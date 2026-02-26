हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कार की टक्कर से फुटबॉल की तरह हवा में उड़े बाइक सवार, मंजर देख सहम गए चश्मदीद

Video: कार की टक्कर से फुटबॉल की तरह हवा में उड़े बाइक सवार, मंजर देख सहम गए चश्मदीद

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बाइक पर सवार दो लोग अचानक मोड़ लेने पर सामने से आई कार से टकरा गए, जिससे वे हवा में उछल कर गिर गए. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 26 Feb 2026 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दर्दनाक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पार कर रहे एक शख़्स और बाइक सवार दो लोगों की जान खतरे में पड़ गई. वीडियो में दिखाया गया है कि एक बाइक पर दो लोग सवार थे-एक महिला और एक परूष. जैसे ही बाइक वाला अचानक टर्न मोड़ता है, सामने से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी. इसके परिणामस्वरूप बाइक सवार दोनों हवा में उछल कर जमीन पर गिर गए. सड़क पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं और पास खड़े राहगीरों की नजरें इस हादसे पर टिक गईं.

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया था कि “सड़क पार करने से पहले उसे देखना इतना आसान क्यों नहीं है? कोई इतनी आसानी से अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकता है?” इस सवाल ने लोगों को सड़क सुरक्षा और सावधानी के महत्व पर सोचने पर मजबूर कर दिया.

बाइक और कार का भिड़ना

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक चालक अचानक मोड़ लेता है. तभी सामने से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी. बाइक और कार के टकराने के कारण दोनों बाइक सवार हवा में उछल गए. यह हादसा सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरे का सबब बन गया. दुर्घटना की गंभीरता को देखकर कई लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े.

राहगीरों और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

हादसे के तुरंत बाद राहगीर और आसपास के लोग मदद के लिए आगे आए. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस घटना की निंदा की और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई. एक यूजर ने लिखा, “अगर थोड़ी सावधानी होती तो यह हादसा टल सकता था.”

सड़क सुरक्षा पर जोर

इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की आवश्यकता को उजागर किया. बाइक और कार दोनों के चालकों की जल्दबाजी ने हादसा बढ़ाया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सड़क पार करने से पहले सावधानी, हेलमेट का इस्तेमाल और वाहन की गति नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है. प्रशासन ने भी स्थानीय अधिकारियों को सड़क सुरक्षा अभियान तेज करने और जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं.

Published at : 26 Feb 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Trending News VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: कार की टक्कर से फुटबॉल की तरह हवा में उड़े बाइक सवार, मंजर देख सहम गए चश्मदीद
Video: कार की टक्कर से फुटबॉल की तरह हवा में उड़े बाइक सवार, मंजर देख सहम गए चश्मदीद
ट्रेंडिंग
राजस्थान की रॉकिंग दादी...बाइक पर बिठा लिया पूरा मोहल्ला, गेयर डालते ही हुई फुर्र; देखें वीडियो
राजस्थान की रॉकिंग दादी...बाइक पर बिठा लिया पूरा मोहल्ला, गेयर डालते ही हुई फुर्र; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: धरती निगल गई गाड़ियां! सिग्नल पर खड़े-खड़े सिंकहोल में समाई कारें, ऐसे बची ड्राइवर की जान
Video: धरती निगल गई गाड़ियां! सिग्नल पर खड़े-खड़े सिंकहोल में समाई कारें, ऐसे बची ड्राइवर की जान
ट्रेंडिंग
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Cabinet का बड़ा Infra Push | Railway, Airport, MSP और Metro Projects Approved| Paisa Live
कम उम्र में बढ़ रहा Heart Risk, महंगा हो रहा Health Insurance | New Tax Regime Explained| Paisa Live
IPO Alert: Omnitech Engineering IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Anil Kapoor
ABP Network Presents | Ideas of India 2026 | 27 - 28 Feb | Shreya Ghoshal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
‘ला-ला लैंड में जी रहा पाकिस्तान...', UN में भारत ने कर दी पाकिस्तान की धुनाई | 5 बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, 'किसी कमरे में...'
मठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ की तस्वीर
इंडिया
क्लास-8 की NCERT किताब बैन, शिक्षा विभाग की दलीलों पर बोले CJI- मंशा अच्छी नहीं थी, बहुत आघात पहुंचा
क्लास-8 की NCERT किताब बैन, शिक्षा विभाग की दलीलों पर बोले CJI- मंशा अच्छी नहीं थी, बहुत आघात पहुंचा
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का! ये समीकरण चौंका देगा
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का!
विश्व
PM Modi Israel Visit Live Updates: रक्षा, सहयोग और तकनीक... भारत और इजरायल के बीच साइन हुए MoU, थोड़ी देर में पीएम मोदी-नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस
Live: भारत और इजरायल के बीच साइन हुए MoU, थोड़ी देर में पीएम मोदी-नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस
ट्रेंडिंग
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget