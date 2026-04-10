कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 40% सब्सिडी, जान लें कमाई का गणित

Dragon Fruit Cultivation: खेती-किसानी के बदलते दौर में अब पारंपरिक फसलों के मुकाबले हाई-वैल्यू फ्रूट्स पर दांव लगाना ज्यादा समझदारी भरा फैसला साबित हो रहा है. इसी कड़ी में ड्रैगन फ्रूट' यानी कमलम की खेती आज के किसानों के लिए एक लग्जरी बिजनेस मॉडल बनकर उभरी है. सबसे अच्छी बात यह है कि कम पानी और बंजर जमीन में भी सोना उगलने वाली इस फसल के लिए सरकार अब 40% तक की भारी-भरकम सब्सिडी दे रही है.

इसका मतलब है कि लागत का एक बड़ा हिस्सा सरकार उठाएगी और मुनाफा सीधा आपकी जेब में जाएगा. ड्रैगन फ्रूट की डिमांड मार्केट में इसकी हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से सालभर बनी रहती है और इसकी ऊंची कीमतों की वजह से इसमें मार्जिन बहुत ही शानदार मिलता है. अगर आप भी कम मेहनत और कम पानी में एक परमानेंट इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं. तो ड्रैगन फ्रूट की खेती की तैयारी शुरू कर दीजिए.

सरकारी सब्सिडी से खर्चा होगा कम

ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने में शुरुआती इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा लगता है. क्योंकि इसमें सीमेंट के खंभों का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है. इसी बोझ को कम करने के लिए सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत पर करीब 40% तक की सब्सिडी दे रही है.

इस स्कीम का फायदा उठाकर आप खंभे लगाने, ड्रिप इरिगेशन सेटअप करने और अच्छी क्वालिटी के पौधे खरीदने के खर्च को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

अलग-अलग राज्यों में सब्सिडी की राशि 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक हो सकती है. जो सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.

सरकार का यह सपोर्ट छोटे और मंझोले किसानों को इस हाई-टेक फार्मिंग से जुड़ने का एक सुनहरा मौका दे रहा है.

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इतने साल तक मिलते रहेंगे फल

ड्रैगन फ्रूट असल में एक कैक्टस प्रजाति का पौधा है. जिसका मतलब है कि इसे जिंदा रहने के लिए बहुत कम पानी और खाद की जरूरत होती है. एक बार पौधा लगाने के बाद यह करीब 20 से 25 साल तक फल देता रहता है. जो इसे एक बेहतरीन लॉन्ग-टर्म एसेट बनाता है.

इसे जानवरों से कोई खतरा नहीं होता क्योंकि इसके काँटों की वजह से पशु इसे नहीं खाते. जिससे फेंसिंग का खर्चा भी बच जाता है.

बीमारियों का असर भी इस पर बहुत कम होता है, इसलिए कीटनाशकों पर होने वाला खर्च लगभग जीरो के बराबर है.

ड्रैगन फ्रूट उन इलाकों के लिए बेस्ट है जहाँ सिंचाई के साधन कम हैं. क्योंकि यह भीषण गर्मी में भी शान से खड़ा रहता है.

एक साल में इतनी कमाई

अब बात करते हैं उस असली मुद्दे की जिसके लिए किसान मेहनत करता है यानी कमाई. एक एकड़ में अगर आप वैज्ञानिक तरीके से ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं, तो दूसरे साल से ही इसकी पैदावार शुरू हो जाती है और तीसरे-चौथे साल तक यह पीक पर पहुँच जाती है.

मार्केट में एक ड्रैगन फ्रूट की कीमत वजन के हिसाब से 50 से 150 रुपये तक होती है, और सीजन में इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती.

अगर एक एकड़ की कैलकुलेशन देखें, तो किसान सारे खर्चे काटकर सालाना 5 से 8 लाख रुपये तक का शुद्ध मुनाफा आसानी से कमा सकता है.

जैसे-जैसे आपके पौधों की उम्र बढ़ती है. फलों की संख्या और साइज भी बढ़ता जाता है. जिससे आपकी कमाई का ग्राफ हर साल ऊपर की तरफ ही जाता है.

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