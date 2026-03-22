हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेबी डॉल पर गार्ड का धमाल...लड़कियों के साथ डांस कर जीता दिल, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

बेबी डॉल पर गार्ड का धमाल...लड़कियों के साथ डांस कर जीता दिल, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस वीडियो ने बहुत तेजी से लोगों का ध्यान खींचा. यह सिर्फ एक साधारण डांस रील की शुरुआत थी, लेकिन गार्ड के अचानक शामिल होने के बाद यह वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन का केंद्र बन गया.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 22 Mar 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर अक्सर हमें मनोरंजन और हंसी से भरपूर वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो सिर्फ मजेदार ही नहीं, बल्कि दिल को भी छू जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लड़कियों के डांस रील शूटिंग के बीच एक सुरक्षा गार्ड ने अपने अनोखे स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया. 

रवि तिवारी के X पर शेयर किए गए इस वीडियो ने बहुत तेजी से लोगों का ध्यान खींचा. यह सिर्फ एक साधारण डांस रील की शुरुआत थी, लेकिन गार्ड के अचानक शामिल होने के बाद यह वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन का केंद्र बन गया.

डांस की शुरुआत और लड़कियों का जोश

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवतियां एक खुली हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खड़ी हैं. जैसे ही संगीत शुरू होता है, वे अपनी-अपनी जगह पर आकर डांस करने लगती हैं. लड़कियों ने रागिनी एमएमएस 2 के हिट गाने बेबी डॉल पर तालमेल और कॉन्फिडेंस के साथ डांस किया. उनके कदम सटीक थे और हावभाव में पूरी तरह एनर्जी झलक रही थी.  यह वीडियो देखने में बिलकुल आम डांस रील की तरह लग रहा था, लेकिन अगला पल इसे खास बना गया. 

यह भी पढ़ें - इंस्टाग्राम देख बच्चों ने बनाया खतरनाक हथियार, गुस्से से लाल हुए पापा ने की चप्पल से धुनाई; वीडियो वायरल

बेबी डॉल पर गार्ड का धमाल

अचानक ही वीडियो में एक सुरक्षा गार्ड दिखाई दिया. वह लड़कियों के बीच में खड़ा हो गया और जैसे ही डांस शुरू हुआ, उसने भी अपने कदम ताल में मिलाना शुरू कर दिया.  लोगों ने देखा कि गार्ड का डांस बिल्कुल रिदम के साथ और स्मूथ था. कोई झिझक नहीं थी, न ही अजीब हरकत, वह तुरंत ही लड़कियों के साथ तालमेल बिठा कर उनके डांस में खुद को घुला मिला. लड़कियों की मुस्कान और हंसी उस पल की असली खासियत थी.  कुछ लोग तो कह रहे थे कि वह गार्ड कुछ पलों में लड़कियों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा था. 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो के कमेंट सेक्शन में दर्शकों ने गार्ड की तारीफ की, एक यूजर ने लिखा, यह बहुत अच्छा है. एक और कमेंट था, अंकल जी कमाल हैं, यह बहुत बढ़िया है,  दर्शकों ने गार्ड के सहज और मनोरंजक अंदाज को बहुत पसंद किया, कई लोगों ने कहा कि कभी-कभी सबसे सामान्य जगह पर भी कुछ असामान्य पल हमें हंसा और खुश कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें -  रियल 'विवाह' मूमेंट...हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ही दूल्हे ने भरी घायल दुल्हन की मांग, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट

Published at : 22 Mar 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Social Media VIRAL VIDEO Baby Doll Guard Dance Girls Dance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
बेबी डॉल पर गार्ड का धमाल...लड़कियों के साथ डांस कर जीता दिल, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
बेबी डॉल पर गार्ड का धमाल...लड़कियों के साथ डांस कर जीता दिल, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
ट्रेंडिंग
भाई बीवी को मैसेज चला जाएगा... टोल प्लाजा पर शख्स की गुहार सुन हंसने लगे टोल कर्मचारी; वीडियो वायरल
भाई बीवी को मैसेज चला जाएगा... टोल प्लाजा पर शख्स की गुहार सुन हंसने लगे टोल कर्मचारी; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
47 लाख का पैकेज ठुकराकर वायरल हो गया टेक्नीशियन, बोला-'अभी इस रोल के लिए तैयार नहीं हूं'
47 लाख का पैकेज ठुकराकर वायरल हो गया टेक्नीशियन, बोला-'अभी इस रोल के लिए तैयार नहीं हूं'
ट्रेंडिंग
रियल 'विवाह' मूमेंट...हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ही दूल्हे ने भरी घायल दुल्हन की मांग, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट
रियल 'विवाह' मूमेंट...हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ही दूल्हे ने भरी घायल दुल्हन की मांग, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने मार गिराया इजरायल का F-16 फाइटर जेट? IRGC का दावा, IDF ने दिया ये जवाब
ईरान ने मार गिराया इजरायल का F-16 फाइटर जेट? IRGC का दावा, IDF ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश यादव ने 'मिशन-27' के लिए चल दिया नया कार्ड, सपा चीफ का दांव बढ़ाएगा BJP की टेंशन?
अखिलेश यादव ने 'मिशन-27' के लिए चल दिया नया कार्ड, सपा चीफ का दांव बढ़ाएगा BJP की टेंशन?
बॉलीवुड
ईद पर रेड अनारकली में धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान ने बिखेरा जलवा, लुक्स से लूटी लाइमलाइट
ईद पर रेड अनारकली में धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान ने बिखेरा जलवा, लुक्स से लूटी लाइमलाइट
विश्व
'अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम मुंबई-दिल्ली पर...', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर की भारत को गीदड़भभकी
'पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम मुंबई-दिल्ली पर...', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर की भारत को गीदड़भभकी
क्रिकेट
Fact Check: 'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? यहां जानें
'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
इंडिया
'जब अमेरिका-इजरायल गारंटी दें कि अब...', ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने PM मोदी को बताई जंग रोकने की शर्त
'जब US-इजरायल गारंटी दें कि अब...', ईरानी राष्ट्रपति ने PM मोदी को बताई जंग रोकने की शर्त
विश्व
अमेरिका की FBI के पूर्व डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर का निधन, डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज
अमेरिका की FBI के पूर्व डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर का निधन, डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज
शिक्षा
ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान
ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget