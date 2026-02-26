मस्जिद में रोजेदारों संग बंदर ने भी किया इफ्तार, वीडियो हो गया वायरल

रमजान का महीना चल रहा है और इस बीच रमजान से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. रमजान से जुड़ा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मस्जिद के अंदर रोजदारों के बीच एक बंदर आराम से बैठा है और इफ्तार के वक्त उनके साथ खाना खा रहा है. यह नजारा सोशल मीडिया पर लोगों को यह वीडियो हैरान भी कर रहा है और भावुक भी कर रहा है. वहीं लोग इस वीडियो को देखकर खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं.



रोज शाम इफ्तार के समय पहुंच जाता है बंदर



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @karishma_aziz97 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है. एक बंदर मस्जिद में इफ्तार कर रहे लोगों के साथ जाकर इफ्तार करने लगता है. वहीं वायरल हो रहे पोस्ट के अनुसार यह लंगूर रोज शाम के समय मस्जिद में आ जाता है और इफ्तार होने तक वहीं बैठा रहता है. अजान के बाद जब रोजेदार इफ्तार शुरू करते हैं तो वह भी उनके साथ खाना खाता है. वहीं वीडियो में भी साफ दिखाई देता है कि लोग उसे भगाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वह भी शांति से उनके बीच बैठा है. इफ्तार खत्म होने के बाद वह वापस चला जाता है. इस तरह का मेलजोल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

रोजेदारों के साठ आराम से बैठ कर लंगूर इफ्तार कर रहें है, और ये लंगूर रोज साम के टाइम आ जाते हैं, और इफ्तार होने तक आराम से इफ्तार करके वापस जाते हैं! pic.twitter.com/9Hed6gFRWr — Karishma Aziz Qureshi (@karishma_aziz97) February 26, 2026





सोशल मीडिया पर आए लोगों के मजेदार रिएक्शन



यह वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने इस पर जमकर कमेंट किए. एक यूजर ने कमेंट किया रोजेदारों के साथ आराम से बैठ कर लंगूर इफ्तार कर रहे हैं और ये लंगूर रोज शाम के टाइम आ जाते हैं. वहीं एक दूसरा यूजर कमेंट करता है सच में यह तो बहुत अच्छी तस्वीर है. इसके अलावा एक और कमेंट आया बेशक, मखलूक-ए-खुदा का यह आपसी मेल-मिलाप और रूहानी सुकून का मंजर दिल को छू लेने वाला है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे इंसान और जानवर के बीच भरोसे की मिसाल बताया. एक और यूजर ने इस वीडियो को देख कर कमेंट किया धर्म का असली संदेश ही यही है रहमत और रहमदिली. वहीं कुछ लोगों ने हल्के अंदाज में कमेंट किया लगता है इस लंगूर को भी इफ्तार का टाइम याद हो गया है.

