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ईद पर रेड अनारकली में धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान ने बिखेरा जलवा, लुक्स से लूटी लाइमलाइट
Eid 2026: आयशा खान ने ईद पर अपने शानदार रेड ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया है. उनकी रॉयल अनारकली और एलिगेंट स्टाइल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.
ईद के खास मौके पर आयशा खान ने अपने फैंस को खूबसूरत तोहफा दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शानदार तस्वीरें शेयर की है, जिनमें वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही है. रेड कलर के रॉयल आउटफिट में आयशा बहुत एलिगेंट और ग्रेसफुल नजर आ रही हैं. उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं. आयशा इन दिनों अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर भी चर्चा में हैं, जिसके पहले पार्ट में उनके डांस ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी.
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Published at : 22 Mar 2026 06:33 AM (IST)
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