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ईद पर रेड अनारकली में धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान ने बिखेरा जलवा, लुक्स से लूटी लाइमलाइट

Eid 2026: आयशा खान ने ईद पर अपने शानदार रेड ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया है. उनकी रॉयल अनारकली और एलिगेंट स्टाइल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Mar 2026 06:33 AM (IST)
Eid 2026: आयशा खान ने ईद पर अपने शानदार रेड ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया है. उनकी रॉयल अनारकली और एलिगेंट स्टाइल सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.

ईद के खास मौके पर आयशा खान ने अपने फैंस को खूबसूरत तोहफा दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शानदार तस्वीरें शेयर की है, जिनमें वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही है. रेड कलर के रॉयल आउटफिट में आयशा बहुत एलिगेंट और ग्रेसफुल नजर आ रही हैं. उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं. आयशा इन दिनों अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर भी चर्चा में हैं, जिसके पहले पार्ट में उनके डांस ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी.

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आयशा खान का रेड अनारकली सूट बहुत रॉयल और फेस्टिव वाइब दे रहा है. इसका फ्लेयर्ड स्टाइल उनके पूरे लुक को ग्रेसफुल बना रहा है. खासकर ईद जैसे मौके पर ये आउटफिट एकदम परफेक्ट है.
आयशा खान का रेड अनारकली सूट बहुत रॉयल और फेस्टिव वाइब दे रहा है. इसका फ्लेयर्ड स्टाइल उनके पूरे लुक को ग्रेसफुल बना रहा है. खासकर ईद जैसे मौके पर ये आउटफिट एकदम परफेक्ट है.
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उनके आउटफिट का गोल्डन बॉर्डर और कढ़ाई इसे और खास बना रही है. ड्रेस का डिटेलिंग वर्क बहुत ही क्लासी नजर आ रहा है, जो पूरे लुक को एक रिच और प्रीमियम बना देता है.
उनके आउटफिट का गोल्डन बॉर्डर और कढ़ाई इसे और खास बना रही है. ड्रेस का डिटेलिंग वर्क बहुत ही क्लासी नजर आ रहा है, जो पूरे लुक को एक रिच और प्रीमियम बना देता है.
Published at : 22 Mar 2026 06:33 AM (IST)
Tags :
Ayesha Khan Eid 2026 Dhurandhar The Revenge

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