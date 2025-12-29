आज के दौर में क्रेडिट कार्ड सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं रह गए हैं, बल्कि ये किसी व्यक्ति की हैसियत, लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल ताकत का भी प्रतीक बन चुके हैं. जहां आम लोग सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम कार्ड तक सीमित रहते हैं, वहीं दुनिया में एक ऐसा कार्ड भी है जिसे अमीरी, रुतबे और एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल की पहचान माना जाता है. हम बात कर रहे हैं अमेक्स ब्लैक कार्ड, जिसे सुनते ही लोगों के दिमाग में लग्जरी होटल, प्राइवेट जेट, वीआईपी ट्रीटमेंट और करोड़ों की शॉपिंग घूमने लगती है.

ये है दुनिया का सबसे महंगा क्रेडिट कार्ड

दरअसल, सोशल मीडिया पर इन दिनों जिस कार्ड की चर्चा हो रही है वो है अमेक्स ब्लैक कार्ड. जी हां, अमेक्स ब्लैक कार्ड का आधिकारिक नाम American Express Centurion Card है. इसे दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स में गिना जाता है. यह कार्ड आम ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होता और न ही इसके लिए कोई ओपन एप्लीकेशन प्रोसेस होता है. अमेक्स खुद चुनिंदा लोगों को इनवाइट करके यह कार्ड ऑफर करता है.

किन लोगों को मिलता है?

सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अमेक्स ब्लैक कार्ड किन लोगों को मिलता है. यह कार्ड आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और जिनकी फाइनेंशियल स्थिति बेहद मजबूत होती है. बिजनेसमैन, बड़े उद्योगपति, टॉप सेलेब्रिटी, इंटरनेशनल लेवल के इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इसके मुख्य धारक होते हैं. ऐसे लोग जो लगातार अमेक्स के प्रीमियम कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और साल भर में भारी-भरकम खर्च करते हैं, उन पर कंपनी की नजर रहती है.

ये है इसे पाने की शर्त

अब बात करते हैं शॉपिंग और खर्च की शर्तों की. अमेक्स ने कभी आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि ब्लैक कार्ड के लिए कितना खर्च जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में सालाना करीब 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा खर्च करने वाले कस्टमर्स को इनवाइट मिलने की संभावना रहती है. विदेशों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है. यह खर्च सिर्फ एक साल का नहीं, बल्कि लगातार कई सालों तक होना जरूरी माना जाता है.

लाखों में होती है जॉइनिंग फीस, हैरान हैं यूजर्स

अमेक्स ब्लैक कार्ड की फीस भी उतनी ही खास है जितना इसका स्टेटस. इसमें एक बार की जॉइनिंग फीस लाखों रुपये में होती है, जबकि सालाना मेंबरशिप फीस भी कई लाख रुपये तक जाती है. हालांकि जिन लोगों को यह कार्ड मिलता है, उनके लिए यह रकम कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस कार्ड की फीस सुनकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि जितनी इसकी फीस है उतनी तो हमारे कार्ड की लिमिट भी नहीं है

कितनी होती है क्रेडिट लिमिट

इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत इसकी अनलिमिटेड जैसी क्रेडिट फैसिलिटी है. इसमें कोई तय क्रेडिट लिमिट नहीं होती. इसके अलावा कार्डधारकों को 24x7 पर्सनल कंसीयर्ज सर्विस मिलती है, जो होटल बुकिंग, फ्लाइट, प्राइवेट जेट, यॉट, इवेंट्स और यहां तक कि मुश्किल हालात में भी मदद करती है. दुनिया के लग्जरी होटलों और एयरलाइंस में वीआईपी ट्रीटमेंट, फ्री अपग्रेड और एक्सक्लूसिव एक्सेस इस कार्ड का हिस्सा होता है.

