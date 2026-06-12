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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगRobot Begging in China: चीन में ये क्या हो रहा? सड़क पर भीख मांगते हुआ दिखा रोबोट, वीडियो वायरल 

Robot Begging in China: चीन में ये क्या हो रहा? सड़क पर भीख मांगते हुआ दिखा रोबोट, वीडियो वायरल 

Robot Begging in China: एक वीडियो चीन से खूब वायरल हो रहा है, इसमें चीन में सड़क पर बैठकर एक रोबोट भीख मांग रहा होता है. वहीं यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग हैरानी में पड़ जाते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 Jun 2026 06:11 PM (IST)
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Robot Begging in China: सोशल मीडिया पर आए दिन चीन की टेक्नोलॉजी से जुड़े कई अलग-अलग तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार चीन की टेक्नोलॉजी लोगों को हैरान कर देती है, तो कई बार चीन से ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसकी लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होती है. इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में चीन में सड़क पर बैठकर एक रोबोट भीख मांग रहा होता है, जिसके वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग हैरानी में पड़ जाते हैं कि चीन में यह क्या हो रहा है. 

चीन में सड़क पर भीख मांगते दिखा रोबोट 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ErenChenAI नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि एक रोबोट घुटनों के बल सड़क पर बैठा होता है. वहीं इस रोबोट के आगे एक क्यूआर कोड, एक प्लेट और एक बैग रखा होता है. वहीं आसपास गुजरने वाले लोगों से वह हाथ में प्लेट उठाकर भीख मांगता है, जिसके बाद आसपास से गुजरने वाले लोग रोबोट की प्लेट में पैसे रखते हैं और वहां से निकल जाते हैं. यह वीडियो देखकर कई लोग भी हैरानी में पड़ गए कि चीन में यह क्या हो रहा है. इस वीडियो के ऊपर लोग कई तरह के कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.आपको बता दें कि इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज आ चुके हैं और कई लोगों ने इसे लाइक किया और इस पर कमेंट भी किया है. 

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यूजर्स बोले- रोबोट तो इंसानों की आखिरी नौकरी भी छीन रहे हैं 

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग कई मजेदार कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया रोबोट तो भिखारी की नौकरी भी छीन रहा है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है अभी रोबोट थोड़ा क्यूट लग रहा है, अगले कुछ सालों में रोल बदल जाएगा और थोड़ा कम क्यूट लगेगा. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है वैसे तो रोबोट पहले से ही इंसानों की नौकरी छीन रहे थे ,अब यह इंसानों की आखिरी सड़क पर भीख मांगने की नौकरी को भी छीन रहे हैं. एक और यूजर कमेंट करता है कि यह मजाक अच्छा नहीं है अगर एआई और रोबोट सच में जिंदा हो गए तो हम इंसानों को इनसे खाना-पीना, घर और काम जैसी बेसिक चीजों के लिए भीख मांगनी पड़ सकती है. एक और यूजर मजाक के अंदाज में कमेंट करता है एआई ने इंसानों की नौकरी छीन ली, इसलिए इंसानों ने भीख मांगना शुरू कर दिया और अब रोबोट यह नौकरियां भी छीन रहे हैं. वहीं एक और यूजर ने मजाक के अंदाज में कमेंट किया सर प्लीज मेरी फ्यूचर की नौकरी को तो छोड़ दो.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 Jun 2026 06:11 PM (IST)
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