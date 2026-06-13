Husband Wife Viral Video: पति-पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव एक आम बात मानी जाती है, लेकिन कई बार हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं, जहां रिश्ता टूटने के कगार पर तक आ जाता है. सोशल मीडिया पर इन ऐसा ही इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. वीडियो को एक पति पत्नी की कहानी से जोड़कर शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि तलाक का केस लड़ रही पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और आखिरकार उसने अपने पति को गले लगा कर सारे गिले शिकवे भुला दिए.

वायरल वीडियो में क्या आया सामने?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला कोर्ट में परिसर में अपने पति से लिपट कर रोती हुई नजर आती है. वहीं सामने खड़ा पति भी उसे संभालता दिखाई देता है. वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया है कि यह एक ऐसे कपल की कहानी है, जो कई सालों से तलाक का केस लड़ रहे थे. पोस्ट के अनुसार, पत्नी और पति के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि मामला अदालत तक पहुंच गया. बताया जा रहा है कि कई सालों तक केस चलता रहा और दोनों अलग होने की तैयारी में थे, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे रिश्ते को बदल दिया.

दावा किया जा रहा है की पत्नी के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. इसी दौरान दामाद ने आगे बढ़कर अपने ससुर की मदद की और इलाज की व्यवस्था की. कहा जा रहा है कि पति के इस व्यवहार ने पत्नी को सोचने पर मजबूर कर दिया, उसे एहसास हुआ कि जिससे वह अलग होने जा रही थी, वहीं मुश्किल समय में उसके परिवार के साथ खड़ा है. इसके बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान माहौल पूरी तरह बदल गया और दोनों एक दूसरे से गले लिपटकर रोने लगे.

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वीडियो ने जीता लोगों का दिल

वीडियो सामने आने के बाद हजारों लोग इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि रिश्तो में बातचीत और समझदारी बनी रहे तो बड़े से बड़ा विवाद भी सुलझ सकता है. एक यूजर ने लिखा देर आए दुरस्त आए, कम से कम समय रहते समझदारी तो आ गई. दूसरे ने कहा पति ने साबित कर दिया कि ससुर सिर्फ रिश्ते से नहीं पिता के समान होता है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है रिश्तो में बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होने चाहिए, समाधान देर सवेर निकल ही आता है. एक और यूजर ने कमेंट किया आजकल पति-पत्नी दोनों ही ईगो में रहते हैं, लेकिन इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है.

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