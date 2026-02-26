Video: कार की टक्कर से फुटबॉल की तरह हवा में उड़े बाइक सवार, मंजर देख सहम गए चश्मदीद

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दर्दनाक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पार कर रहे एक शख़्स और बाइक सवार दो लोगों की जान खतरे में पड़ गई. वीडियो में दिखाया गया है कि एक बाइक पर दो लोग सवार थे-एक महिला और एक परूष. जैसे ही बाइक वाला अचानक टर्न मोड़ता है, सामने से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी. इसके परिणामस्वरूप बाइक सवार दोनों हवा में उछल कर जमीन पर गिर गए. सड़क पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं और पास खड़े राहगीरों की नजरें इस हादसे पर टिक गईं.

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया था कि “सड़क पार करने से पहले उसे देखना इतना आसान क्यों नहीं है? कोई इतनी आसानी से अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकता है?” इस सवाल ने लोगों को सड़क सुरक्षा और सावधानी के महत्व पर सोचने पर मजबूर कर दिया.

Isn't it simple to check road before crossing? how can someone risk their life so easily? pic.twitter.com/aLftjfx5XK — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) February 25, 2026

बाइक और कार का भिड़ना

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक चालक अचानक मोड़ लेता है. तभी सामने से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी. बाइक और कार के टकराने के कारण दोनों बाइक सवार हवा में उछल गए. यह हादसा सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरे का सबब बन गया. दुर्घटना की गंभीरता को देखकर कई लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े.

राहगीरों और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

हादसे के तुरंत बाद राहगीर और आसपास के लोग मदद के लिए आगे आए. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस घटना की निंदा की और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई. एक यूजर ने लिखा, “अगर थोड़ी सावधानी होती तो यह हादसा टल सकता था.”

सड़क सुरक्षा पर जोर

इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की आवश्यकता को उजागर किया. बाइक और कार दोनों के चालकों की जल्दबाजी ने हादसा बढ़ाया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सड़क पार करने से पहले सावधानी, हेलमेट का इस्तेमाल और वाहन की गति नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है. प्रशासन ने भी स्थानीय अधिकारियों को सड़क सुरक्षा अभियान तेज करने और जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं.