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कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 40% सब्सिडी, जान लें कमाई का गणित

Dragon Fruit Cultivation: ड्रैगन फ्रूट की खेती अब काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गई है. क्योंकि सरकार इस पर सीधे 40% की तगड़ी सब्सिडी दे रही है. आप भी स्मार्ट फार्मिंग के जरिए मोटा पैसा कमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 10 Apr 2026 02:44 PM (IST)
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Dragon Fruit Cultivation: खेती-किसानी के बदलते दौर में अब पारंपरिक फसलों के मुकाबले हाई-वैल्यू फ्रूट्स पर दांव लगाना ज्यादा समझदारी भरा फैसला साबित हो रहा है. इसी कड़ी में ड्रैगन फ्रूट' यानी कमलम की खेती आज के किसानों के लिए एक लग्जरी बिजनेस मॉडल बनकर उभरी है. सबसे अच्छी बात यह है कि कम पानी और बंजर जमीन में भी सोना उगलने वाली इस फसल के लिए सरकार अब 40% तक की भारी-भरकम सब्सिडी दे रही है. 

इसका मतलब है कि लागत का एक बड़ा हिस्सा सरकार उठाएगी और मुनाफा सीधा आपकी जेब में जाएगा. ड्रैगन फ्रूट की डिमांड मार्केट में इसकी हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से सालभर बनी रहती है और इसकी ऊंची कीमतों की वजह से इसमें मार्जिन बहुत ही शानदार मिलता है. अगर आप भी कम मेहनत और कम पानी में एक परमानेंट इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं. तो ड्रैगन फ्रूट की खेती की तैयारी शुरू कर दीजिए.

सरकारी सब्सिडी से खर्चा होगा कम

ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने में शुरुआती इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा लगता है. क्योंकि इसमें सीमेंट के खंभों का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है. इसी बोझ को कम करने के लिए सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत पर करीब 40% तक की सब्सिडी दे रही है.

  • इस स्कीम का फायदा उठाकर आप खंभे लगाने, ड्रिप इरिगेशन सेटअप करने और अच्छी क्वालिटी के पौधे खरीदने के खर्च को काफी हद तक कम कर सकते हैं.
  • अलग-अलग राज्यों में सब्सिडी की राशि 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक हो सकती है. जो सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

सरकार का यह सपोर्ट छोटे और मंझोले किसानों को इस हाई-टेक फार्मिंग से जुड़ने का एक सुनहरा मौका दे रहा है.

यह भी पढ़ें: एक एकड़ में हर साल होगी 6 से 12 लाख की कमाई, किसान ऐसे शुरू करें खजूर की खेती

इतने साल तक मिलते रहेंगे फल

ड्रैगन फ्रूट असल में एक कैक्टस प्रजाति का पौधा है. जिसका मतलब है कि इसे जिंदा रहने के लिए बहुत कम पानी और खाद की जरूरत होती है. एक बार पौधा लगाने के बाद यह करीब 20 से 25 साल तक फल देता रहता है. जो इसे एक बेहतरीन लॉन्ग-टर्म एसेट बनाता है.

  • इसे जानवरों से कोई खतरा नहीं होता क्योंकि इसके काँटों की वजह से पशु इसे नहीं खाते. जिससे फेंसिंग का खर्चा भी बच जाता है.
  • बीमारियों का असर भी इस पर बहुत कम होता है, इसलिए कीटनाशकों पर होने वाला खर्च लगभग जीरो के बराबर है.

ड्रैगन फ्रूट उन इलाकों के लिए बेस्ट है जहाँ सिंचाई के साधन कम हैं. क्योंकि यह भीषण गर्मी में भी शान से खड़ा रहता है.

एक साल में इतनी कमाई

अब बात करते हैं उस असली मुद्दे की जिसके लिए किसान मेहनत करता है यानी कमाई. एक एकड़ में अगर आप वैज्ञानिक तरीके से ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं, तो दूसरे साल से ही इसकी पैदावार शुरू हो जाती है और तीसरे-चौथे साल तक यह पीक पर पहुँच जाती है.

  • मार्केट में एक ड्रैगन फ्रूट की कीमत वजन के हिसाब से 50 से 150 रुपये तक होती है, और सीजन में इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती.
  • अगर एक एकड़ की कैलकुलेशन देखें, तो किसान सारे खर्चे काटकर सालाना 5 से 8 लाख रुपये तक का शुद्ध मुनाफा आसानी से कमा सकता है.

जैसे-जैसे आपके पौधों की उम्र बढ़ती है. फलों की संख्या और साइज भी बढ़ता जाता है. जिससे आपकी कमाई का ग्राफ हर साल ऊपर की तरफ ही जाता है.

यह भी पढ़ें: इस वजह से खीरे में आ जाती है कड़वाहट, इन बातों का रखेंगे ध्यान तो बर्बाद होने से बच जाएगी फसल

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 10 Apr 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Dragon Fruit Farming News
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