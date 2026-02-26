हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
13.5 ओवर में चेज या 61 रन से जीत, पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीद बाकी? जानें हर ओवर का समीकरण

Pakistan Semi Final Scenario: पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है या नहीं? इसका सीधा जवाब है, हाँ. पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत पर निर्भर है.

Pakistan Semi Final Qualification: पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है या नहीं? इसका सीधा जवाब है, हाँ. पाकिस्तान अब भी अंतिम-4 में जगह बना सकता है, लेकिन उसके लिए यह राह बहुत कठिन है. पाकिस्तान को अपना आखिरी सुपर-8 मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के साथ खेलना है, लेकिन उसका भविष्य फिलहाल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच पर निर्भर करता है.

27 फरवरी को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की भिड़ंत होगी. पाकिस्तान टीम हर हाल में चाहेगी कि न्यूजीलैंड को बड़ी हार मिले. मगर सिर्फ इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के लिए काफी नहीं होगी. लगभग हर एक ओवर का अलग समीकरण है. दूसरी ओर पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 13.5 ओवरों में लक्ष्य को चेज करना होगा.

पाकिस्तान का पूरा सेमीफाइनल समीकरण

पहला समीकरण- अगर इंग्लैंड चेज करते समय एक ओवर शेष रहते न्यूजीलैंड को हरा देता है. तब पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 13.5 ओवर में टारगेट चेज करना होगा या फिर 61 रन या उससे बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी.

दूसरा समीकरण- इंग्लैंड चेज करते हुए 3 ओवर पहले ही जीत जाए. तब पाकिस्तान को 15.1 ओवर या उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ टारगेट चेज करना होगा या 46 रनों से जीत दर्ज करनी होगी.

तीसरा समीकरण- इंग्लैंड चेज करते हुए 5 ओवर पहले ही जीत जाए. तब पाकिस्तान को 28 रनों से जीतना होगा या 16.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करना होगा.

चौथा समीकरण- इंग्लैंड चेज करते हुए 7 ओवर पहले ही जीत जाए. तब पाकिस्तान को 9 रनों से जीतना होगा या 19 ओवरों के भीतर लक्ष्य हासिल करना होगा.

पांचवां समीकरण- अगर इंग्लैंड 1 रन से जीतता है. तब पाकिस्तान को 68 रनों से जीतना होगा या फिर 13.3 ओवरों के भीतर टारगेट चेज करना होगा.

छठा समीकरण- अगर इंग्लैंड 20 रनों से जीतता है. तब पाकिस्तान को 50 रनों से जीतना होगा या फिर 14.5 ओवरों के भीतर लक्ष्य को हासिल करना होगा.

सातवां समीकरण- इंग्लैंड 40 रनों से जीतता है. तब पाकिस्तान को 30 रनों से जीतना होगा या फिर 16.4 ओवरों के भीतर लक्ष्य को हासिल करना होगा.

आठवां समीकरण- इंग्लैंड 60 रनों से जीतता है. तब पाकिस्तान को 11 रनों से जीतना होगा या फिर 18.5 ओवरों के भीतर लक्ष्य को हासिल करना होगा.

Published at : 26 Feb 2026 08:25 PM (IST)
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget