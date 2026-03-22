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ऑटो चलाकर बेटी को पाल रही मां, ऑटो में ही बनाया जुगाड़ वाला सीट और टेबल, वीडियो वायरल

Viral: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ऑटो ड्राइवर अपनी छोटी बच्ची के साथ काम करती नजर आ रही है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 22 Mar 2026 08:51 AM (IST)
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जिंदगी कई बार ऐसी परीक्षा लेती है जहां इंसान को मजबूरी और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना पड़ता है. खासकर एक मां के लिए यह जिम्मेदारी और भी बड़ी होती है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की देखभाल भी करनी होती है और घर चलाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ऑटो ड्राइवर अपनी छोटी बच्ची के साथ काम करती नजर आ रही है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का दिल छू लिया है.

मां की मजबूरी और जिम्मेदारी का भावुक दृश्य

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला ऑटो चला रही है और उसी ऑटो में उसकी छोटी बच्ची भी उसके साथ बैठी हुई है. महिला अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सड़कों पर ऑटो चलाती है, लेकिन उसके साथ उसकी बच्ची भी रहती है. इस दृश्य को देखकर साफ समझ आता है कि यह केवल नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से भरी जिंदगी की कहानी है.

बच्ची के लिए बनाया खास जुगाड़

वीडियो में सबसे खास बात यह दिखाई देती है कि महिला ने अपनी बच्ची को बैठाने के लिए ऑटो में एक छोटा सा जुगाड़ किया है. उसने सीट के सामने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जैसा बना दिया है, जिस पर बच्ची आराम से बैठकर खाना खा रही है. यह जुगाड़ इस तरह बनाया गया है कि बच्ची सुरक्षित भी रहे और ऑटो चलते समय गिरने का डर भी न हो.

ऑटो में ही खिलाया जा रहा खाना

वीडियो में बच्ची बड़े आराम से प्लेट में रखा खाना खाती नजर आती है. महिला भी बीच बीच में उसे खाना खिलाती रहती है. यह दृश्य बेहद सादा लेकिन भावनात्मक है, क्योंकि एक तरफ मां अपने काम में लगी है और दूसरी तरफ वह अपनी बच्ची की देखभाल भी पूरी जिम्मेदारी से कर रही है.

सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने इसे तेजी से शेयर करना शुरू कर दिया. हजारों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और कई यूजर्स इसे मां की मेहनत और संघर्ष की मिसाल बता रहे हैं. इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि मां से ज्यादा मजबूत और जिम्मेदार कोई नहीं हो सकता.

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यूजर्स बोले- मां सच में सबसे मजबूत होती है

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो देखकर समझ आता है कि एक मां अपने बच्चे के लिए कितनी मेहनत करती है. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि जिंदगी की असली हीरो ऐसी ही महिलाएं होती हैं जो हर मुश्किल में अपने परिवार को संभालती हैं. कई लोगों ने यह भी कहा कि यह वीडियो समाज को यह दिखाता है कि मेहनत और जिम्मेदारी का असली मतलब क्या होता है. यही वजह है कि यह छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर लोगों के दिलों को छू रहा है और हर कोई इस मां के जज्बे की तारीफ करता नजर आ रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Mar 2026 08:51 AM (IST)
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