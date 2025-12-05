रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम को दो दिवसीय भारत दौरे पर आए. पुतिन के भारत आने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार रात को एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. दरअसल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए और उनका स्वागत करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंच गए. असली चर्चा स्वागत की नहीं बल्कि उस गाड़ी की हो रही है जिसमें दोनों नेता बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले थे.

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एयरपोर्ट पर स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन भारत की फेमस गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले. इसके बाद पीएम मोदी और पुतिन का फॉर्च्यूनर वाला वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. जहां आमतौर पर वीवीआईपी मूवमेंट के लिए बख्तरबंद रेंज रोवर और मर्सिडीज का काफिला तैयार रहता है, वहीं इस बार दोनों बड़े नेता एक नॉर्मल फॉर्च्यूनर में बैठे नजर आए. यह बात सोशल मीडिया यूजर्स को हजम नहीं हुई और सोशल मीडिया पर इसे लेकर मजेदार मीम्स शेयर होने लगे.

जब पीएम मोदी के साथ पुतिन फॉर्च्यूनर में बैठकर एयरपोर्ट से निकले

प्रधानमंत्री मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पालम एयरपोर्ट से टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर बाहर निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अलग-अलग मीम पेज और यूजर इस वीडियो को देखकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं. कई मीम पेज और सोशल मीडिया यूजर पीएम मोदी को पुतिन को लेने जाने के लिए रेंज रोवर और मर्सिडीज जैसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करने के लिए बहाने भी बता रहे हैं. वहीं पीएम मोदी और पुतिन जिस फॉर्च्यूनर में साथ दिखे वह टोयोटा फॉर्च्यूनर Sigma 4 MT मॉडल है, जिसका रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2024 में हुआ था और इसकी कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही है. हाल ही में इस गाड़ी को सुरक्षा बेड़े में शामिल किया गया था.

जब PMModi और राष्ट्रपति पुतिन Toyota Fortuner में घूम रहे हों, तो समझ लो Welcome to India का level ही अलग है! 😎🔥



Fortuner ka swag hi kuch aur hai! 🇮🇳🚙#PutinInIndia pic.twitter.com/l8Pbek6tnX — Dominic (@sagar_sain_) December 4, 2025

सोशल मीडिया पर यूजर्स का बस एक ही सवाल, फॉर्च्यूनर क्यों?

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का टोयोटा की फॉर्च्यूनर में बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकलने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिए. पीएम मोदी और पुतिन के फॉर्च्यूनर वाले वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया कि "रेंज रोवर का ऑयल लीक था, मर्सिडीज का टायर पंक्चर था.. इसलिए मोदी ने फॉर्च्युनर निकाली". वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि फॉर्च्युनर में कम पैसों में लग जाता है बुलेटप्रूफ. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि टोयोटा जापानी ब्रांड और नाटो का मेंबर नहीं है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि Fortuner me Neta Waali Feel Aa gai hogi… अब फिर से नेताओं की पहली पसंद बनेगी! वहीं एक यूजर ने तो यहां तक कमेंट कर दिया कि मोदी जी इसमें कुछ बड़ा हिंट दे रहे हैं. वहीं एक यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए लिखा फॉर्च्यूनर की जगह महिंद्रा स्कॉर्पियो होनी चाहिए थी… देसी ठाठ बनता. एक यूजर कमेंट करता है कि अरे भाई, प्रधानमंत्री जी के पास बुलेटप्रूफ Land Cruiser है, उसी में ले जाते, आजकल छोटे नेता भी घूमते हैं उसमें. वहीं एक यूजर बोला अब फॉर्च्यूनर की सेल बढ़ने वाली है… मोदी-पुतिन वाली फील लेना है जनता को.

