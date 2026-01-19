यूपी के हरदोई में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत की जांच के दौरान हुए विवाद में युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई. युवक की हत्या का आरोप ग्राम प्रधान के पति पर लगा है, मृतक आरोपी का चाचा रिश्ते में चाचा था. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है.एएसपी ने बताया कि आवश्यक कार्यवाई की जा रही है और तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.



दरअसल, चुनावी रंजिश में हत्या की घटना हरपालपुर थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव की है. इसी गांव के अरविंद सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायती पत्र भेजकर ग्राम पंचायत में करीब 150 फर्जी वोट शामिल होने का आरोप लगाया था. शिकायत की जांच के लिए रविवार को सवायजपुर तहसील से राजस्व निरीक्षक राजेश शुक्ला व लेखपाल श्यामवीर सिंह गांव पहुंचे थे. जांच के दौरान ही प्रधान पति सामेन्द्र सिंह और उसके भाई ने शिकायतकर्ता अरविंद सिंह के साथ मारपीट की.

थाने जाते वक्त आरोपियों ने की पिटाई

आरोप है कि जांच के बाद अरविंद सिंह मामले की शिकायत दर्ज कराने हरपालपुर कोतवाली जा रहा था. इसी दौरान ग्राम प्रधान आरती सिंह के पति सामेन्द्र सिंह, उसके भाई रावेंद्र उर्फ रामू सहित अन्य लोगों ने रास्ते में अरविंद सिंह के पिता अशोक सिंह को लाठी-डंडों व लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा. हमले में अशोक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, परिजन उन्हें तत्काल हरपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह और क्षेत्राधिकारी सतेंद्र कुमार सिंह ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी. एएसपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.