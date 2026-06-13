हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगHusband Wife Viral Video: देर आए दुरुस्त आए... पत्नी को हुआ गलती का अहसास, पति ने गले लगाकर किया माफ, देखें खूबसूरत वीडियो  

Husband Wife Viral Video: देर आए दुरुस्त आए... पत्नी को हुआ गलती का अहसास, पति ने गले लगाकर किया माफ, देखें खूबसूरत वीडियो  

Husband Wife Viral Video: सोशल मीडिया पर इन इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. वीडियो को एक पति पत्नी की कहानी से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 Jun 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

Husband Wife Viral Video: पति-पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव एक आम बात मानी जाती है, लेकिन कई बार हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं, जहां रिश्ता टूटने के कगार पर तक आ जाता है. सोशल मीडिया पर इन ऐसा ही इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. वीडियो को एक पति पत्नी की कहानी से जोड़कर शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि तलाक का केस लड़ रही पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और आखिरकार उसने अपने पति को गले लगा कर सारे गिले शिकवे भुला दिए. 

वायरल वीडियो में क्या आया सामने? 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला कोर्ट में परिसर में अपने पति से लिपट कर रोती हुई नजर आती है. वहीं सामने खड़ा पति भी उसे संभालता दिखाई देता है. वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया है कि यह एक ऐसे कपल की कहानी है, जो कई सालों से तलाक का केस लड़ रहे थे. पोस्ट के अनुसार, पत्नी और पति के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि मामला अदालत तक पहुंच गया. बताया जा रहा है कि कई सालों तक केस चलता रहा और दोनों अलग होने की तैयारी में थे, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे रिश्ते को बदल दिया.

दावा किया जा रहा है की पत्नी के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. इसी दौरान दामाद ने आगे बढ़कर अपने ससुर की मदद की और इलाज की व्यवस्था की. कहा जा रहा है कि पति के इस व्यवहार ने पत्नी को सोचने पर मजबूर कर दिया, उसे एहसास हुआ कि जिससे वह अलग होने जा रही थी, वहीं मुश्किल समय में उसके परिवार के साथ खड़ा है. इसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान माहौल पूरी तरह बदल गया और दोनों एक दूसरे से गले लिपटकर रोने लगे. 

ये भी पढ़ें-Robot Begging in China: चीन में ये क्या हो रहा? सड़क पर भीख मांगते हुआ दिखा रोबोट, वीडियो वायरल 

वीडियो ने जीता लोगों का दिल 

वीडियो सामने आने के बाद हजारों लोग इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि रिश्तो में बातचीत और समझदारी बनी रहे तो बड़े से बड़ा विवाद भी सुलझ सकता है. एक यूजर ने लिखा देर आए दुरस्त आए, कम से कम समय रहते समझदारी तो आ गई. दूसरे ने कहा पति ने साबित कर दिया कि ससुर सिर्फ रिश्ते से नहीं पिता के समान होता है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है रिश्तो में बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होने चाहिए, समाधान देर सवेर निकल ही आता है. एक और यूजर ने कमेंट किया आजकल पति-पत्नी दोनों ही ईगो में रहते हैं, लेकिन इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. 

ये भी पढ़ें-नई बहू ने फेंकी गेंद, सारा ने लिया कैच... ऐसे आउट हुए सचिन; फ्लाइट में तेंदुलकर फैमिली ने खेला मैच

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
HUSBAND WIFE VIRAL VIDEO Emotional Viral Video Divorce Case Video Couple Reunion Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Husband Wife Viral Video: देर आए दुरुस्त आए... पत्नी को हुआ गलती का अहसास, पति ने गले लगाकर किया माफ, देखें खूबसूरत वीडियो  
देर आए दुरुस्त आए... पत्नी को हुआ गलती का अहसास, पति ने गले लगाकर किया माफ, देखें खूबसूरत वीडियो  
ट्रेंडिंग
Video: गाय बचाने के लिए कुत्तों के खाने में मिलाया जहर, मृत कुत्तों को खाकर गिद्धों की भी हो गई मौत- यूजर्स हैरान
गाय बचाने के लिए कुत्तों के खाने में मिलाया जहर, मृत कुत्तों को खाकर गिद्धों की भी हो गई मौत- यूजर्स हैरान
ट्रेंडिंग
Viral Video: डर से बड़ी होती है पेट की भूख... जिस ऊंचाई पर सूख जाता है गला, वहां रोटी की जद्दोजहद करते दिखे मजदूर
डर से बड़ी होती है पेट की भूख... जिस ऊंचाई पर सूख जाता है गला, वहां रोटी की जद्दोजहद करते दिखे मजदूर
ट्रेंडिंग
Viral Video : बैल आया, टक्कर मारी, 5 फीट हवा में उछला बुजुर्ग, ऑन द स्पॉट मौत का लाइव वीडियो
बैल आया, टक्कर मारी, 5 फीट हवा में उछला बुजुर्ग, ऑन द स्पॉट मौत का लाइव वीडियो
Advertisement

वीडियोज

IAF Plane Crash : Air Force का AN-32 क्रैश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | Jorhat | Breaking News
US-Iran War Updates : US और ईरान के बीच 105 दिनों की तकरार खत्म ? | Trump | Iran Peace Deal 2026
Indian Ship Attacked in Hormuz News : 3 भारतीयों की मौत पर भड़का भारत, अमेरिका को कड़ा संदेश #war
Main Vaapas Aaunga Review: इम्तियाज़ अली की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी
Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कल्याण बनर्जी ने दिया था ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तो BJP ने कसा तंज, कहा- 'अभिषेक के बिल पेंडिंग इसलिए...'
कल्याण बनर्जी ने दिया था ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तो BJP ने कसा तंज, कहा- 'अभिषेक के बिल पेंडिंग इसलिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
अखिलेश यादव का PDA यूपी विधानसभा चुनाव में भी करेगा कमाल? राजनीतिक विश्लेषक ने भी दिया संकेत
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
ईरान और अमेरिका के बीच डील में किन मुद्दों पर बनी सहमति? डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर हथियार को लेकर ये बताया
क्रिकेट
IND vs AFG: भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने बजे तक शुरू होगा 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने
भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने बजे तक शुरू होगा 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने
बॉलीवुड
'प्रोड्यूसर अचानक करोड़पति बन गए', अपनी भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर' के 13 साल बाद ट्रेंड करने पर बोले रवि किशन
रवि किशन की भोजपुरी 'धुरंधर' की 13 साल बाद क्लिप्स हुईं वायरल, एक्टर बोले- 'प्रोड्यूसर करोड़पति बन गए'
इंडिया
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
इंडिया
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
'अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें...', ओवैसी के यूपी दौरे से पहले ओम प्रकाश राजभर ने दी नसीहत
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget