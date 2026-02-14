"रईसी हो तो ऐसी" शादी में बारातियों को चाय के साथ बांट दिए सोने के बिस्कुट, यूजर्स का घूमा माथा, वीडियो वायरल

शादियों में आपने महंगे गिफ्ट, नोटों की बारिश, हीरे-जवाहरात और लग्जरी कारें तो खूब देखी होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो रईसी की सारी परिभाषाएं बदलता नजर आ रहा है. यहां बारातियों को सिर्फ स्वागत-सत्कार ही नहीं मिला, बल्कि चाय के साथ परोसे गए सोने के बिस्कुट! जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा. वीडियो में दिख रहा है कि शादी में आए मेहमानों को एक बॉक्स खोलकर छोटे-छोटे गोल्ड बार बांटे जा रहे हैं. इस नजारे को देखकर इंटरनेट यूजर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं और कमेंट सेक्शन में रिएक्शन की बाढ़ आ गई.

वायरल क्लिप में पारंपरिक अरबी पहनावे में कुछ लोग एक बड़े से केस को खोलते नजर आ रहे हैं. जैसे ही बॉक्स खुलता है, उसमें करीने से सजे सोने के बिस्कुट दिखाई देते हैं. आसपास बैठे लोग मुस्कुराते हुए इन्हें हाथों में लेते हैं, मानो यह कोई आम मिठाई हो. बताया जा रहा है कि ये बिस्कुट शादी में आए खास मेहमानों और बारातियों को तोहफे के तौर पर दिए गए हैं. वीडियो में माहौल बेहद शाही और सलीकेदार नजर आ रहा है जिसे देखने का बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं. जहां लोग चाय के साथ बिस्कुट देने में दो बार सोचते हैं वहां इस रईस परिवार ने बारात में आए लोगों को सोने के बिस्कुट परोस डाले.

यूजर्स रह गए हैरान, किए मजेदार कमेंट्स

कुछ यूजर्स जहां इस रईसी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे दिखावा बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “भाई हमारे यहां तो चाय के साथ बिस्कुट भी दो बार सोचकर देते हैं, यहां सोना बंट रहा है!” दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किया, “ऐसी शादी में बुलावा न आए तो जिंदगी बेकार है.” वहीं कुछ लोगों ने इसे अमीरी का पागलपन करार देते हुए कहा कि इतनी दौलत का बेहतर इस्तेमाल समाज सेवा में किया जा सकता था. वीडियो को naughtyworld नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

