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नई बहू ने फेंकी गेंद, सारा ने लिया कैच... ऐसे आउट हुए सचिन; फ्लाइट में तेंदुलकर फैमिली ने खेला मैच

Sachin Tendulkar Viral Video: सचिन तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह प्राइवेट जेट के अंदर क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 Jun 2026 06:36 PM (IST)
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Sachin Tendulkar Viral Video: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट को लेकर तो दुनियाभर में मशहूर ही हैं. हालांकि, इस बार वह सोशल मीडिया पर काफी छाए हुए हैं. उनके सोशल मीडिया पर छाने की वजह कोई उनका रिकॉर्ड या मैच नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताया एक मजेदार पल है. सचिन तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह प्राइवेट जेट के अंदर क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में बेटी सारा तेंदुलकर और उनकी बहु सानिया चंडोक भी दिखाई दे रही है. खास बात यह है कि वीडियो में सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा ने सचिन का कैच पड़कर सचिन को आउट कर दिया जिसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और इस वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट करने लगे. 

फ्लाइट के अंदर शुरू हो गया क्रिकेट मैच 

सचिन तेंदुलकर की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर प्राइवेट जेट के केबिन में बैटिंग कर रहे हैं. उनकी उनकी बहू सानिया गेंदबाजी करती नजर आती है और उनकी बेटी फील्डिंग कर रही होती है. वीडियो में सचिन पूरी तरह मस्ती के मूड में नजर आते हैं. कई गेंद पर वह आसानी से बच जाते हैं और मजाक के अंदाज में कहते हैं उन्हें आउट करना इतना आसान नहीं है. इसके बाद वह बल्ले को अलग अंदाज में पकड़ते हुए कहते हैं only way, there is only remote possibility if the bat is like this यानी शायद इसी तरीके से बल्लेबाजी करने पर ही उन्हें आउट किया जा सकता है. वीडियो के आखिर में सचिन तेंदुलकर की बहू बोलिंग करती है और उस बॉल पर जिस पर सचिन शॉट मारते हैं और सारा तेंदुलकर  कैच पकड़ लेती है और सचिन आउट हो जाते हैं.

इसके बाद वहां मौजूद सारे लोग हंस पड़ते हैं. पिता, बेटी और बहू के बीच यह हल्का-फुल्का और मजेदार पल फैंस को काफी पसंद आ रहा है. यह वीडियो शेयर करते हुए सचिन तेंदुलकर ने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा No matter what the altitude, the attitude shouldn't change.  यानी ऊंचाई चाहे कितनी भी हो जाए, इंसान का व्यवहार और जुनून नहीं बदलना चाहिए. सचिन के इस मैसेज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. 

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सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन 

सचिन का यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में कमेंट की बौछार कर दी. एक यूजर ने लिखा  altitude 30,000 फीट लेकिन इगो जीरो फिट इसलिए तो यह सचिन तेंदुलकर है. वहीं दूसरे ने लिखा किसी भी परिस्थिति में अगर कोई सचिन का विकेट ले ले तो वह उसके लिए लाइफटाइम अचीवमेंट है. एक और यूजर ने मजाक में लिखा यह तभी संभव है, जब पायलट सीट पर स्टीव बकनर ना बैठे हो. वही एक और यूजर ने कमेंट किया बैट का ग्रीप निकाल कर मारूंगा, तब सचिन आउट होंगे.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 Jun 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Sara Tendulkar Sachin Tendulkar Viral Video Sania Chandhok
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