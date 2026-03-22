ऑटो चलाकर बेटी को पाल रही मां, ऑटो में ही बनाया जुगाड़ वाला सीट और टेबल, वीडियो वायरल

जिंदगी कई बार ऐसी परीक्षा लेती है जहां इंसान को मजबूरी और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना पड़ता है. खासकर एक मां के लिए यह जिम्मेदारी और भी बड़ी होती है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की देखभाल भी करनी होती है और घर चलाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ऑटो ड्राइवर अपनी छोटी बच्ची के साथ काम करती नजर आ रही है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का दिल छू लिया है.

मां की मजबूरी और जिम्मेदारी का भावुक दृश्य

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला ऑटो चला रही है और उसी ऑटो में उसकी छोटी बच्ची भी उसके साथ बैठी हुई है. महिला अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सड़कों पर ऑटो चलाती है, लेकिन उसके साथ उसकी बच्ची भी रहती है. इस दृश्य को देखकर साफ समझ आता है कि यह केवल नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से भरी जिंदगी की कहानी है.

During a busy day, an auto driver (a mother) stops her auto to feed her little daughter.



Love the way she secured her little one😍



Mother’s love can overcome all hurdles. pic.twitter.com/oBrgUXwsLo — Tathvam-asi (@tathvamasi6) March 5, 2026

बच्ची के लिए बनाया खास जुगाड़

वीडियो में सबसे खास बात यह दिखाई देती है कि महिला ने अपनी बच्ची को बैठाने के लिए ऑटो में एक छोटा सा जुगाड़ किया है. उसने सीट के सामने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जैसा बना दिया है, जिस पर बच्ची आराम से बैठकर खाना खा रही है. यह जुगाड़ इस तरह बनाया गया है कि बच्ची सुरक्षित भी रहे और ऑटो चलते समय गिरने का डर भी न हो.

ऑटो में ही खिलाया जा रहा खाना

वीडियो में बच्ची बड़े आराम से प्लेट में रखा खाना खाती नजर आती है. महिला भी बीच बीच में उसे खाना खिलाती रहती है. यह दृश्य बेहद सादा लेकिन भावनात्मक है, क्योंकि एक तरफ मां अपने काम में लगी है और दूसरी तरफ वह अपनी बच्ची की देखभाल भी पूरी जिम्मेदारी से कर रही है.

सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने इसे तेजी से शेयर करना शुरू कर दिया. हजारों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और कई यूजर्स इसे मां की मेहनत और संघर्ष की मिसाल बता रहे हैं. इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि मां से ज्यादा मजबूत और जिम्मेदार कोई नहीं हो सकता.

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यूजर्स बोले- मां सच में सबसे मजबूत होती है

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो देखकर समझ आता है कि एक मां अपने बच्चे के लिए कितनी मेहनत करती है. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि जिंदगी की असली हीरो ऐसी ही महिलाएं होती हैं जो हर मुश्किल में अपने परिवार को संभालती हैं. कई लोगों ने यह भी कहा कि यह वीडियो समाज को यह दिखाता है कि मेहनत और जिम्मेदारी का असली मतलब क्या होता है. यही वजह है कि यह छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर लोगों के दिलों को छू रहा है और हर कोई इस मां के जज्बे की तारीफ करता नजर आ रहा है.

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