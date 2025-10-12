लोको पायलट की नौकरी काफी जोखिमभरी होती है. क्योंकि इस दौरान लोको पायलट पर या तो हजारों लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी होती है या फिर करोड़ों का माल यहां से वहां पहुंचाने को उन्हें कहा जाता है जो कि काफी जिम्मेदारी भरा काम है. ऐसे में कैसा हो कि कोई लोको पायलट बेचारा ड्यूटी से थका हारा घर लौटे और उसकी बीवी रील बनाते हुए उसी की रेल बना डाले. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने लोको पायलट पति के साथ रील बनाती नजर आ रही है, लेकिन बेचारे पति की हालत देखकर आपको तरस अ जाएगा.

ड्यूटी से लौटा लोके पायलट तो पत्नी ने जबरन बनवाई रील

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने पति के साथ जबरन रील बनाती दिखाई दे रही है. रील बनाते हुए महिला के चेहरे पर तो रौनक है लेकिन बेचारे पति के हाल ऐसे हैं जैसे किसी ने लट्ठ मारकर घर पहुंचाया हो. पति ने लोको पायलट की ड्रेस पहनी है और वो घोर नींद में है. बावजूद इसके पत्नी उसे जबरन पकड़कर रील बनाती दिखाई दे रही है. पति बेचारा इतना थका हुआ है कि उसे कोई होश नहीं है, वो नींद में गिरने ही वाला है लेकिन पत्नी उसे पकड़कर फिर से रील बनाने लगती है.

नींद में उंगता रहा बेचारा पति

इस दौरान पत्नी ने खुद को साजो सामान से ऐसा सजाया हुआ है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन है. लेकिन पति को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे तो बस सोने के लिए बिस्तर चाहिए जो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. दिखाई पड़ रहा है तो बस बीवी का कैमरा और सुनाई पड़ रही है तो बस गाने की आवाज. वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी फुल मजे लेने लगे हैं.

यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो को @ChapraZila नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....ये बेचारा जब से शादी किया उस दिन से परेशान है. एक और यूजर ने लिखा...भगवान दुश्मन को भी ऐसी बीवी ना दे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...फिर बोलेगी कि पति दारू पीकर मारता है, अब बताओ ऐसी बीवी का क्या इलाज किया जाए.

