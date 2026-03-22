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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदिमाग का फ्यूज उड़ा देगी ये तस्वीर, 8 की भीड़ में छिपा S ढूंढकर दिखाओ, 99% लोग फेल

दिमाग का फ्यूज उड़ा देगी ये तस्वीर, 8 की भीड़ में छिपा S ढूंढकर दिखाओ, 99% लोग फेल

Optical Illusion: ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होतीं बल्कि यह दिमाग और नजर दोनों की परीक्षा भी लेती हैं. जब कई चीजें एक जैसी दिखाई देती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 22 Mar 2026 08:49 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नई ऑप्टिकल इल्यूजन चुनौती लोगों का दिमाग घुमा रही है. पहली नजर में यह तस्वीर बेहद साधारण लगती है क्योंकि इसमें हर तरफ सिर्फ 8 ही 8 दिखाई देते हैं. लेकिन असल ट्विस्ट यही है कि इन दर्जनों 8 के बीच कहीं एक S छिपा हुआ है. दावा किया जा रहा है कि तेज नजर वाले लोग ही कुछ सेकंड में इस S को ढूंढ पाते हैं. यही वजह है कि यह तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैलेंज दे रहे हैं.

8 की भीड़ में छिपा है एक S

तस्वीर में आपको हर तरफ एक जैसे दिखने वाले नंबर 8 नजर आएंगे. पहली नजर में यह पूरा पैटर्न बिल्कुल एक जैसा लगता है. लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन्हीं नंबरों के बीच कहीं एक अंग्रेजी का अक्षर S छिपा हुआ है. यही छोटी सी चाल इस तस्वीर को दिलचस्प बना देती है.

दिमाग का फ्यूज उड़ा देगी ये तस्वीर, 8 की भीड़ में छिपा S ढूंढकर दिखाओ, 99% लोग फेल

10 सेकंड में ढूंढ पाए तो मानिए तेज है नजर

इस ऑप्टिकल इल्यूजन को लेकर सोशल मीडिया पर एक चैलेंज भी दिया जा रहा है. कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 10 सेकंड के अंदर S को ढूंढ लेता है, तो उसकी नजर काफी तेज मानी जाती है. कई लोग इस चुनौती को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से यूजर्स को S ढूंढने में काफी समय लग रहा है.

दिमाग और नजर दोनों की होती है परीक्षा

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होतीं बल्कि यह दिमाग और नजर दोनों की परीक्षा भी लेती हैं. जब कई चीजें एक जैसी दिखाई देती हैं, तब हमारा दिमाग पैटर्न में फंस जाता है. ऐसे में छोटी सी अलग चीज को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि लोग इस तरह के विजुअल पजल को हल करने में काफी दिलचस्पी लेते हैं.

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आपको मिला क्या जवाब

अगर आपने अभी तक इस तस्वीर को ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार फिर कोशिश कीजिए. पूरे पैटर्न को धीरे धीरे स्कैन कीजिए और देखिए कि क्या आपकी नजर 8 की भीड़ में छिपे S को पकड़ पाती है. हो सकता है कि आपको यह तुरंत दिख जाए या फिर थोड़ी देर बाद अचानक नजर आ जाए. यही इस ऑप्टिकल इल्यूजन की असली मजेदार बात है.

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Published at : 22 Mar 2026 08:49 AM (IST)
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Optical Illusion TRENDING Find S
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