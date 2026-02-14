तेंदुए को 'बेहोश' समझ बैठे थे लोग, वह अचानक ऐसे झपटा... होश उड़ा देगा वीडियो

वन्य जीवन हमेशा से ही मनुष्य के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है. जंगलों में रहने वाले जानवर अपनी खूबसूरती, ताकत और चालाकी के कारण लोगों का ध्यान खींचते हैं, लेकिन यही जंगल कभी-कभी खतरनाक भी साबित हो सकते हैं. ऐसा ही एक हालिया मामला सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में किसी भी जीव को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

हाल ही में, एक तेंदुए को वन विभाग ने लोहे के जाल में फंसा पाया. शुरुआत में यह जानवर शांत और बेहोश सा दिखाई दे रहा था. शायद इसी वजह से वहां मौजूद लोग और वन दरोगा भी उसे सुरक्षित समझ बैठे, लेकिन जैसे ही तेंदुए को थोड़ी ढील मिली, उसने अचानक झपट्टा मार दिया. यह घटना इतनी तेज और डरावनी थी कि वन दरोगा को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत दौड़ना पड़ा.

तेंदुए को 'बेहोश' समझ बैठे थे लोग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ जमीन पर शांत पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी स्वतंत्रता मिली, वह आक्रामक हो गया. वन विभाग का कर्मचारी जो उसके पास खड़ा था, वह भागने के दौरान लंबी छलांग लगाते हुए अपनी जान बचाने में सफल हो गया. इसी दौरान वहां एक कुत्ता भी था, जो शुरू में तेंदुए की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने इंसान को भागते देखा, वह भी डर कर पीछे हट गया.

The Forest Department had trapped the leopard in a net, but during that time the leopard suddenly lunged at the forest guard, and the forest guard ran away😭

pic.twitter.com/9iZP1j0ecC — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 12, 2026

लोगों ने किए अलग-अलग कमेंट्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो @gharkekalesh ने शेयर किया. वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए और कई मजेदार और चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं दी. कुछ यूजर्स ने लिखा कि दरोगा जी ने क्या लंबी छलांग लगाई, जान बची तो लाखों पाए, तो कुछ ने लिखा कि डोगेश भाई कंफ्यूज हैं कि हिम्मत दिखाएं या भाग जाएं. वहीं कई लोगों ने कहा यह घटना हमें यह सिखाती है कि तेंदुए जैसे शिकारी जानवर बेहद चालाक और खतरनाक होते हैं. सामान्य परिस्थितियों में ये इंसानों से बचते हैं, लेकिन चोट या फंसने की स्थिति में यह अचानक हमला कर सकते हैं. इसलिए जंगलों में किसी भी जीव के साथ हमेशा सतर्क रहना जरूरी है.

यह भी पढ़ें - थार के बोनट पर खड़े होकर मचा रहे थे बवाल, अचानक लगे ब्रेक और... आप भी बोलेंगे- सही हुआ