कर कमेंट किया. वहीं कई लोगों ने लिखा कि फरत कभी प्यार से जीत नहीं सकती, लोगों ने इस परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे लोग ही समाज को जोड़ते हैं. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: कार है या घर... Grand i10 को बना डाला अजूबा, वायरल वीडियो देख घूम जाएगा दिमाग

Published at : 10 Apr 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Hindu-Muslim Unity Viral Post Chaman Miyan Saxena Family Funeral Prayer
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