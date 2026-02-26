सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सफेद बाघ का वीडियो, कमजोर की हालत में देख भड़के यूजर्स

पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में रहने वाले सफेद बाघ का हालिया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों में चिंता पैदा कर दी है. वीडियो में बाघ को अपने बाड़े में धीमे-धीमे टहलते हुए और बहुत ही कमजोर देखा गया. इस सीन ने कई लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए कि क्या बाघ को पर्याप्त खाना, सही देखभाल और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं.

वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों और जानवरों के अधिकारों के समर्थकों में गहरी चिंता देखने को मिली. लोग जानवर की देखभाल और उसके स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे चिड़ियाघर में रखे जानवरों की भलाई और पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से गंभीर मुद्दा बताया.

PETA इंडिया ने पटना चिड़ियाघर के अधिकारियों से मांगी जवाबदेही

इस वायरल वीडियो के बाद, पेटा इंडिया (PETA India) ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया. संगठन ने चिड़ियाघर के अधिकारियों और सरकार से आग्रह किया कि अगर जरूरी हो तो बाघ को किसी सुरक्षित सेंचुरी में ट्रांसफर किया जाए. पेटा ने यह भी चेतावनी दी कि लंबे समय तक प्रतिबंधित या सीमित वातावरण में रहने वाले जानवरों में जूकोसिस नामक तनाव-संबंधी मानसिक स्थिति विकसित हो सकती हैं, जो उनके व्यवहार और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है.

This is Sanjay Gandhi Biological Park (Patna Zoo). And this is the condition of this white tiger in the enclosure! This is pure Corruption and neglect. @PetaIndia @peta please intervene.#Zooneglect #SaveWildlife.



Folks plz tag Peta! This is serious. 🙏🏾 pic.twitter.com/K86gDxUYys — RAHUL (@RahulSeeker) February 25, 2026

चिड़ियाघर अधिकारियों की प्रतिक्रिया

चिड़ियाघर के अधिकारियों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सफेद बाघ पूरी तरह से स्वस्थ है. उनका कहना है कि बाघ को पर्याप्त और संतुलित आहार दिया जा रहा है और पशु चिकित्सक उसकी नियमित रूप से देखभाल कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो में बाघ का धीमा चलना उसकी सामान्य एक्टिविटी का हिस्सा हो सकता है और इसे स्वास्थ्य समस्या नहीं माना जाना चाहिए. हालांकि अधिकारियों के इन स्पष्टीकरण के बावजूद, सोशल मीडिया पर जनता का संदेह कम नहीं हुआ है. कई लोग स्वतंत्र चिकित्सा परीक्षण कराने और ज्यादा पारदर्शिता दिखाने की मांग कर रहे हैं ताकि सभी को भरोसा हो सके कि बाघ का स्वास्थ्य वाकई में सामान्य है.

यह भी पढ़ें - जमकर नाचा और पेट भर खाया... इंडियन वेडिंग में बिना बुलाए घुसा विदेशी, खातिरदारी का वीडियो वायरल