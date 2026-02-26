राजस्थान की रॉकिंग दादी...बाइक पर बिठा लिया पूरा मोहल्ला, गेयर डालते ही हुई फुर्र; देखें वीडियो

आज के समय में सोशल मीडिया पर हर दिन कई वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेजी से चर्चा में है, जिसमें राजस्थान की बुजुर्ग दादियों का जबरदस्त कॉन्फिडेंस और अनोखा अंदाज देखने को मिला. इस वीडियो ने लोगों को हैरान भी किया और खुश भी, कहा जाता है कि अगर मन में हौसला हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है. इस वायरल वीडियो में यही बात सच साबित होती नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही महिलाएं करीब 75 से 80 साल की हैं, लेकिन उनका जोश और कॉन्फिडेंस देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है.

दादी ने संभाली बाइक की कमान

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग दादी सबसे आगे बैठकर बाइक स्टार्ट करती हैं. उनके पीछे दो और बुजुर्ग महिलाएं और एक बुजुर्ग पुरुष बैठे हुए हैं यानी एक ही बाइक पर कुल चार लोग सवार हैं. सबसे खास बात यह है कि बाइक कोई युवा नहीं, बल्कि दादी खुद चला रही हैं. दादी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी में गियर लगाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं. उनका अंदाज बिल्कुल युवाओं जैसा नजर आता है. चेहरे पर न कोई डर, न कोई झिझक, बस पूरा कॉन्फिडेंस और स्वैग.

लोगों को पसंद आया दादियों का अंदाज

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @iNikhilsaini नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो सामने आते ही हजारों लोगों ने इसे देखा, लाइक किया और आगे शेयर किया. कमेंट सेक्शन में लोगों ने दादी की हिम्मत और जिंदादिली की खूब तारीफ की, कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसी दादी सबको मिले, तो कुछ ने कहा कि राजस्थान की दादियां सच में दिलेर होती हैं. वहीं कुछ लोगों ने इसे उम्र के बंधनों को तोड़ने वाली मिसाल बताया. राजस्थान अपनी परंपराओं, संस्कृति और शौर्य के लिए जाना जाता है. यहां की महिलाओं की बहादुरी के किस्से पहले भी सुनने को मिलते रहे हैं. इस वीडियो ने एक बार फिर दिखा दिया कि राजस्थानी दादियां किसी से कम नहीं हैं.

