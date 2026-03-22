बेबी डॉल पर गार्ड का धमाल...लड़कियों के साथ डांस कर जीता दिल, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

सोशल मीडिया पर अक्सर हमें मनोरंजन और हंसी से भरपूर वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो सिर्फ मजेदार ही नहीं, बल्कि दिल को भी छू जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लड़कियों के डांस रील शूटिंग के बीच एक सुरक्षा गार्ड ने अपने अनोखे स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया.

रवि तिवारी के X पर शेयर किए गए इस वीडियो ने बहुत तेजी से लोगों का ध्यान खींचा. यह सिर्फ एक साधारण डांस रील की शुरुआत थी, लेकिन गार्ड के अचानक शामिल होने के बाद यह वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन का केंद्र बन गया.

डांस की शुरुआत और लड़कियों का जोश

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवतियां एक खुली हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खड़ी हैं. जैसे ही संगीत शुरू होता है, वे अपनी-अपनी जगह पर आकर डांस करने लगती हैं. लड़कियों ने रागिनी एमएमएस 2 के हिट गाने बेबी डॉल पर तालमेल और कॉन्फिडेंस के साथ डांस किया. उनके कदम सटीक थे और हावभाव में पूरी तरह एनर्जी झलक रही थी. यह वीडियो देखने में बिलकुल आम डांस रील की तरह लग रहा था, लेकिन अगला पल इसे खास बना गया.

यह भी पढ़ें - इंस्टाग्राम देख बच्चों ने बनाया खतरनाक हथियार, गुस्से से लाल हुए पापा ने की चप्पल से धुनाई; वीडियो वायरल

बेबी डॉल पर गार्ड का धमाल

अचानक ही वीडियो में एक सुरक्षा गार्ड दिखाई दिया. वह लड़कियों के बीच में खड़ा हो गया और जैसे ही डांस शुरू हुआ, उसने भी अपने कदम ताल में मिलाना शुरू कर दिया. लोगों ने देखा कि गार्ड का डांस बिल्कुल रिदम के साथ और स्मूथ था. कोई झिझक नहीं थी, न ही अजीब हरकत, वह तुरंत ही लड़कियों के साथ तालमेल बिठा कर उनके डांस में खुद को घुला मिला. लड़कियों की मुस्कान और हंसी उस पल की असली खासियत थी. कुछ लोग तो कह रहे थे कि वह गार्ड कुछ पलों में लड़कियों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा था.

Uncle came and said hold my cap!💀🫶🏻🔥 pic.twitter.com/l2t39zXghG — Ravi Tiwari🇮🇳 (@Ravitiwariii_) March 20, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो के कमेंट सेक्शन में दर्शकों ने गार्ड की तारीफ की, एक यूजर ने लिखा, यह बहुत अच्छा है. एक और कमेंट था, अंकल जी कमाल हैं, यह बहुत बढ़िया है, दर्शकों ने गार्ड के सहज और मनोरंजक अंदाज को बहुत पसंद किया, कई लोगों ने कहा कि कभी-कभी सबसे सामान्य जगह पर भी कुछ असामान्य पल हमें हंसा और खुश कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें - रियल 'विवाह' मूमेंट...हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ही दूल्हे ने भरी घायल दुल्हन की मांग, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट